Białe i niebieskie recepty w Norwegii. Co zrobić, by liczyć na refundację?
Zmiany negatywnie ocenia środowisko lekarzy. – Lekarz nie odnosi żadnych korzyści, jeśli wypisze niebieską receptę. Kiedy nie masz możliwości zarobku i dodatkowo ryzykujesz konieczność zapłacenia wysokiej kary, oczywiste, że wiele osób nie podejmie się ryzyka – komentuje zmiany na łamach NRK lekarz Einar Nordén. Zwrócił także uwagę, że poszkodowani będą przede wszystkim pacjenci. – Nie martwię się za bardzo o lekarzy, to zaradna grupa. Martwię się o pacjentów – dodał.
Kto ma szansę na refundację leków w Norwegii?
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Wprowadzenie nowych regulacji może utrudnić wykupienie leków przez osoby, które w wyniku braków kadrowych nie posiadają lekarza rodzinnego. Problem dotyczy ponad 130 tys. mieszkańców Norwegii.Fot. Fotolia
Białe i niebieskie recepty w Norwegii
Obywatelom z państw Unii Europejskiej, w tym z Polski, również przysługuje refundacja kosztów leków, jeśli lekarz wystawił im niebieską receptę. W aptece muszą okazać dowód osobisty oraz ważną kartę EKUZ.
Szczegółowe informacje dotyczące frikort, również w języku angielskim, przygotował Urząd ds. Zdrowia.
W Norwegii za leki refundowane nie płacą także dzieci i młodzież do 16. roku życia. Specjalne recepty (h-resept) otrzymują również pacjenci, którzy wymagają leczenia specjalistycznego, zazwyczaj po hospitalizacji. Za ich realizację odpowiadają szpitale. Zgodnie z norweskimi regulacjami, recepty mogą zostać zrealizowane jedynie przez osobę, na którą zostały wystawione. Wyjątek stanowią pacjenci, którzy przekażą komuś fullmakt, czyli zgodę na wykupienie leków. Pełnomocnictwo jest ważne jedynie z dokumentami poświadczającymi tożsamość. Dotyczy tylko jednej wskazanej apteki.
Norweska Agencja Leków wskazuje, które leki mogą być wydawane na podstawie niebieskiej recepty oraz jakie warunki muszą być spełnione, by otrzymać wskazane medykamenty. Jeśli lekarz uzna, że pacjent spełnia wymagania, może wypisać mu niebieską receptę. Wcześniej analizuje dokumentację medyczną – na refundację mogą liczyć jedynie osoby, które cierpią na poważne i długotrwałe schorzenia. Leczenie musi mieć co najmniej dobry efekt w stosunku do poniesionych przez państwo kosztów. Jeśli decyzja o pokryciu kosztów leków pomaga dłuższego rozpatrzenia, leki mogą zostać wykupione przez pacjenta szybciej, a pozytywne rozpatrzenie wniosku sprawi, że otrzymamy zwrot zapłaconych w aptece środków. Osoby, które starają się o niebieską receptę, kontaktują się jedynie z lekarzami. To specjaliści wysyłają wnioski do Helfo w imieniu pacjentów.
Dzieci i młodzież, które ukończyły 16. rok życia, muszą wystawić fullmakt rodzicom, którzy chcą zrealizować wystawione na ich imię i nazwisko recepty.Fot. Adobe Stock/licencja standardowa
Ankieta
Niebieska recepta w Norwegii: udało ci się dostać refundację?
Źródło: NRK/Helfo/Helsedirektoratet/MojaNorwegia
10-12-2023 14:01
1
0
Zgłoś