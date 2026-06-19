19 czerwca 2026 09:02
Norweski gigant ma dość "zielonej polityki". Zwiększy wydobycie ropy i gazu
Więcej ropy, mniej zielonych celów
Zmiany mają być osiągane między innymi przez cięcia kosztów i kolejne projekty podmorskie. Equinor zapowiedział też większe transfery do właścicieli, w tym wyższe skupy akcji i rosnące dywidendy. Jednocześnie 90 proc. inwestycji ma trafiać na norweski szelf oraz do międzynarodowej działalności ropy i gazu. Na energię odnawialną spółka chce przeznaczać 10 proc. inwestycji.
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Norweska gospodarka opiera się w dużej mierze na dochodach ze sprzedaży ropy i gazu.Fot. Øyvind Gravås and Bo B. Randulff, materiały prasowe Equinor
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Politycy reagują, a inwestorzy patrzą na rentowność
Frøya Skjold Sjursæther z Partii Zielonych (MDG) oceniła, że Equinor jest „oderwany od rzeczywistości”. Wskazała, że świat inwestuje więcej w odnawialne źródła energii niż w paliwa kopalne. Jej zdaniem spółka działa wbrew temu, co jest potrzebne do osiągnięcia celów klimatycznych. Equinor wcześniej tłumaczył, że świat potrzebuje coraz więcej energii, a transformacja energetyczna wymaga czasu.