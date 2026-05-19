19 maja 2026 09:02

Drogi prąd w Norwegii. Eksport trwa mimo rekordowego niedoboru

Norwegia ma rekordowy niedobór zmagazynowanej energii. Dane Urzędu ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) pokazują, że w połowie maja nigdy nie mierzono tak niskiego poziomu zasobów. Problem dotyczy przede wszystkim południa kraju.
Choć ryzyko niedoboru jest realne, nadal odbywa się eksport. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
11 maja rząd zaproponował dołożenie 10 mld NOK do finansowania programu Norgespris. Powodem są ceny energii wyższe niż wcześniej zakładano. Państwo ma przez to pokrywać nawet około 2/3 rachunku za prąd. Nowe dane NVE wskazują, że szybki spadek cen jest mało prawdopodobny.
Magazyny kurczą się. Wszystko przez braki wody

W połowie maja zbiorniki wodne w Norwegii zwykle zaczynają się napełniać. Tym razem jest inaczej. Poziom wody w magazynach spadł. W pierwszej połowie maja najgorsza sytuacja była w ważnych obszarach produkcji energii na południowym zachodzie i zachodzie.

Podobny spadek o tej porze roku ostatnio notowano w 2020 roku. Wtedy w górach leżało jednak wyjątkowo dużo śniegu. Miał zasilić zbiorniki w kolejnych tygodniach. W tym roku sytuacja jest inna. Zima w południowej Norwegii była wyjątkowo uboga w śnieg.

Wszystko przez niski poziom wody w zbiornikach.

Wszystko przez niski poziom wody w zbiornikach. Fot. materiały prasowe NVE

Norwegii zabraknie prądu? Służby mówią o niedoborach

NVE liczy tzw. bilans hydrologiczny, który obejmuje energię zgromadzoną w śniegu, wodach gruntowych i zbiornikach. Od Trøndelag na południe brakuje obecnie 24 TWh wobec normalnego poziomu. To o 5,3 TWh mniej niż kiedykolwiek zmierzono o tej porze roku.

Na północy Norwegii sytuacja jest lepsza. Mimo to, w skali całego kraju fiordów, deficyt wynosi 22,2 TWh. To również historycznie niski poziom dla tej części roku. Dla porównania norweskie domy i domki letniskowe zużyły w ubiegłym roku 40,5 TWh energii.
Mimo niedoboru, Norwegia w drugim tygodniu maja eksportowała więcej energii, niż importowała. NVE wskazuje, że wzrosła produkcja w elektrowniach wodnych ze zbiornikami. W południowo-zachodniej Norwegii produkcja zwiększyła się o 21 proc., a zużycie tylko o 1 proc. Jednocześnie południowe obszary cenowe Norwegii od początku marca miały wyższe średnie ceny niż Niemcy.
DLAP
34 minut temu
Zbudujcie jeszcze więcej centrów AI i innych serwerowni!
Niezainteresowany
25 minut temu
zamiast budowac wlasna infrastrukture krytyczna, drogi, energetyka, obrona cywilna wola zielony lad, biede obywateli i elektryczne samochody. Za to trzeba palcic. Panstwo bogate ale slabe i podatne na najlzejsze zmiany. Wszystko jest problemem
