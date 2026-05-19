19 maja 2026 15:38

Bruksela traci cierpliwość wobec Norwegii. Padł jasny sygnał

UE zwiększa presję na Norwegię i pozostałe państwa EOG. Bruksela ma sygnalizować, że opóźnienia we wdrażaniu unijnych przepisów nie będą dłużej akceptowane. Sprawa ma być jednym z głównych tematów w relacjach między UE a krajami EOG. 
Norwegia zobowiązała się wdrażać większość przepisów UE. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Według źródeł NTB w Brukseli irytacja UE znacząco wzrosła. Chodzi o zaległości w przyjmowaniu aktów prawnych, które mają obowiązywać także w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide przyznał, że koszt tych opóźnień rośnie. We wtorek sprawą ma zająć się Storting.
UE zwiększa presję na Norwegię. Chodzi o zaległe przepisy

Pod koniec kwietnia Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski uzgodniły tzw. wspólną mapę, która obejmuje ponad 40 pakietów legislacyjnych i inicjatyw. Mają być wynegocjowane i przyjęte do końca 2027 r. Według źródeł agencji NTB to sytuacja bez precedensu.

UE zwiększyła presję także na siebie, przez co tempo ma wpływać na kraje EOG. Norwegia, Islandia i Liechtenstein są zobowiązane do przyjmowania właściwych przepisów UE. Zgodnie z umową EOG powinno się to odbywać możliwie blisko terminu ich przyjęcia w Unii.

Przepisy EOG wymuszają na Norwegii wdrażanie przepisów pod groźbą utraty dostępu do europejskiego rynku.Fot. materiały prasowe Komisji Europejskiej

UE stawia Norwegii twardsze warunki. W tle 565 aktów prawnych

Według norweskiego MSZ zaległości obejmują obecnie 565 aktów prawnych. To powyżej granicy 500 aktów, uznawanej za szczególnie problematyczną. Formalnie nowe przepisy do EOG włącza Komitet EOG. Na posiedzeniu 30 kwietnia UE miała przekazać wyjątkowo jasny sygnał.

Bruksela ma nie godzić się dłużej na zwłokę. Źródła NTB twierdzą, że ton rozmów stał się ostrzejszy, co jest szczególnie widocznie w obszarze handlu. Jeden z rozmówców agencji wskazał, że Komisja Europejska coraz częściej traktuje Norwegię jak państwo trzecie.
Na liście oczekujących regulacji są m.in. przepisy dotyczące energii, przemysłu zeroemisyjnego, surowców krytycznych i usług cyfrowych. Brak wdrożenia części z nich może ograniczać dostęp do unijnych systemów wsparcia. Źródła NTB wskazują też na inne obszary, w których Norwegia zabiega o bliższą współpracę. Chodzi m.in. o europejską unię zdrowia i programy satelitarne, do których drzwi pozostają na razie zamknięte.
