PGNiG aktywnie działa w Norwegii: zwiększenie wydobycia ropy i obniżenie emisji CO2

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odczuwa pozytywne skutki uruchomienia wydobycia ze złóż Skogul i Arfugl. Spółka bierze również udział w elektryfikacji norweskich złóż. Działa w ten sposób na rzecz spadku emisji CO2.

W kraju fiordów około 98 proc. energii wytwarza się w elektrowniach wodnych. Pozwalają na to odpowiednie warunki klimatyczne i geograficzne. Norwegowie chcą pójść krok dalej i poszerzyć listę lokalizacji, które zasilane są zieloną energią. Zainicjowano w tym celu projekt Power-from-Shore. Zakłada on podłączenie infrastruktury wydobywczej pracującej na Morzu Północnym za pomocą podmorskich kabli do zasilania z norweskiej sieci lądowej. Prowadzi go Equinor wraz z partnerami, m.in. PGNiG Upstream Norway. PGNiG Upstream Norway, norweska zależna spółka PGNiG, posiada 11,3 proc. udziałów w złożu Gina Krog.