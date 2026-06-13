Białe i niebieskie recepty w Norwegii. Co zrobić, by liczyć na refundację?

Norweski system zdrowia różni się od polskiego choćby tym, że odmiennie rozwiązano m.in. kwestię realizowanych przez pacjentów recept. W styczniu 2022 weszły też w życie w Norwegii nowe przepisy mówiące o tym, że lekarze, którzy błędnie zgodzą się na refundowanie leku, muszą liczyć się z koniecznością zapłaty wysokiej kary.

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Odpowiedzialność finansową wybranych pracowników służby zdrowia wprowadziły regulacje, które obowiązują w Norwegii od 1 stycznia 2022 roku. Medycy, którzy bezpodstawnie wystawią niebieską receptę, czyli refundującą przepisany lek, zapłacą karę. Najmniejsze naruszenia obciążone będą kwotą 10 tys. NOK. Najpoważniejsze odstępstwa mogą wiązać się z sankcją 200 tys. koron norweskich.



Zmiany negatywnie ocenia środowisko lekarzy. – Lekarz nie odnosi żadnych korzyści, jeśli wypisze niebieską receptę. Kiedy nie masz możliwości zarobku i dodatkowo ryzykujesz konieczność zapłacenia wysokiej kary, oczywiste, że wiele osób nie podejmie się ryzyka – komentuje zmiany na łamach NRK lekarz Einar Nordén. Zwrócił także uwagę, że poszkodowani będą przede wszystkim pacjenci. – Nie martwię się za bardzo o lekarzy, to zaradna grupa. Martwię się o pacjentów – dodał.

Kto ma szansę na refundację leków w Norwegii? Zgodnie ze wskazaniami, niebieskie recepty mogą otrzymać pacjenci, którzy odpowiednio udokumentują przebieg choroby lub wykażą potrzebę terapii. Prawo do kontroli słuszności refundacji otrzymał Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet). W imieniu instytucji realizować je będą przedstawiciele Helfo (Helseøkonomiforvaltningen), czyli odpowiednik polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak argumentują przedstawiciele służby zdrowia, lekarze sumiennie wykonujący obowiązki nie mają się czego obawiać. Nowe środki mają przysłużyć się ograniczeniu nadmiernych wydatków budżetu państwa.

Wprowadzenie nowych regulacji może utrudnić wykupienie leków przez osoby, które w wyniku braków kadrowych nie posiadają lekarza rodzinnego. Problem dotyczy ponad 130 tys. mieszkańców Norwegii.Fot. Fotolia

Białe i niebieskie recepty w Norwegii W Norwegii funkcjonują dwa podstawowe rodzaje recept. Pierwsze z nich, białe, przepisywane są pacjentom, którzy uiszczają za leki pełną przewidzianą cenę. Zmiany, które weszły w życie w 2022 roku, dotyczą drugiego rodzaju recept – niebieskich. Jej posiadacz płaci za leki 39 proc. ich wartości. Zazwyczaj wystawiane są dla osób cierpiących na choroby przewlekłe lub wymagających opieki lekarza specjalisty.

Obywatelom z państw Unii Europejskiej, w tym z Polski, również przysługuje refundacja kosztów leków, jeśli lekarz wystawił im niebieską receptę. W aptece muszą okazać dowód osobisty oraz ważną kartę EKUZ.





Szczegółowe informacje dotyczące frikort, również w języku angielskim, przygotował Urząd ds. Zdrowia.



W Norwegii za leki refundowane nie płacą także dzieci i młodzież do 16. roku życia. Specjalne recepty (h-resept) otrzymują również pacjenci, którzy wymagają leczenia specjalistycznego, zazwyczaj po hospitalizacji. Za ich realizację odpowiadają szpitale. Zgodnie z norweskimi regulacjami, recepty mogą zostać zrealizowane jedynie przez osobę, na którą zostały wystawione. Wyjątek stanowią pacjenci, którzy przekażą komuś fullmakt, czyli zgodę na wykupienie leków. Pełnomocnictwo jest ważne jedynie z dokumentami poświadczającymi tożsamość. Dotyczy tylko jednej wskazanej apteki. Pacjenci, których własna część kosztów leczenia (suma bez uwzględnienia wydatków poniesionych przez państwo) w ciągu roku przekroczyła kwotę 2921 NOK, mogą liczyć na otrzymanie tzw. frikort. Limit wydatków (egenandelstaket) co roku ustala Storting. Posiadacze dokumentu zwolnieni są z opłat za niebieskie recepty, leczenie specjalistyczne i inny przewidziane przez służbę zdrowia usługi. Zwolnione z opłat są także niebieskie recepty, które zostaną wykupione po przekroczeniu 520 NOK w ciągu trzymiesięcznego leczenia.W Norwegii za leki refundowane nie płacą także dzieci i młodzież do 16. roku życia. Specjalne recepty (h-resept) otrzymują również pacjenci, którzy wymagają leczenia specjalistycznego, zazwyczaj po hospitalizacji. Za ich realizację odpowiadają szpitale. Zgodnie z norweskimi regulacjami, recepty mogą zostać zrealizowane jedynie przez osobę, na którą zostały wystawione. Wyjątek stanowią pacjenci, którzy przekażą komuś fullmakt, czyli zgodę na wykupienie leków. Pełnomocnictwo jest ważne jedynie z dokumentami poświadczającymi tożsamość. Dotyczy tylko jednej wskazanej apteki.

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Norweska Agencja Leków wskazuje, które leki mogą być wydawane na podstawie niebieskiej recepty oraz jakie warunki muszą być spełnione, by otrzymać wskazane medykamenty. Jeśli lekarz uzna, że pacjent spełnia wymagania, może wypisać mu niebieską receptę. Wcześniej analizuje dokumentację medyczną – na refundację mogą liczyć jedynie osoby, które cierpią na poważne i długotrwałe schorzenia. Leczenie musi mieć co najmniej dobry efekt w stosunku do poniesionych przez państwo kosztów. Jeśli decyzja o pokryciu kosztów leków pomaga dłuższego rozpatrzenia, leki mogą zostać wykupione przez pacjenta szybciej, a pozytywne rozpatrzenie wniosku sprawi, że otrzymamy zwrot zapłaconych w aptece środków. Osoby, które starają się o niebieską receptę, kontaktują się jedynie z lekarzami. To specjaliści wysyłają wnioski do Helfo w imieniu pacjentów.

Dzieci i młodzież, które ukończyły 16. rok życia, muszą wystawić fullmakt rodzicom, którzy chcą zrealizować wystawione na ich imię i nazwisko recepty.Fot. Adobe Stock/licencja standardowa

Ankieta Niebieska recepta w Norwegii: udało ci się dostać refundację? Tak, bez problemu Tak, ale po papierach/odwołaniu Nie, bo lekarz odmówił/bał się kary Nie dotyczy (biorę tylko na białą)