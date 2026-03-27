  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

27 marca 2026 12:01

Norges Bank reaguje na kryzys. Wiemy, co dalej ze stopami procentowymi

Norges Bank wysyła sygnał, który może zmienić oczekiwania rynku. Decyzja zapadła, ale najważniejsze może dopiero nadejść, mówią tajemniczo norwescy eksperci finansowi.
Komentarze (1)
Kopiuj link
Norges Bank reaguje na kryzys. Wiemy, co dalej ze stopami procentowymi
Zmiana tonu Norges Bank może oznaczać odejście od scenariusza szybkich obniżek stóp. Fot. materiały prasowe Norges Bank
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Decyzja o wstrzymaniu obniżek była zgodna z oczekiwaniami analityków ankietowanych przez Bloomberga. Jednocześnie bank wskazuje na rosnącą presję inflacyjną. Prognozy stóp podniesiono względem grudnia. W centrum uwagi pozostaje rozwój sytuacji gospodarczej i geopolitycznej.
Wyższa inflacja i nowe prognozy

Norges Bank ocenia, że inflacja pozostaje wyraźnie powyżej celu. Celem jest poziom bliski 2 proc. W ostatnich latach inflacja przekraczała poziom. Prognozy wskazują, że może być wyższa niż wcześniej zakładano. To wpływa na kierunek polityki pieniężnej.

Zaktualizowana ścieżka stóp sugeruje wzrost do 4,25–4,5 proc. do końca roku. Bank nie zdecydował się na podwyżkę na tym etapie. Wskazuje jednak na możliwość podwyżki w najbliższych miesiącach. Ekonomiści interpretują to jako wyraźny sygnał przyszłych działań. Oczekiwania rynkowe przesuwają się w stronę zacieśnienia polityki.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

TRANSPORT AUT TRAKTORY PROMOCJA 4000 Kr Oslo Polska

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Ogłoszenia MojaNorwegia

Utrzymanie presji inflacyjnej może ograniczyć realny wzrost wynagrodzeń.

Utrzymanie presji inflacyjnej może ograniczyć realny wzrost wynagrodzeń.

Wpływ gospodarki i sytuacji globalnej

Bank zwraca uwagę na kilka czynników. Inflacja jest wyższa od wcześniejszych szacunków. Wykorzystanie mocy w gospodarce pozostaje bliskie normy. Bezrobocie jest niższe od prognoz. Korona się umocniła.

Jednocześnie rośnie niepewność związana z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wzrost cen ropy i gazu wpływa na globalną inflację. Może to ograniczyć wzrost gospodarczy. Gospodarka Norwegii utrzymuje stabilne tempo. Dane z rynku pracy wskazują na bezrobocie na poziomie 2,1 proc.
Reklama
Najbliższe decyzje Norges Bank będą zależeć od nowych danych o inflacji i rozwoju sytuacji międzynarodowej. Znaczenie mogą mieć wahania cen energii oraz kursu NOK. Bank zapowiada kolejne aktualizacje prognoz.
Myślisz, że znasz swoje raty w Norwegii? Możesz się mylić o tysiące kr.
Zapomniane limity kart, o których nie pomyślałeś, lub drobne raty za zakupy, o których zapomniałeś. Wszystko to po cichu niszczy Twoją zdolność kredytową w norweskim systemie. Odzyskaj pełny wgląd w swoje finanse. Zaloguj się bezpiecznie przez Ba
Sprawdź za darmo
reklama
reklama
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

Reklama
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Bob
35 minut temu
Teoretycznie mozna by zmienic zasady polityki kredytowej. To natychmiastowo zmniejszy podaz pieniadza na rynku i ograniczy ilosc zlych kredytow i bankructw w przyszlosci. Niestety, mozliwosc tylko teoretyczna bo i banki oprotestuja i szerokie masy ludu pracujacego miast i wsi raban podniosa.
0
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.