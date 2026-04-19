1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

19 kwietnia 2026 09:33

Największe zyski od lat. Norwegia sprzedaje ropę, gaz i... broń. Na liście odbiorców Polska

W marcu wartość norweskiego eksportu ropy osiągnęła rekordowy poziom. Przełożyło się to na najwyższe od 2023 roku saldo handlowe kraju.
Największe zyski od lat. Norwegia sprzedaje ropę, gaz i... broń. Na liście odbiorców Polska
Poziom eksportu gazu pozostaje znacznie niższy niż w szczycie kryzysu 2022. Fot. Øyvind Gravås, Even Kleppa/materiały prasowe Equinor
Dane opublikowało Centralne Biuro Statystyczne (SSB). Nadwyżka handlowa wyniosła 97,5 mld koron. To najwyższy wynik od stycznia 2023 roku. Eksport osiągnął 199,9 mld koron. Wzrósł o 28,5 proc. rok do roku. Import wyniósł 102,5 mld koron. Był wyższy o 5,9 proc. w ujęciu rocznym.
Norwegia jest potęgą wydobycia ropy i gazu? W zakresie paliw nie jest samowystarczalna

Rekord ropy i wpływ Bliskiego Wschodu

Eksport ropy naftowej osiągnął 57,4 mld koron. Oznacza to wzrost o 67,9 proc. rok do roku. Wzrosły zarówno ceny, jak i wolumeny. Średnia cena wyniosła 1.014 koron za baryłkę. Wolumen sięgnął 56,6 mln baryłek. Był wyższy o 27,3 proc. niż rok wcześniej.

SSB wskazuje na wpływ sytuacji geopolitycznej. Zamknięcie cieśniny Ormuz ograniczyło podaż ropy. W efekcie ceny w marcu wzrosły. Przełożyło się to na najwyższą wartość eksportu w historii.

Różnica między eksportem a importem wyniosła niemal 100 mld koron.

Różnica między eksportem a importem wyniosła niemal 100 mld koron.

Gaz, eksport z lądu i import energii

Eksport gazu wyniósł 69,3 mld koron. To wzrost o 19 proc. rok do roku. Był to najwyższy poziom od lutego 2023 roku. Rekord odnotowano w sierpniu 2022 roku. Wtedy wartość przekroczyła 200 mld koron. Średnia cena wyniosła 6,46 korony za metr sześcienny. Była o około 1 koronę wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wolumen spadł o 0,3 proc. i wyniósł 10,2 mld metrów sześciennych.

Na ceny gazu wpływała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ograniczono transport LNG przez cieśninę Ormuz. Znaczenie miał także niski poziom zapełnienia magazynów gazu w Europie. Eksport z lądu osiągnął 73 mld koron. Wzrósł o 16,1 proc. rok do roku. To drugi najwyższy wynik w historii. Wzrost wspierały dostawy platform przekształtnikowych dla morskiej energetyki wiatrowej. Eksport ryb wyniósł 14,6 mld koron. Był wyższy o 2,8 proc.
Drony, sabotaż i napięcia na Bałtyku. Polska i Norwegia przechodzą do działania
W marcu odnotowano także rekordowy eksport uzbrojenia na poziomie 2,1 mld koron. Obejmował głównie bomby, granaty i wyrzutnie. Największymi odbiorcami były Litwa, Australia i Polska. Jednocześnie Norwegia zwiększyła import energii elektrycznej do 2,4 TWh. Jego wartość wyniosła 2,1 mld koron.
Komentarze (1)
Niezainteresowany
31 minut temu
Najwieksze zyski od lat i biedniejacy obywatel. Chyba cos tutaj nie gra. Polityczny falsz i hipokryzja
