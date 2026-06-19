Norweski gigant ma dość "zielonej polityki". Zwiększy wydobycie ropy i gazu

Equinor obniża część zielonych celów i zapowiada większą produkcję ropy oraz gazu. Spółka chce zwiększyć wydobycie w Norwegii i poza jej granicami, a większa część inwestycji ma trafić do segmentu paliw kopalnych. Decyzja wywołała różne reakcje polityków i inwestorów.

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Equinor działa pod presją dwóch oczekiwań. Ma zarabiać dla akcjonariuszy, a państwo norweskie jako największy właściciel chce jednocześnie spółki działającej zgodnie z celami porozumienia paryskiego. Zielone inwestycje mają jednak często niższą rentowność niż projekty ropy i gazu. Equinor w ostatnich latach kilka razy ograniczał swoje ambicje klimatyczne. Teraz spółka zapowiedziała kolejny zwrot.

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Więcej ropy, mniej zielonych celów Equinor chce zwiększyć produkcję o 150 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie do 2035 roku. Oznacza to poziom 2,3 mln baryłek dziennie. Spółka podniosła też cele dla norweskiego szelfu. W 2030 roku ma to być 1,35 mln baryłek dziennie, a w 2035 roku 1,3 mln baryłek dziennie.



Zmiany mają być osiągane między innymi przez cięcia kosztów i kolejne projekty podmorskie. Equinor zapowiedział też większe transfery do właścicieli, w tym wyższe skupy akcji i rosnące dywidendy. Jednocześnie 90 proc. inwestycji ma trafiać na norweski szelf oraz do międzynarodowej działalności ropy i gazu. Na energię odnawialną spółka chce przeznaczać 10 proc. inwestycji.

Norweska gospodarka opiera się w dużej mierze na dochodach ze sprzedaży ropy i gazu.Fot. Øyvind Gravås and Bo B. Randulff, materiały prasowe Equinor

Ankieta Equinor stawia na ropę i gaz. Popierasz ten zwrot? Tak, to miejsca pracy i kasa dla Norwegii Nie, klimat ważniejszy i trzeba cisnąć OZE Niech robią miks: trochę ropy, trochę zielonego Mam to gdzieś. Byle prąd i paliwo były tańsze

Politycy reagują, a inwestorzy patrzą na rentowność Kristoffer Sivertsen z Partii Postępu (FrP) nazwał decyzję Equinoru „urealnieniem”. Powiedział, że państwo powinno trzymać się z dala od zielonych wymogów, które ograniczają produkcję na norweskim szelfie. Według niego w centrum powinny być miejsca pracy, bezpieczeństwo energetyczne i większe wydobycie. Dodał, że rezygnacja z zielonych celów to dla niego „muzyka dla uszu”.



Frøya Skjold Sjursæther z Partii Zielonych (MDG) oceniła, że Equinor jest „oderwany od rzeczywistości”. Wskazała, że świat inwestuje więcej w odnawialne źródła energii niż w paliwa kopalne. Jej zdaniem spółka działa wbrew temu, co jest potrzebne do osiągnięcia celów klimatycznych. Equinor wcześniej tłumaczył, że świat potrzebuje coraz więcej energii, a transformacja energetyczna wymaga czasu.