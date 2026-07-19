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Polacy w Norwegii
|
Redakcja
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19 lipca 2026 12:07

Polacy uciekali przed ogniem w Drammen. „Mieliśmy kilka minut”

Ponad 500 osób nie może wrócić do domów po rozległym pożarze na osiedlu pod Drammen. Ogień strawił ponad 100 domów i mieszkań, a jego opanowanie było możliwe dopiero po sobotniej ulewie. Wśród ewakuowanych znaleźli się Polacy, którzy na opuszczenie budynków mieli zaledwie kilka minut.
Komentarze (1)
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Polacy uciekali przed ogniem w Drammen. „Mieliśmy kilka minut”
Pożar w Krokstadelva to jedna z najtragiczniejszych katastrof we współczesnej Norwegii. Fot. zdjęcie poglądowe; iStock za: Frende Forsikring
Podsumowanie artykułu
Pożar wybuchł w piątek, 17 lipca po godz. 15 na osiedlu Stenseth w Krokstadelva pod Drammen. Ogień szybko objął kilkanaście szeregowców, a silny wiatr i temperatura sięgająca 30 stopni utrudniały działania ratowników. Mieszkańcy otrzymali nakaz natychmiastowej ewakuacji. Część z nich spędziła noc w hotelach w centrum miasta, nie wiedząc, w jakim stanie są ich domy.
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Kilka minut na ucieczkę. Polacy czekają na informacje

Grzegorz od dwóch miesięcy mieszka z rodziną na osiedlu, na którym doszło do pożaru. W rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) przekazał, że policjanci nakazali mieszkańcom natychmiastowe opuszczenie domów. Rodzina miała na to kilka minut. Uciekła, gdy płomienie znajdowały się kilkadziesiąt metrów od budynku.

Ewakuowani nie mogli od razu sprawdzić rozmiaru zniszczeń. Służby poinformowały rodzinę Grzegorza, że ogień zmienił kierunek i prawdopodobnie nie dotarł do ich domu. Mieszkańcy nadal pozostawali jednak w hotelu. Czekali na możliwość powrotu na osiedle i ocenę stanu budynku.

– Nie wiemy dokładnie, w jakim stanie jest dom. Nie mieliśmy jeszcze możliwości, by zobaczyć go na własne oczy. Przedstawiciele służb przekazali nam, że ogień zmienił kierunek i nie dotarł do naszego domu. Możliwe, że będziemy wiedzieć więcej w sobotę po południu. Na razie pozostajemy w hotelu – relacjonował Grzegorz.

Ulewa pomogła strażakom. Pogorzelisko obserwują drony

Ogień udało się opanować w sobotę przed południem, gdy nad Drammen przeszła ulewa. Strażacy zapowiedzieli, że dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze wiele godzin. Zgliszcza budynków i pozostałości lasu są obserwowane z wykorzystaniem dronów. Nadal nie jest znana pełna skala strat materialnych.

W działaniach uczestniczyło kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej z południowej Norwegii. Zmobilizowano również Obronę Cywilną, a sześć śmigłowców prowadziło akcję gaśniczą z powietrza. Jeden strażak i sześciu policjantów trafiło do szpitala z objawami zatrucia dymem. Policja nie otrzymała informacji o osobach zaginionych.

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Katolicka parafia św. Wawrzyńca w Drammen zadeklarowała pomoc rodzinom potrzebującym wsparcia. – Jesteśmy gotowi pomóc każdej rodzinie potrzebującej wsparcia – powiedział PAP ks. Waldemar Bożek z katolickiej parafii św. Wawrzyńca w Drammen.

Polacy stanowią według szacunków około 2–3 proc. liczącej 5,6 mln mieszkańców populacji Norwegii. Na osiedlu objętym pożarem mieszkało jednak tylko kilkoro obywateli Polski.
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Co to jest nakaz ewakuacji?
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Komentarze (1)
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Anonimowy
34 minut temu
Ja mieszkałem z Polakami i 2 razy po alkoholu by mi spalili mieszkanie dzięki czujności udało się ugasić co tu ukrywać w 2008 roku też kilku polaków spłonęła żywcem przez libacje alkoholowe .Szkoda ludzi i zniszczeń
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