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1 NOK

Zdrowie
|
Redakcja
|

16 lipca 2026 09:07

Zdrowie psychiczne pod ochroną. Nowe polisy coraz popularniejsze w Norwegii

Coraz więcej osób korzysta z pomocy psychologa przez ubezpieczenie zdrowotne obejmujące leczenie. Towarzystwo ubezpieczeniowe Tryg Forsikring (Tryg) podaje, że obszar rośnie szybciej niż cała kategoria polis. Zmiany zaobserwowano w ostatnich trzech latach.
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Zdrowie psychiczne pod ochroną. Nowe polisy coraz popularniejsze w Norwegii
Coraz więcej osób w Norwegii dba o zdrowie psychiczne. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
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Tryg wskazuje, że korzystanie z psychologów przez ubezpieczenie nadal rośnie, choć czas oczekiwania w publicznej opiece psychiatrycznej się skraca. Trend nie zatrzymał się. Według rzecznika prasowego Tryg, Ole Irgensa, wykorzystanie usług psychologicznych w ramach polis rośnie dwa razy szybciej niż korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego leczenie jako całości.
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Polisy są używane częściej. Psycholodzy rosną najszybciej

Dane pochodzą z organizacji branżowej Finans Norge. Statystyka pokazuje, że liczba zgłoszonych spraw dotyczących usług psychologicznych i psychiatrycznych przez ubezpieczenie wzrosła o 30 proc. od 2023 do 2025 roku. To wyraźna zmiana. W tym samym czasie całkowite korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego leczenie wzrosło o 15 proc.

Pomoc psychologiczna należy więc do najszybciej rosnących obszarów. Tryg wskazuje, że popyt na wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego nadal się zwiększa, mimo poprawy po stronie publicznego systemu. Różnica jest widoczna w tempie wzrostu. Według Irgensa oznacza to, że potrzeby pozostają większe niż dostępna oferta.

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Mieszkańcy Norwegii chętniej korzystają z opcji, które uwzględniają pomoc psychologa.

Mieszkańcy Norwegii chętniej korzystają z opcji, które uwzględniają pomoc psychologa.Fot. Fotolia

Kolejki są krótsze. Cele w Norwegii nadal nieosiągnięte

Czas oczekiwania w publicznej psychiatrycznej opiece zdrowotnej spadł. Dane Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), opublikowane 17 marca 2026 roku, pokazują średnio 46 dni oczekiwania dla dorosłych. Dla dzieci i młodzieży to 41 dni. Te wartości nadal przekraczają długoterminowe cele z Narodowego Planu Zdrowia i Współpracy na lata 2024–2027.

Plan zakłada krótsze kolejki. Celem jest mniej niż 40 dni oczekiwania dla dorosłych oraz mniej niż 35 dni dla dzieci i młodzieży. Tryg zwraca uwagę na dostęp do pomocy. Irgens mówi, że korzystanie z ubezpieczenia albo płacenie z własnej kieszeni może oznaczać, że publiczna oferta nie wystarcza szczególnie osobom z umiarkowanymi problemami.
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Tryg łączy trend także z potrzebą wcześniejszej interwencji. Irgens wskazuje, że szybka pomoc może zapobiegać rozwojowi lżejszych problemów w poważniejsze zaburzenia. Dane branżowe użyte w komunikacie pochodzą z tabeli 3.11 Finans Norge i obejmują zgłoszone szkody w ubezpieczeniu zdrowotnym obejmującym leczenie.
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