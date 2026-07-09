Polak Polakowi w Norwegii… wsparciem czy konkurencją?

Jedni mówią, że za granicą najwięcej pomógł im właśnie drugi Polak. Ktoś podpowiedział, jak załatwić dokumenty, polecił pracę, pomógł z mieszkaniem, przetłumaczył pismo z urzędu albo po prostu zaprosił na kawę, gdy samotność zaczęła mocniej doskwierać.

Podsumowanie artykułu

Inni mają zupełnie inne doświadczenia. Słyszeli złośliwe komentarze, spotkali się z zazdrością, ocenianiem, niechęcią albo zasadą: „radź sobie sam, ja też musiałem”. I właśnie dlatego temat wraca jak bumerang: czy Polacy w Norwegii naprawdę trzymają się razem, czy częściej patrzą sobie na ręce?

Polacy w Norwegii to już nie mała grupa Według danych Statistisk sentralbyrå, w 2026 roku w Norwegii mieszkało ponad 129 tys. osób z polskim tłem imigracyjnym, licząc imigrantów oraz osoby urodzone w Norwegii przez rodziców-imigrantów z Polski. To jedna z największych społeczności imigranckich w kraju.

Tak duża grupa nie może być jednolita. Wśród Polaków w Norwegii są osoby, które przyjechały na kilka miesięcy do pracy, rodziny mieszkające tu od lat, przedsiębiorcy, pracownicy budowlani, kierowcy, opiekunowie, specjaliści IT, lekarze, studenci, osoby samotne i ci, którzy wychowują tu dzieci. Są ludzie świeżo po przeprowadzce i tacy, którzy po polsku rozmawiają już głównie w domu albo w internecie.

Dlatego trudno mówić o jednej „polskiej społeczności” w Norwegii. To raczej wiele małych środowisk, grup, znajomości, organizacji, szkół, parafii i internetowych społeczności, które czasem świetnie się uzupełniają, a czasem zupełnie się mijają.

Gdzie widać polską solidarność? Wbrew popularnemu narzekaniu, że „Polak Polakowi wilkiem”, w Norwegii działa wiele polskich i polonijnych inicjatyw, które pokazują drugą stronę tej historii. Są organizacje wspierające integrację, edukację, kulturę, pomoc społeczną, prawa pracownicze czy zdrowie psychiczne.

Przykładem jest projekt „Polski Dialog – Aktywni Polacy w Norwegii”, prowadzony przez fundację Mangfold i Arbeidslivet. Projekt podkreśla, że jest skierowany do Polaków i Polek, ponieważ od wielu lat stanowią oni największą grupę imigrantów w norweskim społeczeństwie. Inicjatywa jest współfinansowana przez norweski Urząd ds. Integracji i Różnorodności od 2019 roku.

Działa również organizacja Pomoc Polakom, która wspiera Polaków mieszkających w Norwegii m.in. w obszarze integracji, zdrowia psychicznego, edukacji i funkcjonowania społecznego. Organizacja prowadzi działania wspierające, psychoedukacyjne, integracyjne, informacyjne oraz pomocowe.

Kolejnym przykładem jest Stowarzyszenie Beatus Cras, które opisuje swoją działalność jako tworzenie przestrzeni do rozwoju, integracji i budowania wspólnoty. Organizacja działa lokalnie w różnych regionach Norwegii, m.in. w Oslo, Arendal, Grimstad i Vestlandet, prowadząc projekty edukacyjne, informacyjne i integracyjne.

Nie brakuje też inicjatyw związanych z prawami pracowniczymi. Solidaritet Norge przedstawia się jako pierwszy polski związek zawodowy w Norwegii, powstały z inicjatywy Polaków, aby pomagać pracownikom zagranicznym, którzy byli nieprawidłowo traktowani. Organizacja deklaruje, że reprezentuje pracowników na terenie całej Norwegii, wspiera ich w sprawach dyskryminacji, nękania w pracy, pomocy prawnej i warunków zatrudnienia.

Do tego dochodzą polskie szkoły, grupy lokalne, wydarzenia kulturalne, spotkania rodzinne, wolontariat i inicjatywy nieformalne. Polska Szkoła Sobotnia im. św. Jana Pawła II w Oslo działa od 1988 roku i powstała z myślą o krzewieniu polskiej kultury wśród dzieci mieszkających w Norwegii.

W Trondheim działa z kolei BLI MED! Polskie Centrum Integracji, czyli polonijne stowarzyszenie non profit, które organizuje m.in. spotkania tematyczne, warsztaty, darmowe kursy języka norweskiego i zajęcia sportowe.

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To wszystko pokazuje, że polska solidarność w Norwegii istnieje. Często jest cicha, lokalna i praktyczna. Nie zawsze widać ją w komentarzach pod postami, ale widać ją wtedy, gdy ktoś potrzebuje pomocy.

Skąd więc tyle gorzkich opinii? Mimo wielu dobrych przykładów, w rozmowach Polaków w Norwegii często wraca zdanie: „Najlepiej trzymać się z dala od swoich”. Dla jednych to przesada, dla innych przykre doświadczenie.

Skąd bierze się takie podejście?

Część osób przyjeżdża do Norwegii z dużą presją: zarobić, utrzymać rodzinę, spłacić zobowiązania, odłożyć na dom, przetrwać wysokie koszty życia. W takim napięciu łatwo o porównywanie się z innymi. Kto ma lepszą pracę? Kto kupił mieszkanie? Kto szybciej nauczył się języka? Kto ma norweską umowę, a kto nadal pracuje przez agencję? Kto „się dorobił”, a kto tylko udaje?

Do tego dochodzi internet. W grupach na Facebooku szybciej widać konflikt niż pomoc. Jedna osoba zada proste pytanie, a zamiast odpowiedzi dostaje: „Było już sto razy”, „naucz się norweskiego”, „jak nie wiesz, to po co przyjechałeś?”. Takie komentarze zostają w pamięci bardziej niż dziesięć życzliwych odpowiedzi.

Ale jest też druga strona: wiele osób naprawdę pomaga. Podsyła linki, tłumaczy procedury, ostrzega przed nieuczciwym pracodawcą, poleca lekarza, mechanika, przedszkole czy kurs językowy. Tyle że taka pomoc często odbywa się w wiadomościach prywatnych, małych grupach albo lokalnych znajomościach, a nie w publicznej dyskusji.

Ankieta Polak w Norwegii: częściej pomaga czy podkłada nogę? Najczęściej pomaga – bez rodaków bym nie ogarnął/ogarnęła Różnie bywa: pomoc w prywatnych, w grupach hejt Częściej konkurencja i zazdrość – wolę trzymać dystans Nie mam kontaktu z Polakami, żyję „po norwesku”

Polacy w NorwegiiMojaNorwegia

Wsparcie czy konkurencja? Często jedno i drugie Polacy w Norwegii potrafią być dla siebie ogromnym wsparciem. Szczególnie na początku emigracji, gdy wszystko jest nowe: D-number, skattekort, BankID, wynajem mieszkania, pierwsza praca, kontakt z NAV, szkoła dziecka, lekarz, język, przepisy, podatki.

Wtedy drugi Polak bywa kimś więcej niż znajomym. Bywa przewodnikiem po systemie.

Ale w tej samej społeczności pojawia się też konkurencja. Szczególnie tam, gdzie ludzie pracują w tych samych branżach, szukają podobnych zleceń, prowadzą firmy na tym samym rynku albo walczą o lepsze warunki. W małych środowiskach łatwo o plotki, zazdrość i ocenianie.

Norwegia sama w sobie też zmienia relacje. Emigracja często oznacza mniejsze grono znajomych, większą samotność i silniejsze przywiązanie do tych, którzy „rozumieją, jak to jest”. Ale im bardziej ktoś się urządzi, tym częściej zamyka się w swoim rytmie: praca, dom, dzieci, rachunki, obowiązki. Na wspólnotę nie zawsze zostaje czas.

Organizacje pokazują, że wspólnota nadal jest potrzebna Gdyby Polacy w Norwegii naprawdę nie chcieli się wspierać, nie powstawałyby polskie szkoły, stowarzyszenia, projekty integracyjne, grupy pomocowe, wydarzenia kulturalne czy organizacje pracownicze. Tymczasem takie inicjatywy istnieją i rozwijają się w wielu miejscach.

Główny Urząd Statystyczny prowadzi bazę organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą. Jak podaje GUS, narzędzie obejmuje dane o organizacjach polonijnych i aktywności Polaków poza krajem, a najnowsza wersja zawierała 8,9 tys. podmiotów w 115 krajach.

To ważny sygnał: Polonia nie jest tylko grupą ludzi mieszkających poza krajem. To także sieć instytucji, szkół, projektów i osób, które próbują coś budować. Czasem z dużym rozmachem, czasem bardzo lokalnie — przy kawie, na sali gimnastycznej, w salce szkolnej albo podczas spotkania dla rodziców.

Może problemem nie jest brak solidarności, tylko nasze oczekiwania? Być może najbardziej boli nie to, że Polacy sobie nie pomagają. Boli to, że od „swoich” oczekujemy więcej.

Od Norwega łatwiej przyjąć dystans. Od Polaka oczekujemy zrozumienia. Skoro mówi tym samym językiem, zna podobne problemy i też kiedyś zaczynał, to powinien pomóc, doradzić, wesprzeć. Gdy tego nie robi, rozczarowanie jest większe.

Ale czy każdy rodak za granicą automatycznie musi być przyjacielem? Niekoniecznie. Polskość nie gwarantuje ani dobrego charakteru, ani wspólnych wartości, ani podobnego stylu życia. Łączy język i doświadczenie emigracji, ale nie zawsze łączy osobowości.

Może więc uczciwa odpowiedź brzmi: Polacy w Norwegii potrafią trzymać się razem, ale nie zawsze i nie z każdym. Tak jak wszędzie, są ludzie pomocni, obojętni, zazdrośni, życzliwi, zawistni, zaangażowani i zmęczeni.

A jak jest naprawdę? Prawda pewnie leży gdzieś pośrodku. W Norwegii można spotkać Polaka, który poda rękę w najtrudniejszym momencie. I można spotkać takiego, który pierwszy wbije szpilkę. Można znaleźć grupę, szkołę, organizację albo lokalną społeczność, która daje poczucie przynależności. Można też sparzyć się na ludziach i dojść do wniosku, że lepiej liczyć tylko na siebie.

Jedno jest pewne: temat wciąż budzi emocje, bo dotyka czegoś bardzo osobistego. Emigracja to nie tylko praca, pieniądze i dokumenty. To także pytanie, czy daleko od domu mamy jeszcze „swoich”.

A Wy jak to widzicie? Polacy w Norwegii częściej sobie pomagają, czy częściej ze sobą rywalizują?