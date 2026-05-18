18 maja 2026 15:49
Co dalej z norweską królową? 89-latka z problemami zdrowotnymi
Królowa nie pojawiła się na spotkaniu. Media pytają o przyczynę
Królowej Sonji nie ma na fotografiach ze spotkania. Jej nazwisko zniknęło później z programu wizyty. Zmiana dotyczyła zarówno audiencji, jak i lunchu. Redakcja Dagbladet zwróciła się w tej sprawie do Pałacu.
Harald i Sonja pobrali się w 1968 roku.Fot. wikimedia.org - Piotr Drabik - Creative Commons Attribution 2.0
Pałac podał przyczynę nieobecności. Wszystko przez problemy zdrowotne
Królowa Sonja miała już podobny problem w styczniu 2025 roku. Doszło do niego podczas wycieczki narciarskiej. Trafiła wtedy do szpitala. Według przekazanych informacji zdarzenie nie było poważne.
