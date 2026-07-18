Pożar w Drammen: ponad 100 mieszkań zniszczonych. Polska społeczność pomaga dwóm rodzinom

Ponad 100 lokali mieszkalnych zostało zniszczonych, a przeszło 400 osób musiało opuścić swoje domy po ogromnym pożarze w Krokstadelva w gminie Drammen. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani osobach zaginionych. Polska społeczność organizuje pilną pomoc dla dwóch rodzin, które przebywają obecnie w hotelu.

Podsumowanie artykułu

W skrócie Pożar wybuchł w piątek 17 lipca w Krokstadelva w gminie Drammen.

Zniszczonych zostało ponad 100 lokali mieszkalnych.

Ponad 400 osób zarejestrowano jako ewakuowane.

Służby nie otrzymały zgłoszeń o ofiarach śmiertelnych ani osobach zaginionych.

Trwa pomoc rzeczowa dla dwóch rodzin. Punkty zbiórki znajdują się w Lier i Lørenskog.

Pożar wybuchł w piątek 17 lipca około godziny 15:30 przy Jupiterveien w Krokstadelva. Ogień z zabudowy szeregowej szybko przeniósł się na kolejne budynki, zaparkowane samochody i pobliski teren leśny.

W ciągu kilku godzin liczba zniszczonych lokali wzrosła do ponad stu. Wielu mieszkańców miało niewiele czasu, aby zabrać dzieci, zwierzęta, dokumenty i najpotrzebniejsze rzeczy.

Do szybkiego rozwoju pożaru przyczyniły się długotrwały upał, wysuszona roślinność, wiatr, strome ukształtowanie terenu oraz zwarta zabudowa. Strażacy mieli także trudności z doprowadzeniem odpowiedniej ilości wody do wyżej położonych części osiedla.

W działaniach wykorzystano sześć śmigłowców gaśniczych. Sivilforsvaret skierował na miejsce ludzi i sprzęt, pomagając między innymi w ewakuacji, zabezpieczaniu dróg oraz dostarczaniu wody do gaszenia.

W sobotę rano ponad 400 osób było zarejestrowanych jako ewakuowane. Część mieszkańców umieszczono w hotelach, a pozostali zatrzymali się u rodziny lub znajomych.

Drammen kommune uruchomiła centrum dla ewakuowanych i ich bliskich w hotelu Scandic Ambassadeur. Wcześniej mieszkańcy kierowani byli do punktu zbiórki przy Stenseth skole.

Dla wielu rodzin najtrudniejsza pozostaje niepewność. Nie wszyscy wiedzą jeszcze, czy ich mieszkania ocalały, kiedy będą mogli wrócić na teren osiedla oraz jak szybko uzyskają pomoc od ubezpieczycieli.

Według komunikatów służb nie ma informacji o osobach zaginionych ani ofiarach śmiertelnych. Jeden strażak został lekko ranny. Nie ma również informacji o ciężko rannych mieszkańcach.

W sobotę sytuacja była spokojniejsza niż w piątek wieczorem. Opady deszczu i spadek temperatury pomogły ratownikom.

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Służby informowały, że nie występowało już bezpośrednie zagrożenie dalszego rozprzestrzenienia się pożaru na kolejne części osiedla. Sam pożar nie był jednak jeszcze całkowicie opanowany. Strażacy nadal walczyli z zarzewiami ognia w lesie i na pogorzelisku.

Dogaszanie oraz zabezpieczanie terenu może potrwać kilka dni. Policja prosi mieszkańców, aby nie przechodzili przez ustawione blokady. Teren jest niebezpieczny, a obecność osób postronnych utrudnia działania służb i późniejsze dochodzenie.

Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona.

Pożar w Krokstadelva jest określany jako jeden z największych pożarów zabudowy mieszkaniowej we współczesnej historii Norwegii. W norweskich mediach pojawiają się również porównania do największych takich katastrof z ostatnich stu lat.

Warto doprecyzować, że nie chodzi o ponad 100 osobnych domów jednorodzinnych, lecz o ponad 100 lokali mieszkalnych, głównie w zabudowie szeregowej.

Skala tragedii pozostaje jednak ogromna. Setki ludzi straciły domy albo przez dłuższy czas nie będą mogły do nich wrócić. Najważniejszą informacją jest to, że mimo bardzo szybkiego rozwoju ognia nie doszło do ofiar śmiertelnych.

Po tragedii rozpoczęto zbiórkę rzeczy dla dwóch rodzin. Punkty przyjmowania pomocy znajdują się w Lier oraz Lørenskog.

Lier i Lørenskog są miejscami prowadzenia zbiórki. Do pożaru doszło w Krokstadelva w gminie Drammen.

Dokładne adresy punktów są przekazywane wyłącznie w wiadomościach prywatnych. Przed przywiezieniem rzeczy należy skontaktować się z organizatorami i sprawdzić, czy dana rzecz jest nadal potrzebna.

Potrzeby — punkt w Lier dziewczynka: ubrania 110/116, buty 28,

dziewczynka: ubrania 122/128, buty 30/31,

kobieta: ubrania M/38, buty 38,

mężczyzna: ubrania w rozmiarze małe XL.

Potrzeby — punkt w Lørenskog ubranka dla noworodka i niemowlęcia,

łóżeczko,

podstawowe akcesoria dla dziecka,

ubrania damskie i męskie w rozmiarach M/L. Potrzebne są również walizki w bardzo dobrym stanie. Potrzebne są również

czystych,

kompletnych,

niezniszczonych,

zgodnych z podanymi rozmiarami,

gotowych do natychmiastowego użycia. Przypadkowe ubrania, uszkodzone przedmioty lub rzeczy wymagające prania nie będą teraz pomocą. Stworzą dodatkowy problem z sortowaniem, transportem i przechowywaniem. Rodziny przebywają obecnie w hotelu i mają bardzo mało miejsca. Organizatorzy proszą o przekazywanie wyłącznie rzeczy:Przypadkowe ubrania, uszkodzone przedmioty lub rzeczy wymagające prania nie będą teraz pomocą. Stworzą dodatkowy problem z sortowaniem, transportem i przechowywaniem.

Obecna zbiórka trwa do niedzieli 19 lipca 2026 roku. W poniedziałek, po pierwszych ustaleniach z ubezpieczycielami, organizatorzy mają przekazać informacje o kolejnych potrzebach i ewentualnych następnych zbiórkach.

Jak najszybciej zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Nie trzeba od razu znać pełnej wartości strat. Zgłoszenie można później uzupełnić. Zachować wszystkie paragony. Dotyczy to noclegu, jedzenia, ubrań, leków, transportu i innych pilnych zakupów. Przygotować listę utraconych rzeczy. Pomocne mogą być zdjęcia mieszkania, potwierdzenia zakupów i wyciągi bankowe. Nie wchodzić na zamknięty teren. Budynki mogą być niestabilne, zadymione albo pozbawione bezpiecznej instalacji elektrycznej. Śledzić komunikaty policji i Drammen kommune. Zasady wstępu i informacje dla mieszkańców mogą szybko się zmieniać. Powiadomić pracodawcę. Warto od razu wyjaśnić brak dokumentów, ubrań roboczych lub możliwości dojazdu. Firmy ubezpieczeniowe zwiększyły obsadę i zachęcają poszkodowanych do szybkiego rejestrowania szkód. Zgłoszenie można złożyć nawet wtedy, gdy pełny zakres strat nie jest jeszcze znany. Osoby, których mieszkanie, samochód lub wyposażenie zostały zniszczone albo uszkodzone, powinny:Firmy ubezpieczeniowe zwiększyły obsadę i zachęcają poszkodowanych do szybkiego rejestrowania szkód. Zgłoszenie można złożyć nawet wtedy, gdy pełny zakres strat nie jest jeszcze znany.

Po takiej tragedii wiele osób chce działać natychmiast. Najskuteczniejsza pomoc nie polega jednak na dostarczeniu jak największej liczby rzeczy.

Najpierw trzeba sprawdzić aktualną listę, skontaktować się z organizatorami, a następnie przekazać dokładnie to, czego rodziny potrzebują.

Za kilka dni sytuacja może się zmienić. Zamiast ubrań potrzebne mogą być meble, wyposażenie tymczasowego mieszkania, transport, pomoc w formalnościach albo wsparcie finansowe.