Bank odmówił kredytu w Norwegii, mimo że pracujesz? Sprawdź, co może być powodem

Masz pracę w Norwegii. Masz wypłatę. Co miesiąc pieniądze wpływają na konto. Składasz wniosek o kredyt i dostajesz odmowę.

Podsumowanie artykułu

„Jak to możliwe? Przecież pracuję.”

To częsta sytuacja. Bank nie patrzy tylko na to, czy masz pracę. Patrzy na cały obraz: ile zarabiasz, ile masz już długu, jakie masz karty kredytowe, jakie masz limity, czy były opóźnienia, czy masz inkasso i ile pieniędzy zostaje Ci po wszystkich kosztach.

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Do tego dochodzą jeszcze podstawowe warunki formalne. Możesz pracować, ale nadal nie przejść wniosku, jeśli masz za niski dochód, za krótką historię w Norwegii albo nie spełniasz wymagań wieku danej oferty.

Odmowa nie zawsze oznacza koniec. Często oznacza po prostu, że bank zobaczył coś, co zwiększa ryzyko.

Dlatego zanim złożysz kolejny wniosek, warto sprawdzić, co mogło przeszkodzić.

Sama praca nie wystarczy „Mam stałą pracę, więc bank powinien dać mi kredyt.”

Niestety, to nie zawsze tak działa.

Dla banku ważne jest nie tylko to, że pracujesz. Ważne jest też, czy po wszystkich ratach, rachunkach i normalnych kosztach życia zostaje Ci wystarczający zapas.

ile masz kredytów,

ile masz kart kredytowych,

jakie masz limity,

ile płacisz miesięcznie w ratach,

czy były opóźnienia,

czy masz inkasso,

czy dochód jest stabilny,

czy masz wystarczającą historię w Norwegii,

czy po ratach zostaje Ci pieniądz na życie. Bank może sprawdzić między innymi:

Możesz mieć normalną wypłatę, ale jeśli masz dużo rat i otwartych limitów, bank może uznać, że kolejny kredyt to za duże ryzyko.

Najpierw formalności: wiek, dochód i historia w Norwegii Zanim bank zacznie głębiej analizować Twoją sytuację, często sprawdza podstawowe warunki.

czy masz odpowiedni wiek,

czy masz minimalny dochód,

czy dochód jest stały i możliwy do potwierdzenia,

czy masz norweski numer personalny,

czy masz historię pobytu i podatków w Norwegii,

czy nie masz aktywnej betalingsanmerkning albo poważnego inkasso. Nie ma jednej zasady dla wszystkich banków. Jeden bank może mieć niższy próg, inny wyższy. Ale w praktyce przy kredytach konsumenckich i refinansowaniu często trzeba liczyć się z tym, że bank lub pośrednik sprawdzi:

Praktycznie warto założyć, że dużo ofert będzie łatwiejszych do przejścia, jeśli masz co najmniej około 21–22 lata i roczny dochód około 220 000 NOK lub więcej.

To nie jest jedna ustawowa granica dla każdego banku. To raczej dobry punkt odniesienia dla zwykłego klienta. Publiczne przykłady pokazują, że wymagania potrafią się różnić: niektóre usługi pokazują niższe minimum, a inne wskazują, że wielu pożyczkodawców wymaga wyższego wieku i dochodu minimum 250 000 NOK rocznie.

Po ludzku:

Sama wypłata nie wystarczy. Bank chce widzieć, że jesteś stabilny finansowo i spełniasz warunki danej oferty.

Zbyt krótka historia w Norwegii też może przeszkodzić To częsty problem u osób, które są w Norwegii od niedawna.

Dla banku lepiej wygląda klient, którego dochód widać nie tylko na ostatnim pasku wypłaty, ale też w dokumentach podatkowych.

lønnsslipp,

umowa o pracę,

skattemelding,

skatteoppgjør,

historia wpływów na konto,

długość pobytu w Norwegii,

norweski numer personalny. Znaczenie mogą mieć:

Jeśli dopiero zacząłeś pracę, nie masz jeszcze rozliczenia podatkowego albo Twój dochód jest trudny do potwierdzenia, bank może odmówić.

To nie zawsze znaczy, że zarabiasz za mało. Czasem bank po prostu nie ma jeszcze wystarczająco dużo danych, żeby zaufać Twojej sytuacji.

Twój dług nie może być za duży względem dochodu To jedna z najważniejszych zasad.

W Norwegii bank patrzy na cały Twój dług, a nie tylko na nowy kredyt, o który właśnie wnioskujesz.

kredyt gotówkowy,

refinansowanie,

karty kredytowe,

limity,

kredyt samochodowy,

inne zobowiązania. Liczy się między innymi:

Zasada jest prosta:

łączny dług nie powinien przekraczać 5-krotności rocznego dochodu.

Norweskie przepisy mówią, że przy ocenie bank ma brać pod uwagę cały dług klienta, a nie tylko aktualny wniosek.

Przykład:

Jeśli zarabiasz 220 000 NOK rocznie, to 5-krotność dochodu wynosi: 1 100 000 NOK.

Ale uwaga: to nie znaczy, że bank od razu pożyczy Ci taką kwotę.

To tylko górna granica przy ocenie zadłużenia. Bank nadal sprawdzi raty, koszty życia, mieszkanie, dzieci, karty, inkasso i stabilność dochodu.

Po ludzku:

Nie wystarczy pytanie: „ile chcę pożyczyć?”. Bank pyta: „ile długu ten człowiek ma już razem ze wszystkim?”.

Karty kredytowe mogą przeszkadzać bardziej, niż myślisz To jeden z najczęstszych powodów problemów.

Masz kartę kredytową z limitem 50 000 NOK. Używasz tylko 5 000 NOK. Myślisz:

„Przecież prawie jej nie używam.”

Ale bank może patrzeć na cały dostępny limit, a nie tylko na to, ile dziś wykorzystałeś. Przy limitach odnawialnych, takich jak karty kredytowe, bank może liczyć pełne wykorzystanie limitów przy ocenie zdolności.

Jeśli masz kilka kart, limity szybko się sumują.

karta 1: 30 000 NOK,

karta 2: 50 000 NOK,

karta 3: 20 000 NOK. Przykład:

Razem masz 100 000 NOK dostępnego kredytu.

Nawet jeśli nie wydałeś całej tej kwoty, bank widzi, że możesz ją wykorzystać. To może obniżyć Twoją zdolność.

Dlatego warto sprawdzić, jakie karty i limity nadal są aktywne.

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Kilka małych rat robi jedną dużą kwotę Jedna rata po 700 NOK nie wygląda groźnie. Druga rata po 900 NOK też nie. Do tego karta kredytowa, auto, telefon, zakupy na raty.

I nagle wychodzi kilka tysięcy NOK miesięcznie.

Bank patrzy na całość.

Nie interesuje go tylko jedna rata. Interesuje go, ile pieniędzy miesięcznie już oddajesz.

Jeśli suma rat jest wysoka, bank może powiedzieć „nie”, nawet gdy masz pracę.

Bank sprawdza, czy dasz radę przy wyższej racie Bank nie patrzy tylko na to, czy dasz radę zapłacić ratę dzisiaj.

Sprawdza też, czy Twój budżet wytrzyma, jeśli kredyt będzie droższy.

Norweskie przepisy wymagają, żeby bank przy ocenie przyjął wyższą stopę procentową: aktualne oprocentowanie podniesione o 3 punkty procentowe albo minimum 7%.

Jeśli po takim teście nie zostaje Ci wystarczająco pieniędzy na normalne życie, kredyt może nie przejść.

Po ludzku:

Bank pyta:

„Czy ten klient da radę, jeśli rata będzie wyższa?”

Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, może przyjść odmowa.

Inkasso i opóźnienia też mają znaczenie Jeśli miałeś zaległe faktury, purring, inkassovarsel albo aktywne inkasso, bank może potraktować to jako sygnał ostrzegawczy.

Nie każda zaległość automatycznie przekreśla sprawę. Ale jeśli bank widzi problemy z płatnościami, ocena ryzyka rośnie.

Niektórzy pośrednicy piszą wprost, że przy zwykłym kredycie konsumenckim nie możesz mieć aktywnej betalingsanmerkning albo sprawy inkasso.

czy masz zaległe faktury,

czy coś trafiło do inkasso,

czy nie masz aktywnych spraw,

czy wszystkie stare zobowiązania są zamknięte. Dlatego przed kolejnym wnioskiem warto sprawdzić:

GjeldsMonitor pomoże sprawdzić ważną część obrazu W GjeldsMonitorze możesz zacząć od sprawdzenia kart, limitów i kredytów konsumenckich. To ważne, bo właśnie takie zobowiązania często wpływają na ocenę przy kredycie lub refinansowaniu.

Trzeba jednak wiedzieć jedną rzecz: norweski Gjeldsregisteret obejmuje głównie dług niezabezpieczony, czyli m.in. kredyty konsumenckie, karty kredytowe i rammekreditter. Nie obejmuje na przykład zwykłej hipoteki, kredytu studenckiego czy części innych zobowiązań.

Czyli:

GjeldsMonitor to dobry pierwszy krok, żeby zobaczyć karty, limity i kredyty konsumenckie. Ale warto też sprawdzić własne faktury, eFaktura, inkasso i dokumenty z banku.

Czy odmowa w jednym banku oznacza koniec? Nie zawsze.

Różne banki mogą inaczej oceniać klienta. Jeden bank może odmówić, a inny może spojrzeć na sprawę inaczej.

Ale nie warto składać kolejnych wniosków na ślepo.

Najpierw trzeba zrozumieć, co mogło być problemem.

za niski dochód,

zbyt krótka historia w Norwegii,

brak wymaganych dokumentów,

wiek poniżej progu danej oferty,

za dużo długu względem dochodu,

wysokie limity kart,

kilka rat miesięcznie,

inkasso albo opóźnienia. Najczęściej przeszkadza:

Dopiero potem warto próbować dalej.

Co zrobić po odmowie kredytu? Najprościej: zrób trzy kroki.

1. Sprawdź swoje zobowiązania Zobacz, ile naprawdę masz kredytów konsumenckich, kart, limitów i miesięcznych rat.

Sprawdź po polsku w GjeldsMonitorze: Sprawdź w GjeldsMonitorze

2. Uporządkuj to, co przeszkadza Może trzeba spłacić kartę. Może zmniejszyć limit. Może zamknąć nieużywaną kartę. Może wyjaśnić starą sprawę inkasso. Może przygotować lepszy komplet dokumentów.

Najpierw porządek, potem kolejny wniosek.

3. Sprawdź możliwe oferty Jeśli masz stabilny dochód i chcesz sprawdzić, czy inny bank może dać ofertę, możesz złożyć wniosek przez DigiFinans.

To może mieć sens szczególnie wtedy, gdy masz kilka kredytów lub kart i chcesz sprawdzić możliwość refinansowania.

Sprawdź możliwe oferty przez DigiFinans: Złóż wniosek

Kiedy najpierw GjeldsMonitor, a kiedy DigiFinans? Najpierw GjeldsMonitor, jeśli nie wiesz dokładnie: ile masz długu konsumenckiego,

ile masz kart,

jakie masz limity,

ile płacisz miesięcznie,

co mogło obniżyć zdolność. , jeśli nie wiesz dokładnie:

Od razu DigiFinans, jeśli: znasz swoją sytuację,

masz stabilny dochód,

spełniasz podstawowe wymagania,

chcesz sprawdzić możliwe oferty,

myślisz o refinansowaniu,

chcesz porównać odpowiedzi banków. , jeśli:

Podsumowanie Bank może odmówić kredytu w Norwegii nawet wtedy, gdy pracujesz.

za niski lub niestabilny dochód,

zbyt krótka historia w Norwegii,

brak wymaganych dokumentów,

niespełnienie wieku wymaganego przez daną ofertę,

za dużo długu względem rocznego dochodu,

zbyt wysokie limity kart,

kilka rat miesięcznie,

opóźnienia lub inkasso,

brak wystarczającego zapasu po kosztach życia. Najczęstsze powody to:

Ankieta Bank odmówił kredytu mimo pracy - co było powodem? Za krótko mieszkam/pracuję w Norwegii (brak historii, skattemelding) Za dużo długów/rat albo wysokie limity kart Dochód za niski lub niestabilny (zmienne godziny, vikariat) Inkasso/opóźnienia lub betalingsanmerkning Nie wiem — bank nic konkretnego nie wyjaśnił

Odmowa nie musi oznaczać końca. Ale zanim złożysz kolejny wniosek, sprawdź, co bank może widzieć w Twoich finansach.

Krok 1: sprawdź zobowiązania i limity. sprawdź zobowiązania i limity. Sprawdź w GjeldsMonitorze

Krok 2: jeśli sytuacja jest jasna, sprawdź możliwe oferty. jeśli sytuacja jest jasna, sprawdź możliwe oferty. Złóż wniosek przez DigiFinans