Program wsparcia Ukrainy pod lupą śledczych. W sprawie pojawia się wątek nadużycia władzy i 40 mln NOK

Norweski Urząd ds. Przestępczości Gospodarczej (Økokrim) postawił zarzuty dwóm osobom w związku z wypłatą środków z programu wsparcia Ukrainy. Sprawa dotyczy oficera sił zbrojnych oraz prezesa firmy.

Urząd poinformował o postawieniu zarzutów osobom powiązanym z programem Nansena. Chodzi o środki przeznaczone na sprzęt dla Ukrainy. Obaj podejrzani nie przyznają się do winy. Informacje przekazano w oficjalnym komunikacie.

Zarzuty wobec oficera Oficer sił zbrojnych został oskarżony o nadużycie władzy publicznej. Według Økokrim miał wpływać na proces zakupowy. Jednocześnie utrzymywał kontakty z osobami z firmy. Co mogło prowadzić do konfliktu interesów. Śledczy wskazują na jego rolę jako przełożonego w strukturach wojskowych.



Obrońca oficera potwierdził na łamach NRK, że jego klient złożył wyjaśnienia. Podkreślił, że podejrzany nie przyznaje się do zarzutów. Szczegóły wyjaśnień nie zostały ujawnione. Sprawa jest nadal w toku. Økokrim nie informuje o dalszych krokach wobec tej osoby.

Śledczy wskazują na możliwy konflikt interesów w wojsku.

Kontrakt i zarzuty wobec prezesa Druga osoba to prezes firmy, która otrzymała kontrakt w ramach programu Nansena. Jego wartość wynosiła od 30 do 40 mln NOK. Zarzut dotyczy poważnego nadużycia finansowego. Według śledczych kwota nieprawidłowości przekracza 1 mln NOK. Sprawa nie dotyczy bezpośrednio relacji z programem ani z siłami zbrojnymi.



Obrońca prezesa wskazuje, że zarzuty są nieuzasadnione. Twierdzi, że dotyczą wyłącznie relacji wewnątrz firmy. Podkreśla, że sprawa ma nietypowy charakter. W jego ocenie zarzuty mogą zostać umorzone. Økokrim nie komentuje tych opinii.