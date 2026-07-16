Zdrowie psychiczne pod ochroną. Nowe polisy coraz popularniejsze w Norwegii
Polisy są używane częściej. Psycholodzy rosną najszybciej
Pomoc psychologiczna należy więc do najszybciej rosnących obszarów. Tryg wskazuje, że popyt na wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego nadal się zwiększa, mimo poprawy po stronie publicznego systemu. Różnica jest widoczna w tempie wzrostu. Według Irgensa oznacza to, że potrzeby pozostają większe niż dostępna oferta.
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Kolejki są krótsze. Cele w Norwegii nadal nieosiągnięte
Plan zakłada krótsze kolejki. Celem jest mniej niż 40 dni oczekiwania dla dorosłych oraz mniej niż 35 dni dla dzieci i młodzieży. Tryg zwraca uwagę na dostęp do pomocy. Irgens mówi, że korzystanie z ubezpieczenia albo płacenie z własnej kieszeni może oznaczać, że publiczna oferta nie wystarcza szczególnie osobom z umiarkowanymi problemami.
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