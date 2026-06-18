Oslo Pride 2026 z rekordową skalą. Parada przejdzie nową trasą przez centrum

Oslo Pride 2026 rozpoczęło się 17 czerwca i potrwa do 27 czerwca. Organizatorzy zaplanowali 400 punktów programu w ciągu 11 dni. Tegoroczna edycja ma być największą paradą i festiwalem Pride w historii stolicy Norwegii.

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Otwarcie odbyło się w środę 17 czerwca w stołecznej operze. Przed koncertem „For en stemme!” minister kultury i równości Lubna Jaffery oraz lider Oslo Pride Dan Bjørke wzięli udział w oficjalnym podniesieniu tęczowej flagi. Na scenie wystąpiły Narodowa Opera (Nasjonaloperaen) oraz Filharmonia w Oslo (Oslo-Filharmonien).



W piątek 19 czerwca zaplanowano dużą imprezę otwarcia w SALT. Wydarzenie ma potrwać 11 godzin. Program całego festiwalu obejmuje koncerty, debaty, sztukę, spotkania i wydarzenia społeczne.

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Rekordowy program. Większy Pride Park w Oslo Pride Park ruszy 24 czerwca. W tym roku obejmie Kontraskjæret, Høymagasinet i cały Rådhusplassen. Organizatorzy zapowiadają kilka scen, więcej miejsc spotkań oraz większą ofertę gastronomiczną niż wcześniej. Ma to być największy Pride Park w historii Oslo.



Nowością będzie Hagen na Rådhusplassen. To przestrzeń łącząca zieleń i klubowy charakter, w której wystąpią didżeje z Oslo. Pride Park będzie miał cztery sceny: Hovedscenen, BamseScenen, Panorama i Schlagersletta. W programie są między innymi Matoma, Bertine Zetlitz, LP, Pangina Heals, A1, Anna of the North i Big Daddy Karsten.

Na zdjęciu: publiczność bawi się w Parku Równości w Kontraskjæret (2025 rok).Fot. Arnel Ramic/Oslo Pride

Ankieta Oslo Pride 2026: idziesz, omijasz czy kibicujesz z boku? Idę na paradę/Pride Park Nie idę, ale popieram i kibicuję Omijam centrum, nie mój klimat Jeszcze nie wiem, zobaczę jak wyjdzie

Parada zmienia trasę. Miasto szykuje głośny finał Parada odbędzie się w sobotę 27 czerwca. Wyruszy z Grønland o godz. 12:00. Trasa poprowadzi przez Jernbanetorget, Stortorvet, Karl Johan i Rådhusplassen. Zakończenie zaplanowano w Pride Park.



Organizatorzy podali, że zgłoszono ponad 150 sekcji. Tegoroczna trasa ma objąć większą część Karl Johan niż w poprzednich latach. W programie znalazło się też Pride House z blisko 90 punktami, w tym debatami, wykładami i warsztatami. Mini Pride będzie skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin.