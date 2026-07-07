07 lipca 2026 09:02
Zapaść systemu? Umarzają sprawy, bo brakuje personelu
Włamania w Skien. Mieszkańcy chcą odpowiedzi
Spółdzielnie przekazywały policji nagrania i zdjęcia z monitoringu. Mimo tego część spraw została umorzona. Zgłoszenia dotyczyły między innymi włamań i zniszczeń. Haugen podkreśla, że problem nie sprowadza się do wartości skradzionych przedmiotów.
Riksadvokaten wskazuje też na wzrost liczby spraw z zarejestrowanym podejrzanym. W 2017 roku z powodu braku kapasitetu umorzono 856 takich spraw. W 2025 roku było ich 3959. To oznacza, że coraz częściej zamykane są również postępowania, w których policja ma wskazaną jedną lub więcej podejrzanych osób.
Statystyki opierają się na kodach umorzeń w systemach policyjnych. Sprawa trafia do tej kategorii tylko wtedy, gdy zostanie oznaczona odpowiednim kodem. Riksadvokaten wielokrotnie zwracał uwagę na znaczenie prawidłowego kodowania. Kategoria przestępstw przeciwko mieniu obejmuje szeroki zakres czynów.
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W sezonie urlopowym ulice Oslo pilnowane są przy wsparciu wojska przez wzgląd na braki kadrowe w stołecznej policji.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Brakuje śledczych. Rośnie presja na norweską policję
Størksen mówi, że policja musi pracować wystarczająco dokładnie przy sprawach priorytetowych. Dlatego część mniej poważnych postępowań jest odkładana. Riksadvokaten wskazuje, że duże i złożone sprawy wiążą najbardziej doświadczonych śledczych oraz prawników prokuratury na dłuższy czas. To ogranicza dostępne siły w innych obszarach.
Z dokumentów Riksadvokaten wynika, że w niektórych okręgach rotacja prawników prokuratury sięga do 70 proc. Organizacja Politijuristene przeprowadziła badanie wśród policyjnych prawników. Wynika z niego, że 25 proc. prokuratorów policyjnych rozważa odejście z powodu wysokiego obciążenia pracą. Prawie trzy czwarte ankietowanych deklaruje, że czuje się niewystarczająco skutecznie w pracy.
Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego (Justis- og beredskapsdepartementet) informuje, że kierownictwo polityczne jest zaniepokojone rozwojem sytuacji. Sekretarz stanu Joakim Øren z Partii Pracy mówi, że celem jest ograniczenie liczby spraw umarzanych z powodu braku zasobów. Podkreśla też, że osoby dopuszczające się przestępstw powinny odpowiadać przed sądem. Według niego rząd wzmocnił policję i prokuraturę kwotą 145 mln NOK do końca roku.
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