MultiNOR

Nowy formularz

Zleć rozliczenie podatku
prościej niż kiedykolwiek

Rozlicz podatek
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

16 kwietnia 2026 13:12

Program wsparcia Ukrainy pod lupą śledczych. W sprawie pojawia się wątek nadużycia władzy i 40 mln NOK

Norweski Urząd ds. Przestępczości Gospodarczej (Økokrim) postawił zarzuty dwóm osobom w związku z wypłatą środków z programu wsparcia Ukrainy. Sprawa dotyczy oficera sił zbrojnych oraz prezesa firmy.
Komentarze
Kopiuj link
Program wsparcia Ukrainy pod lupą śledczych. W sprawie pojawia się wątek nadużycia władzy i 40 mln NOK
Økokrim prowadzi śledztwo w sprawie środków dla Ukrainy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Urząd poinformował o postawieniu zarzutów osobom powiązanym z programem Nansena. Chodzi o środki przeznaczone na sprzęt dla Ukrainy. Obaj podejrzani nie przyznają się do winy. Informacje przekazano w oficjalnym komunikacie.
Reklama
Zarzuty wobec oficera

Oficer sił zbrojnych został oskarżony o nadużycie władzy publicznej. Według Økokrim miał wpływać na proces zakupowy. Jednocześnie utrzymywał kontakty z osobami z firmy. Co mogło prowadzić do konfliktu interesów. Śledczy wskazują na jego rolę jako przełożonego w strukturach wojskowych.

Obrońca oficera potwierdził na łamach NRK, że jego klient złożył wyjaśnienia. Podkreślił, że podejrzany nie przyznaje się do zarzutów. Szczegóły wyjaśnień nie zostały ujawnione. Sprawa jest nadal w toku. Økokrim nie informuje o dalszych krokach wobec tej osoby.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

Wylewki samopoziomujące i żywice epoksydowe.

Specsavers Sandvika Storsenter – dobre okulary w dobrej cenie! U nasz zbadasz swój wzrok

Ogłoszenia MojaNorwegia

Śledczy wskazują na możliwy konflikt interesów w wojsku.

Śledczy wskazują na możliwy konflikt interesów w wojsku.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Kontrakt i zarzuty wobec prezesa

Druga osoba to prezes firmy, która otrzymała kontrakt w ramach programu Nansena. Jego wartość wynosiła od 30 do 40 mln NOK. Zarzut dotyczy poważnego nadużycia finansowego. Według śledczych kwota nieprawidłowości przekracza 1 mln NOK. Sprawa nie dotyczy bezpośrednio relacji z programem ani z siłami zbrojnymi.

Obrońca prezesa wskazuje, że zarzuty są nieuzasadnione. Twierdzi, że dotyczą wyłącznie relacji wewnątrz firmy. Podkreśla, że sprawa ma nietypowy charakter. W jego ocenie zarzuty mogą zostać umorzone. Økokrim nie komentuje tych opinii.
Śledztwo rozpoczęto po sygnale z Ministerstwa Obrony, które wykryło możliwe nieprawidłowości. Økokrim uzyskał zgodę sądu na przeprowadzenie przeszukań. Program Nansena, uruchomiony w 2023 roku, obejmuje obecnie środki w wysokości 275 mld NOK do 2030 roku. Postępowanie toczy się równolegle z realizacją kolejnych transz wsparcia dla Ukrainy, które nadal są wypłacane.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest Økokrim?
Nadużycie władzy – o co chodzi?
Konflikt interesów – prosto
Czy to uderzy w mój portfel?
Jak działa program Nansena?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie