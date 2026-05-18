18 maja 2026 15:49

Co dalej z norweską królową? 89-latka z problemami zdrowotnymi

Królowa Sonja nie pojawiła się 18 maja na dwóch punktach oficjalnego programu rodziny królewskiej. Pałac potwierdził, że powodem absencji było zaburzenie rytmu serca.
Co dalej z norweską królową? 89-latka z problemami zdrowotnymi
Na zdjęciu: król Harald i królowa Sonja. Fot. Jørgen Gomnæs/Kongehuset
W poniedziałek, 18 maja rano nazwisko królowej Sonji widniało jeszcze w programie norweskiej rodziny królewskiej. Miała uczestniczyć w audiencji dla premiera Indii Narendry Modiego. Zaplanowano też oficjalny lunch. Ostatecznie królowa nie wzięła udziału w żadnym z tych wydarzeń.
Królowa nie pojawiła się na spotkaniu. Media pytają o przyczynę

W programie wizyty dyplomatycznej byli wpisani król Harald, królowa Sonja i następca tronu Haakon. Mieli przyjąć premiera Indii w poniedziałek. Spotkanie odbyło się w Pałacu Królewskim. Na zdjęciach widniał jedynie król i następca tronu.

Królowej Sonji nie ma na fotografiach ze spotkania. Jej nazwisko zniknęło później z programu wizyty. Zmiana dotyczyła zarówno audiencji, jak i lunchu. Redakcja Dagbladet zwróciła się w tej sprawie do Pałacu.

Harald i Sonja pobrali się w 1968 roku.

Harald i Sonja pobrali się w 1968 roku.Fot. wikimedia.org - Piotr Drabik - Creative Commons Attribution 2.0

Pałac podał przyczynę nieobecności. Wszystko przez problemy zdrowotne

Pałac przekazał, że królowa odwołała poniedziałkowy oficjalny program. Powodem było zaburzenie rytmu serca. Informację podał Simen Løvberg Sund, doradca ds. komunikacji przy Pałacu Królewskim. Zaznaczył, że na razie dotyczy to tylko programu z 18 maja.

Królowa Sonja miała już podobny problem w styczniu 2025 roku. Doszło do niego podczas wycieczki narciarskiej. Trafiła wtedy do szpitala. Według przekazanych informacji zdarzenie nie było poważne.
Po incydencie sprzed roku królowej wszczepiono rozrusznik serca w Rikshospitalet. Zabieg miał ustabilizować rytm serca. Norweski Pałac Królewski nie komentuje szerzej sprawy.
