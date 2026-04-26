Aktualności
|
Redakcja
|

26 kwietnia 2026 10:31

Co dalej z Temu w Norwegii? Decyzja jest niemal pewna

Większość Norwegów oczekuje działań wobec platformy Temu. Badanie wskazuje na rosnące obawy o jakość produktów i obecność substancji szkodliwych.
Zaproponowano wprowadzenie wysokich kar finansowych dla platform, które nie przestrzegają przepisów.
Z badania Sentio Research wynika, że 52 proc. respondentów popiera wprowadzenie regulacji ograniczających działalność Temu i podobnych platform. Odmienne zdanie ma 22 proc. badanych. Wśród zdecydowanych respondentów dwie trzecie opowiada się za regulacją. Jednocześnie 88 proc. ankietowanych deklaruje obawy związane z funkcjonowaniem platformy. Najczęściej wskazywane problemy to niska jakość produktów oraz potencjalna obecność substancji szkodliwych.
Szerokie poparcie dla regulacji

Poparcie dla interwencji państwa pojawia się wśród wyborców wszystkich partii. Wśród wyborców konserwatywnej partii Høyre wynosi 55 proc., a wśród sympatyków Partii Centrum 67 proc. Nawet wśród wyborców Partii Postępu, gdzie sprzeciw jest najwyższy, 43 proc. popiera regulacje. Przeciwnego zdania w tej grupie jest 34 proc. Sprawa ma charakter ponadpartyjny.

Badanie wskazuje, że kwestia Temu nie wpisuje się w tradycyjny podział polityczny. Organizacja Framtiden i våre hender (Przyszłość w naszych rękach) podkreśla szerokie poparcie społeczne dla działań rządu. Wskazuje, że Rada Ministrów dysponuje mandatem do podjęcia decyzji. Zwraca uwagę na 12 maja, kiedy przedstawiony zostanie zrewidowany budżet państwa. Termin wskazywany jest jako moment na ewentualne wprowadzenie regulacji.

Wskazywane są kwestie bezpieczeństwa i uczciwej konkurencji.

Wskazywane są kwestie bezpieczeństwa i uczciwej konkurencji.

Obawy o jakość i bezpieczeństwo

63 proc. respondentów przyznaje, że dokonało zakupów na Temu przynajmniej raz. W grupie wiekowej 30-39 lat 17 proc. kupiło zabawki lub produkty dla dzieci. Wcześniejsze badania wykazały obecność substancji szkodliwych w 8 z 13 analizowanych produktów. Wyniki są wskazywane jako źródło obaw dotyczących bezpieczeństwa. 47 proc. badanych zwraca uwagę na ryzyko związane z chemikaliami.

Respondenci kojarzą Temu głównie z niskimi cenami. Takiej odpowiedzi udzieliła połowa ankietowanych. Jednocześnie 22 proc. używa określeń negatywnych, takich jak "śmieci" czy "tani towar niskiej jakości". Pozytywne skojarzenia pojawiają się rzadko. Dane wskazują na rozbieżność między popularnością platformy a oceną jakości oferowanych produktów.
Od 1 lipca Unia Europejska wprowadzi opłatę 3 euro za małe przesyłki z Chin. W analizie wskazano, że brak podobnych rozwiązań w Norwegii może wpłynąć na kierunki handlu. Towary, które przestaną trafiać do UE, mogą zostać skierowane na rynek norweski. Wśród propozycji pojawia się wprowadzenie analogicznej opłaty oraz wzmocnienie kontroli granicznych. Rozważane jest także objęcie zagranicznych platform tymi samymi przepisami co lokalne przedsiębiorstwa.
