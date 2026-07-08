Trump ogłosił koniec rozejmu z Iranem. Tak zareagował rynek paliw

Rynek paliw zareagował na słowa Donalda Trumpa. Prezydent USA powiedział, że rozejm z Iranem jest dla niego zakończony. Cena ropy Brent z Morza Północnego wzrosła 8 lipca przed 11:00 do 78,6 dolara za baryłkę.

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Jeszcze we wtorek, 7 lipca po południu baryłka kosztowała około 73,70 USD. Po wypowiedzi Trumpa notowania poszły w górę o 2,8 dolara od północy, co stało się głównym sygnałem dla rynku paliw. To reakcja na wzrost napięcia wokół Iranu.

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Ropa drożeje. Rynek reaguje natychmiastowo Donald Trump powiedział, że rozejm z Iranem jest zakończony. Według Bloomberga uznał też, że dalsze rozmowy są „stratą czasu”, co natychmiast przełożyło się na notowania ropy. Cena skoczyła szybko. Baryłka ropy Brent z Morza Północnego była przed godz. 11 wyceniana na 78,6 dolara.



W tle znalazły się działania militarne USA. Stany Zjednoczone zaatakowały cele w Iranie w nocy, mimo że strony wcześniej zawarły rozejm w czerwcu. Iran zapowiedział „miażdżącą odpowiedź”. Teheran twierdzi też, że uderzył w 85 amerykańskich instalacji wojskowych w Bahrajnie i Kuwejcie.

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków naftowych na świecie.Fot. MC2 Indra Beaufort, Public domain, via Wikimedia Commons

Ankieta Skok cen ropy. Boisz się droższej benzyny w Norwegii? Tak, już to czuję w portfelu Trochę, ale dam radę Nie, tankuję rzadko W ogóle mnie to nie obchodzi

Ryzyko paliwowe powraca. Wszystko przez Cieśninę Ormuz Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (Centcom) podało, że ataki były odpowiedzią na uderzenia w trzy tankowce w Cieśninie Ormuz. Iran twierdzi z kolei, że to USA naruszyły rozejm po cofnięciu wyjątku sankcyjnego, który pozwalał Iranowi sprzedawać ropę przez 60 dni. To ważne dla transportu surowca. Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z kluczowych punktów dla globalnego rynku paliw.



Svein Ringbakken, dyrektor Norweskiego Ubezpieczenia Wojennego Statków (DNK), powiedział E24, że są podstawy, by oczekiwać działań bojowych. Zaznaczył, że branża morska ponownie mierzy się z trudną sytuacją, a armatorzy będą musieli prowadzić bardziej wymagające oceny ryzyka. Według niego statki powiązane z Norwegią, które znajdowały się po wewnętrznej stronie Cieśniny Ormuz i chciały ją opuścić, już to zrobiły. Ruch w cieśninie wcześniej zaczął się odbudowywać po mocnym spadku od końca lutego.