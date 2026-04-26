26 kwietnia 2026 10:31
Co dalej z Temu w Norwegii? Decyzja jest niemal pewna
Szerokie poparcie dla regulacji
Badanie wskazuje, że kwestia Temu nie wpisuje się w tradycyjny podział polityczny. Organizacja Framtiden i våre hender (Przyszłość w naszych rękach) podkreśla szerokie poparcie społeczne dla działań rządu. Wskazuje, że Rada Ministrów dysponuje mandatem do podjęcia decyzji. Zwraca uwagę na 12 maja, kiedy przedstawiony zostanie zrewidowany budżet państwa. Termin wskazywany jest jako moment na ewentualne wprowadzenie regulacji.
Obawy o jakość i bezpieczeństwo
Respondenci kojarzą Temu głównie z niskimi cenami. Takiej odpowiedzi udzieliła połowa ankietowanych. Jednocześnie 22 proc. używa określeń negatywnych, takich jak "śmieci" czy "tani towar niskiej jakości". Pozytywne skojarzenia pojawiają się rzadko. Dane wskazują na rozbieżność między popularnością platformy a oceną jakości oferowanych produktów.
