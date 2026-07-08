08 lipca 2026 12:09
Trump ogłosił koniec rozejmu z Iranem. Tak zareagował rynek paliw
Ropa drożeje. Rynek reaguje natychmiastowo
W tle znalazły się działania militarne USA. Stany Zjednoczone zaatakowały cele w Iranie w nocy, mimo że strony wcześniej zawarły rozejm w czerwcu. Iran zapowiedział „miażdżącą odpowiedź”. Teheran twierdzi też, że uderzył w 85 amerykańskich instalacji wojskowych w Bahrajnie i Kuwejcie.
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Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków naftowych na świecie.Fot. MC2 Indra Beaufort, Public domain, via Wikimedia Commons
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Ryzyko paliwowe powraca. Wszystko przez Cieśninę Ormuz
Svein Ringbakken, dyrektor Norweskiego Ubezpieczenia Wojennego Statków (DNK), powiedział E24, że są podstawy, by oczekiwać działań bojowych. Zaznaczył, że branża morska ponownie mierzy się z trudną sytuacją, a armatorzy będą musieli prowadzić bardziej wymagające oceny ryzyka. Według niego statki powiązane z Norwegią, które znajdowały się po wewnętrznej stronie Cieśniny Ormuz i chciały ją opuścić, już to zrobiły. Ruch w cieśninie wcześniej zaczął się odbudowywać po mocnym spadku od końca lutego.
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