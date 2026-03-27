Norges Bank reaguje na kryzys. Wiemy, co dalej ze stopami procentowymi

Norges Bank wysyła sygnał, który może zmienić oczekiwania rynku. Decyzja zapadła, ale najważniejsze może dopiero nadejść, mówią tajemniczo norwescy eksperci finansowi.

Podsumowanie artykułu

Decyzja o wstrzymaniu obniżek była zgodna z oczekiwaniami analityków ankietowanych przez Bloomberga. Jednocześnie bank wskazuje na rosnącą presję inflacyjną. Prognozy stóp podniesiono względem grudnia. W centrum uwagi pozostaje rozwój sytuacji gospodarczej i geopolitycznej.

Wyższa inflacja i nowe prognozy Norges Bank ocenia, że inflacja pozostaje wyraźnie powyżej celu. Celem jest poziom bliski 2 proc. W ostatnich latach inflacja przekraczała poziom. Prognozy wskazują, że może być wyższa niż wcześniej zakładano. To wpływa na kierunek polityki pieniężnej.



Zaktualizowana ścieżka stóp sugeruje wzrost do 4,25–4,5 proc. do końca roku. Bank nie zdecydował się na podwyżkę na tym etapie. Wskazuje jednak na możliwość podwyżki w najbliższych miesiącach. Ekonomiści interpretują to jako wyraźny sygnał przyszłych działań. Oczekiwania rynkowe przesuwają się w stronę zacieśnienia polityki.

Utrzymanie presji inflacyjnej może ograniczyć realny wzrost wynagrodzeń.

Wpływ gospodarki i sytuacji globalnej Bank zwraca uwagę na kilka czynników. Inflacja jest wyższa od wcześniejszych szacunków. Wykorzystanie mocy w gospodarce pozostaje bliskie normy. Bezrobocie jest niższe od prognoz. Korona się umocniła.



Jednocześnie rośnie niepewność związana z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wzrost cen ropy i gazu wpływa na globalną inflację. Może to ograniczyć wzrost gospodarczy. Gospodarka Norwegii utrzymuje stabilne tempo. Dane z rynku pracy wskazują na bezrobocie na poziomie 2,1 proc.

