  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

21 lipca 2026 15:11

Ponad 500 zgłoszeń i 116 spalonych domów. Służby ujawniły przebieg katastrofy

Strażacy opanowali ogromny pożar w Krokstadelva, ale ich działania potrwają jeszcze kilka dni. Ogień zniszczył 116 domów, zmusił ponad 400 osób do ewakuacji i został określony jako największy pożar tego rodzaju w najnowszej historii Norwegii. Policja nadała jednej osobie status podejrzanej, choć nie ma obecnie konkretnych informacji wskazujących na przestępstwo.
Komentarze
Kopiuj link
Ponad 500 zgłoszeń i 116 spalonych domów. Służby ujawniły przebieg katastrofy
Pożar nazwano największym w najnowszej historii Norwegii. Fot. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (materiały prasowe straży pożarnej)
Podsumowanie artykułu
Sytuacja jest już pod kontrolą. Strażacy nadal monitorują jednak osiedle i pobliski las, ponieważ pod ruinami wciąż utrzymuje się wysoka temperatura. W gotowości pozostaje także śmigłowiec. Służby prowadzą dogaszanie, zabezpieczają teren i sprawdzają, czy w spalonych miejscach nie pojawiają się nowe zarzewia ognia.
Przeczytaj również Polacy uciekali przed ogniem w Drammen. „Mieliśmy kilka minut”

Ogień pod kontrolą. Strażacy zostają na miejscu

Pożar wybuchł w piątek, 17 lipca po południu w zabudowie szeregowej w Krokstadelva. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do numeru alarmowego o godz. 15.35, a już kilka minut później dowódca brygady zażądał skierowania na miejsce wszystkich dostępnych sił. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Gdy pierwsze jednostki z Drammen dotarły na miejsce, płomienie obejmowały już budynki po obu stronach drogi.

Akcję utrudniały wiatr, wysoka temperatura i długotrwała susza. Strażacy wskazywali również na wąskie ulice, gęste żywopłoty oraz butle gazowe znajdujące się przy domach, przez co ogień pojawiał się w kolejnych częściach osiedla. Płomienie przeniosły się także do lasu. W kulminacyjnym momencie w działaniach uczestniczyło około 150 strażaków z całej wschodniej Norwegii, a śmigłowce zrzuciły nad terenem ponad 800 tys. litrów wody.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Ustawianie anten satelitarnych

Polski Chiropraktor / Fizjoterapeuta w Oslo/Drammen

Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii | Dokument S1 (E-106 / E-109)

Ogłoszenia MojaNorwegia

Straty są ogromne. Policja sprawdza przyczynę

W pożarze całkowicie zniszczonych zostało 116 domów. Ponad 400 osób musiało opuścić zagrożony teren, ale nie odnotowano poważnych obrażeń ani osób zaginionych. Jeden strażak trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Pomocy medycznej wymagała również osoba, która doznała niewielkiego zatrucia dymem.

Jedna osoba otrzymała status podejrzanej. Policja podkreśla jednak, że jest to decyzja proceduralna, która zapewnia tej osobie między innymi prawo do obrońcy podczas przesłuchania. Na razie nie ma konkretnego podejrzenia, że doszło do czynu zabronionego. Śledczy nie przeprowadzili jeszcze pełnych oględzin kryminalistycznych, ponieważ teren pozostaje gorący i niebezpieczny, ale zbierają zdjęcia oraz nagrania wykonane przed wybuchem pożaru.

Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości Kryzysowej (DSB) określił zdarzenie jako największy pożar tego rodzaju w czasach najnowszych. Do centrum alarmowego wpłynęło ponad 500 zgłoszeń w piątek oraz kolejnych 120 w nocy z piątku na sobotę. Większość dotyczyła Krokstadelva.
Reklama
Przeczytaj również Pożar w Drammen: ponad 100 mieszkań zniszczonych. Polska społeczność pomaga dwóm rodzinom
Władze Drammen zabezpieczyły 139 lokali, które mogą zostać wykorzystane jako tymczasowe mieszkania dla osób pozbawionych domów. Mieszkańcy nie mogą jeszcze wracać na zniszczony teren, a policja ostrzega przed przekraczaniem taśm i ogrodzeń. Wejście do ruin będzie możliwe dopiero po uznaniu obszaru za bezpieczny.
ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki
Pozwolenia na budowę, sprawdzanie warunków zabudowy i inne.
Sprawdź
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co znaczy „status podejrzanej”?
Kiedy wolno wrócić na teren?
Ewakuacja: co robić krok po kroku?
Tymczasowe mieszkanie po pożarze
Czemu dogaszanie trwa tak długo?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Aktualności

Pożar w Drammen: ponad 100 mieszkań zniszczonych. Polska społeczność pomaga dwóm rodzinom
Poradniki
Polacy w Norwegii

Polacy uciekali przed ogniem w Drammen. „Mieliśmy kilka minut”
Poradniki
Komunikat prasowy

Norwegia: pali się budynek PostNord. Było słychać dźwięki eksplozji
Poradniki
Aktualności

Pożary wybuchają jeden po drugim. Strażacy ostrzegają przed powtórką katastrofy z 2014 roku
Poradniki
Aktualności

Kraj fiordów pod presją żywiołu – pożary lasów coraz bliżej
Poradniki
Aktualności

Jedno zjawisko wygenerowało 1,5 mld NOK strat. Trzy na cztery gminy mierzą się z naturą
Poradniki
Aktualności

33 domy płoną każdego dnia. Nowe statystyki są alarmujące
Poradniki
Aktualności

Olbrzymie zniszczenia i tysiące osób bez prądu. Norwegia liczy straty po wichurze
Poradniki
Aktualności

Taka pogoda to w styczniu rzadkość. Norwegia zagrożona pożarami
Poradniki
Aktualności

Koniec lata, początek sezonu na ogniska: minął krajowy zakaz
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Zarządzaj preferencjami
Odrzuć wszystkie
Potwierdź
Akceptuj wszystkie