02 sierpnia 2026 11:57
Fala tanich paczek dociera do Norwegii. Firmy wskazują na nierówne zasady
Paczki biją rekordy. Zakupy przyspieszają
Virke zakłada, że znaczna część zamówień pochodzi z platform Shein, Temu i Alibaba. W ostatnim badaniu konsumenckim organizacji co czwarty respondent deklarował zakupy na Temu. Część klientów zamawia jednak znacznie częściej. Według Virke niskie ceny sprzyjają kupowaniu większej liczby produktów oraz wyrzucaniu tych, które nie spełniają oczekiwań.
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Pojawiają się propozycje, by Norwegia wdrożyła równie surowe zasady, co UE.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Firmy wskazują na nierówności. Europa zaostrza przepisy
Podobny wzrost liczby przesyłek odnotowano w Unii Europejskiej. Między 2024 a 2025 rokiem ich liczba zwiększyła się o 26 proc., z 4,6 mld do 5,9 mld. Według Komisji Europejskiej (KE) dziewięć na dziesięć takich produktów pochodzi z Chin. Virke łączy wzrost sprzedaży w Europie także z ograniczeniem zwolnień celnych dla małych przesyłek w Stanach Zjednoczonych.
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