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  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

02 sierpnia 2026 11:57

Fala tanich paczek dociera do Norwegii. Firmy wskazują na nierówne zasady

Do Norwegii napływa rekordowa liczba przesyłek z Chin. Tylko w czerwcu 2026 roku zarejestrowano 1,3 mln paczek, czyli niemal 50 proc. więcej niż rok wcześniej. Organizacja przedsiębiorców Virke określa skalę importu jako „niepokojąco wysoką”.
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Fala tanich paczek dociera do Norwegii. Firmy wskazują na nierówne zasady
Norwescy przedsiębiorcy chcą zaostrzenia przepisów. Fot. Fotolia
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Wygenerowane przez AI
Najnowsze dane Norweskiej Służby Celnej (Tolletaten) pokazują wyraźne przyspieszenie zakupów w chińskich sklepach internetowych. Wartość przesyłek zarejestrowanych w czerwcu była o 70 proc. wyższa niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Rośnie też liczba zamówień. W całym pierwszym półroczu do Norwegii dotarło o 19 proc. więcej takich paczek.
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Paczki biją rekordy. Zakupy przyspieszają

W czerwcu do Norwegii trafiło 1,3 mln przesyłek objętych systemem VAT od handlu elektronicznego (VOEC). Rozwiązanie pozwala konsumentom kupować towary w zagranicznych sklepach internetowych bez cła, jeżeli wartość pojedynczej przesyłki nie przekracza 3000 NOK. Skala jest duża. Statystycznie paczkę z Chin otrzymał niemal co trzeci dorosły mieszkaniec Norwegii.

Virke zakłada, że znaczna część zamówień pochodzi z platform Shein, Temu i Alibaba. W ostatnim badaniu konsumenckim organizacji co czwarty respondent deklarował zakupy na Temu. Część klientów zamawia jednak znacznie częściej. Według Virke niskie ceny sprzyjają kupowaniu większej liczby produktów oraz wyrzucaniu tych, które nie spełniają oczekiwań.

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Pojawiają się propozycje, by Norwegia wdrożyła równie surowe zasady, co UE.

Pojawiają się propozycje, by Norwegia wdrożyła równie surowe zasady, co UE.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Firmy wskazują na nierówności. Europa zaostrza przepisy

System VOEC w praktyce zastąpił wcześniejszy limit 350 NOK 1 stycznia 2024 roku. Virke od tego czasu domaga się zmian, argumentując, że obecne przepisy zapewniają zagranicznym sprzedawcom korzystniejsze warunki niż norweskim sieciom. Platformy takie jak Zalando, Boozt i Temu mogą sprzedawać towary bez cła. Norwescy sprzedawcy odzieży muszą natomiast płacić cło tekstylne od produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży.

Podobny wzrost liczby przesyłek odnotowano w Unii Europejskiej. Między 2024 a 2025 rokiem ich liczba zwiększyła się o 26 proc., z 4,6 mld do 5,9 mld. Według Komisji Europejskiej (KE) dziewięć na dziesięć takich produktów pochodzi z Chin. Virke łączy wzrost sprzedaży w Europie także z ograniczeniem zwolnień celnych dla małych przesyłek w Stanach Zjednoczonych.
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Unia Europejska wprowadziła opłatę importową w wysokości trzech euro dla towarów o wartości do 150 euro. Trwają również prace nad European Product Act, który ma wymagać informacji o pochodzeniu, materiałach i bezpieczeństwie każdego produktu. Nowe regulacje mają objąć odpowiedzialnością także platformy internetowe pośredniczące w sprzedaży.
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Pytania wygenerowane przez AI
VOEC: kiedy nie płacę cła i VAT?
Temu/Shein: czy VAT jest w cenie?
Paczka ponad 3000 NOK: jakie opłaty?
Czemu Norwegowie płacą cło na ubrania?
Nowe zasady UE: czy zmienią zakupy?
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