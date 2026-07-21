Ponad 500 zgłoszeń i 116 spalonych domów. Służby ujawniły przebieg katastrofy

Strażacy opanowali ogromny pożar w Krokstadelva, ale ich działania potrwają jeszcze kilka dni. Ogień zniszczył 116 domów, zmusił ponad 400 osób do ewakuacji i został określony jako największy pożar tego rodzaju w najnowszej historii Norwegii. Policja nadała jednej osobie status podejrzanej, choć nie ma obecnie konkretnych informacji wskazujących na przestępstwo.

Podsumowanie artykułu

Sytuacja jest już pod kontrolą. Strażacy nadal monitorują jednak osiedle i pobliski las, ponieważ pod ruinami wciąż utrzymuje się wysoka temperatura. W gotowości pozostaje także śmigłowiec. Służby prowadzą dogaszanie, zabezpieczają teren i sprawdzają, czy w spalonych miejscach nie pojawiają się nowe zarzewia ognia.

Ogień pod kontrolą. Strażacy zostają na miejscu Pożar wybuchł w piątek, 17 lipca po południu w zabudowie szeregowej w Krokstadelva. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do numeru alarmowego o godz. 15.35, a już kilka minut później dowódca brygady zażądał skierowania na miejsce wszystkich dostępnych sił. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Gdy pierwsze jednostki z Drammen dotarły na miejsce, płomienie obejmowały już budynki po obu stronach drogi.



Akcję utrudniały wiatr, wysoka temperatura i długotrwała susza. Strażacy wskazywali również na wąskie ulice, gęste żywopłoty oraz butle gazowe znajdujące się przy domach, przez co ogień pojawiał się w kolejnych częściach osiedla. Płomienie przeniosły się także do lasu. W kulminacyjnym momencie w działaniach uczestniczyło około 150 strażaków z całej wschodniej Norwegii, a śmigłowce zrzuciły nad terenem ponad 800 tys. litrów wody.

Wildfire Out of Control in Norway: More Than 100 Homes Destroyed



Six helicopters have been deployed to fight a major wildfire in Norway.



In the Norwegian town of Krokstadelva, located in Drammen Municipality, more than 100 homes have been destroyed by a large wildfire that… pic.twitter.com/eMTER2r51e — Orla Joelsen (@OJoelsen) July 17, 2026

Straty są ogromne. Policja sprawdza przyczynę W pożarze całkowicie zniszczonych zostało 116 domów. Ponad 400 osób musiało opuścić zagrożony teren, ale nie odnotowano poważnych obrażeń ani osób zaginionych. Jeden strażak trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Pomocy medycznej wymagała również osoba, która doznała niewielkiego zatrucia dymem.



Jedna osoba otrzymała status podejrzanej. Policja podkreśla jednak, że jest to decyzja proceduralna, która zapewnia tej osobie między innymi prawo do obrońcy podczas przesłuchania. Na razie nie ma konkretnego podejrzenia, że doszło do czynu zabronionego. Śledczy nie przeprowadzili jeszcze pełnych oględzin kryminalistycznych, ponieważ teren pozostaje gorący i niebezpieczny, ale zbierają zdjęcia oraz nagrania wykonane przed wybuchem pożaru.



Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości Kryzysowej (DSB) określił zdarzenie jako największy pożar tego rodzaju w czasach najnowszych. Do centrum alarmowego wpłynęło ponad 500 zgłoszeń w piątek oraz kolejnych 120 w nocy z piątku na sobotę. Większość dotyczyła Krokstadelva.

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