Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Zdrowie
|
Redakcja
|

13 czerwca 2026 13:22

Białe i niebieskie recepty w Norwegii. Co zrobić, by liczyć na refundację?

Norweski system zdrowia różni się od polskiego choćby tym, że odmiennie rozwiązano m.in. kwestię realizowanych przez pacjentów recept. W styczniu 2022 weszły też w życie w Norwegii nowe przepisy mówiące o tym, że lekarze, którzy błędnie zgodzą się na refundowanie leku, muszą liczyć się z koniecznością zapłaty wysokiej kary.
Komentarze (1)
Kopiuj link
Białe i niebieskie recepty w Norwegii. Co zrobić, by liczyć na refundację?
Norweski system opieki zdrowotnej zdecydowanie różni się od modelu obecnego w Polsce. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Odpowiedzialność finansową wybranych pracowników służby zdrowia wprowadziły regulacje, które obowiązują w Norwegii od 1 stycznia 2022 roku. Medycy, którzy bezpodstawnie wystawią niebieską receptę, czyli refundującą przepisany lek, zapłacą karę. Najmniejsze naruszenia obciążone będą kwotą 10 tys. NOK. Najpoważniejsze odstępstwa mogą wiązać się z sankcją 200 tys. koron norweskich.

Zmiany negatywnie ocenia środowisko lekarzy. – Lekarz nie odnosi żadnych korzyści, jeśli wypisze niebieską receptę. Kiedy nie masz możliwości zarobku i dodatkowo ryzykujesz konieczność zapłacenia wysokiej kary, oczywiste, że wiele osób nie podejmie się ryzyka – komentuje zmiany na łamach NRK lekarz Einar Nordén. Zwrócił także uwagę, że poszkodowani będą przede wszystkim pacjenci. – Nie martwię się za bardzo o lekarzy, to zaradna grupa. Martwię się o pacjentów – dodał.
Przeczytaj również Będą racjonować paracetamol. Nie chcą, by ludzie robili zapasy

Kto ma szansę na refundację leków w Norwegii?

Zgodnie ze wskazaniami, niebieskie recepty mogą otrzymać pacjenci, którzy odpowiednio udokumentują przebieg choroby lub wykażą potrzebę terapii. Prawo do kontroli słuszności refundacji otrzymał Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet). W imieniu instytucji realizować je będą przedstawiciele Helfo (Helseøkonomiforvaltningen), czyli odpowiednik polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak argumentują przedstawiciele służby zdrowia, lekarze sumiennie wykonujący obowiązki nie mają się czego obawiać. Nowe środki mają przysłużyć się ograniczeniu nadmiernych wydatków budżetu państwa.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Odpowiednik FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS

Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii | Dokument S1 (E-106 / E-109)

Wyjazd z Polski do Norwegii. 12.06.2026 . 14.06.2026 z Norwegii do Polski

Ogłoszenia MojaNorwegia

Wprowadzenie nowych regulacji może utrudnić wykupienie leków przez osoby, które w wyniku braków kadrowych nie posiadają lekarza rodzinnego. Problem dotyczy ponad 130 tys. mieszkańców Norwegii.

Wprowadzenie nowych regulacji może utrudnić wykupienie leków przez osoby, które w wyniku braków kadrowych nie posiadają lekarza rodzinnego. Problem dotyczy ponad 130 tys. mieszkańców Norwegii.Fot. Fotolia

Białe i niebieskie recepty w Norwegii

W Norwegii funkcjonują dwa podstawowe rodzaje recept. Pierwsze z nich, białe, przepisywane są pacjentom, którzy uiszczają za leki pełną przewidzianą cenę. Zmiany, które weszły w życie w 2022 roku, dotyczą drugiego rodzaju recept – niebieskich. Jej posiadacz płaci za leki 39 proc. ich wartości. Zazwyczaj wystawiane są dla osób cierpiących na choroby przewlekłe lub wymagających opieki lekarza specjalisty.

Obywatelom z państw Unii Europejskiej, w tym z Polski, również przysługuje refundacja kosztów leków, jeśli lekarz wystawił im niebieską receptę. W aptece muszą okazać dowód osobisty oraz ważną kartę EKUZ.

Pacjenci, których własna część kosztów leczenia (suma bez uwzględnienia wydatków poniesionych przez państwo) w ciągu roku przekroczyła kwotę 2921 NOK, mogą liczyć na otrzymanie tzw. frikort. Limit wydatków (egenandelstaket) co roku ustala Storting. Posiadacze dokumentu zwolnieni są z opłat za niebieskie recepty, leczenie specjalistyczne i inny przewidziane przez służbę zdrowia usługi. Zwolnione z opłat są także niebieskie recepty, które zostaną wykupione po przekroczeniu 520 NOK w ciągu trzymiesięcznego leczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące frikort, również w języku angielskim, przygotował Urząd ds. Zdrowia.

W Norwegii za leki refundowane nie płacą także dzieci i młodzież do 16. roku życia. Specjalne recepty (h-resept) otrzymują również pacjenci, którzy wymagają leczenia specjalistycznego, zazwyczaj po hospitalizacji. Za ich realizację odpowiadają szpitale. Zgodnie z norweskimi regulacjami, recepty mogą zostać zrealizowane jedynie przez osobę, na którą zostały wystawione. Wyjątek stanowią pacjenci, którzy przekażą komuś fullmakt, czyli zgodę na wykupienie leków. Pełnomocnictwo jest ważne jedynie z dokumentami poświadczającymi tożsamość. Dotyczy tylko jednej wskazanej apteki.
Reklama

Norweska Agencja Leków wskazuje, które leki mogą być wydawane na podstawie niebieskiej recepty oraz jakie warunki muszą być spełnione, by otrzymać wskazane medykamenty. Jeśli lekarz uzna, że pacjent spełnia wymagania, może wypisać mu niebieską receptę. Wcześniej analizuje dokumentację medyczną – na refundację mogą liczyć jedynie osoby, które cierpią na poważne i długotrwałe schorzenia. Leczenie musi mieć co najmniej dobry efekt w stosunku do poniesionych przez państwo kosztów. Jeśli decyzja o pokryciu kosztów leków pomaga dłuższego rozpatrzenia, leki mogą zostać wykupione przez pacjenta szybciej, a pozytywne rozpatrzenie wniosku sprawi, że otrzymamy zwrot zapłaconych w aptece środków. Osoby, które starają się o niebieską receptę, kontaktują się jedynie z lekarzami. To specjaliści wysyłają wnioski do Helfo w imieniu pacjentów.

Dzieci i młodzież, które ukończyły 16. rok życia, muszą wystawić fullmakt rodzicom, którzy chcą zrealizować wystawione na ich imię i nazwisko recepty.

Dzieci i młodzież, które ukończyły 16. rok życia, muszą wystawić fullmakt rodzicom, którzy chcą zrealizować wystawione na ich imię i nazwisko recepty.Fot. Adobe Stock/licencja standardowa

Ankieta

Niebieska recepta w Norwegii: udało ci się dostać refundację?

Tak, bez problemu
Tak, ale po papierach/odwołaniu
Nie, bo lekarz odmówił/bał się kary
Nie dotyczy (biorę tylko na białą)
Głosy: 1
Podgląd wyników
Podobnie jak w Polsce, leki wystawiane na receptę można kupić jedynie w aptece oraz autoryzowanych przez Helfo punktach. Markety oferują jedynie podstawowe suplementy i inne nieinwazyjne dla organizmu preparaty. Wizyta u farmaceuty wiąże się z koniecznością pobrania numerku i oczekiwania w kolejce. Przy stanowisku musimy okazać dowód tożsamości. Zakupy w aptekach są jednak ograniczone do minimum. Przepisane przez lekarza medykamenty wystarczają zazwyczaj na trzymiesięczną terapię.

Źródło: NRK/Helfo/Helsedirektoratet/MojaNorwegia
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Biała vs niebieska recepta: różnice
Jak dostać niebieską receptę?
Frikort: kiedy nie płacę za leki?
EKUZ a refundacja leków w NO
Fullmakt: ktoś odbierze moje leki
Jak oceniasz ten artykuł?
1
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Życie w Norwegii

Wizyta u norweskiego lekarza bez tajemnic. Za większość usług zapłacisz
Poradniki
Życie w Norwegii

Rewolucja prawna dla mieszkańców Norwegii. Tłumaczymy, co oznaczają nowe przepisy
Poradniki
Aktualności

Recepty stały się codziennością. Norwegowie biorą coraz więcej leków
Poradniki
Zdrowie

Nowa szansa dla pacjentów. Mogą uzyskać leki wykluczone z norweskiego rynku
Poradniki
Życie w Norwegii

Dentysta tylko dla bogatych? Partie chcą zmian ponad podziałami
Poradniki
Aktualności

Norwegia może wprowadzić nowe podatki. Wszystko dla zdrowia mieszkańców
Poradniki
Zdrowie

Norwegowie częściej trafiają do lekarzy i aptek. Za liczbami kryje się duża zmiana
Poradniki
Podatki w Norwegii

Na co „poluje” norweski urząd skarbowy? Najczęstsze błędy w Skattemelding
Poradniki
Zdrowie

Koniec z reklamą kierowaną do dzieci. Niezdrowa żywność na celowniku Norwegii
Poradniki
Zdrowie

Mieszkańcy Norwegii rzadko z tego korzystają. Minister chce to zmienić
Reklama
Gość
Wyślij
Komentarze:
Od najnowszych
Od najstarszych
Od najnowszych


Józef Jagliński

10-12-2023 14:01

Zapomniano dodać, że jeśli ma się numer personalny - nie trzeba żadnej karty EKUZ

1

0

Zgłoś

Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie