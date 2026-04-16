16 kwietnia 2026 13:12
Program wsparcia Ukrainy pod lupą śledczych. W sprawie pojawia się wątek nadużycia władzy i 40 mln NOK
Zarzuty wobec oficera
Obrońca oficera potwierdził na łamach NRK, że jego klient złożył wyjaśnienia. Podkreślił, że podejrzany nie przyznaje się do zarzutów. Szczegóły wyjaśnień nie zostały ujawnione. Sprawa jest nadal w toku. Økokrim nie informuje o dalszych krokach wobec tej osoby.
Kontrakt i zarzuty wobec prezesa
Obrońca prezesa wskazuje, że zarzuty są nieuzasadnione. Twierdzi, że dotyczą wyłącznie relacji wewnątrz firmy. Podkreśla, że sprawa ma nietypowy charakter. W jego ocenie zarzuty mogą zostać umorzone. Økokrim nie komentuje tych opinii.
