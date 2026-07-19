Polacy uciekali przed ogniem w Drammen. „Mieliśmy kilka minut”

Pożar wybuchł w piątek, 17 lipca po godz. 15 na osiedlu Stenseth w Krokstadelva pod Drammen. Ogień szybko objął kilkanaście szeregowców, a silny wiatr i temperatura sięgająca 30 stopni utrudniały działania ratowników. Mieszkańcy otrzymali nakaz natychmiastowej ewakuacji. Część z nich spędziła noc w hotelach w centrum miasta, nie wiedząc, w jakim stanie są ich domy.

Kilka minut na ucieczkę. Polacy czekają na informacje

Grzegorz od dwóch miesięcy mieszka z rodziną na osiedlu, na którym doszło do pożaru. W rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) przekazał, że policjanci nakazali mieszkańcom natychmiastowe opuszczenie domów. Rodzina miała na to kilka minut. Uciekła, gdy płomienie znajdowały się kilkadziesiąt metrów od budynku.



Ewakuowani nie mogli od razu sprawdzić rozmiaru zniszczeń. Służby poinformowały rodzinę Grzegorza, że ogień zmienił kierunek i prawdopodobnie nie dotarł do ich domu. Mieszkańcy nadal pozostawali jednak w hotelu. Czekali na możliwość powrotu na osiedle i ocenę stanu budynku.



– Nie wiemy dokładnie, w jakim stanie jest dom. Nie mieliśmy jeszcze możliwości, by zobaczyć go na własne oczy. Przedstawiciele służb przekazali nam, że ogień zmienił kierunek i nie dotarł do naszego domu. Możliwe, że będziemy wiedzieć więcej w sobotę po południu. Na razie pozostajemy w hotelu – relacjonował Grzegorz.