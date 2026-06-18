Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

18 czerwca 2026 08:59

Oslo Pride 2026 z rekordową skalą. Parada przejdzie nową trasą przez centrum

Oslo Pride 2026 rozpoczęło się 17 czerwca i potrwa do 27 czerwca. Organizatorzy zaplanowali 400 punktów programu w ciągu 11 dni. Tegoroczna edycja ma być największą paradą i festiwalem Pride w historii stolicy Norwegii.
Komentarze
Kopiuj link
Oslo Pride 2026 z rekordową skalą. Parada przejdzie nową trasą przez centrum
Punktem kulminacyjnym będzie Parada Równości Oslo Pride 2026, którą zaplanowano na 27 czerwca. Fot. Olav Helland/Oslo Pride
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Otwarcie odbyło się w środę 17 czerwca w stołecznej operze. Przed koncertem „For en stemme!” minister kultury i równości Lubna Jaffery oraz lider Oslo Pride Dan Bjørke wzięli udział w oficjalnym podniesieniu tęczowej flagi. Na scenie wystąpiły Narodowa Opera (Nasjonaloperaen) oraz Filharmonia w Oslo (Oslo-Filharmonien).

W piątek 19 czerwca zaplanowano dużą imprezę otwarcia w SALT. Wydarzenie ma potrwać 11 godzin. Program całego festiwalu obejmuje koncerty, debaty, sztukę, spotkania i wydarzenia społeczne.
Reklama
Przeczytaj również Historyczna zmiana w Oslo. Diesel i benzyna odeszły do lamusa

Rekordowy program. Większy Pride Park w Oslo

Pride Park ruszy 24 czerwca. W tym roku obejmie Kontraskjæret, Høymagasinet i cały Rådhusplassen. Organizatorzy zapowiadają kilka scen, więcej miejsc spotkań oraz większą ofertę gastronomiczną niż wcześniej. Ma to być największy Pride Park w historii Oslo.

Nowością będzie Hagen na Rådhusplassen. To przestrzeń łącząca zieleń i klubowy charakter, w której wystąpią didżeje z Oslo. Pride Park będzie miał cztery sceny: Hovedscenen, BamseScenen, Panorama i Schlagersletta. W programie są między innymi Matoma, Bertine Zetlitz, LP, Pangina Heals, A1, Anna of the North i Big Daddy Karsten.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Polski Adwokat w Norwegii - Katarzyna Szlyk-Verde

Polski Dermatolog w Norwegii - specjalista chorób skórnych

Odszkodowanie za WYPADEK DROGOWY w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

Na zdjęciu: publiczność bawi się w Parku Równości w Kontraskjæret (2025 rok).

Na zdjęciu: publiczność bawi się w Parku Równości w Kontraskjæret (2025 rok).Fot. Arnel Ramic/Oslo Pride

Ankieta

Oslo Pride 2026: idziesz, omijasz czy kibicujesz z boku?

Idę na paradę/Pride Park
Nie idę, ale popieram i kibicuję
Omijam centrum, nie mój klimat
Jeszcze nie wiem, zobaczę jak wyjdzie
Głosy: 1
Podgląd wyników

Parada zmienia trasę. Miasto szykuje głośny finał

Parada odbędzie się w sobotę 27 czerwca. Wyruszy z Grønland o godz. 12:00. Trasa poprowadzi przez Jernbanetorget, Stortorvet, Karl Johan i Rådhusplassen. Zakończenie zaplanowano w Pride Park.

Organizatorzy podali, że zgłoszono ponad 150 sekcji. Tegoroczna trasa ma objąć większą część Karl Johan niż w poprzednich latach. W programie znalazło się też Pride House z blisko 90 punktami, w tym debatami, wykładami i warsztatami. Mini Pride będzie skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin.
Przeczytaj również Koniec norweskiej otwartości? Kraj fiordów coraz bardziej sceptyczny
Oslo Pride obejmie także wydarzenia sceniczne w całym mieście. W ramach programu Skeive Scener przygotowano ponad 90 przedstawień z udziałem teatrów, scen i instytucji kultury. Finałową imprezę Skeiv Natt zaplanowano 27 czerwca w Rockefeller, John Dee i Leiligheten.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Pride Park: co to i ile kosztuje?
Nowa trasa parady: gdzie i kiedy?
Utrudnienia w centrum podczas parady?
Pride House: co tam się dzieje?
Mini Pride: coś dla dzieci i rodzin
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Życie w Norwegii

Tęczowa na maszt. Miesiąc Dumy LGBTQ+ w Norwegii
Poradniki
Kultura

Festiwal Polskiej Kultury „Poznajmy się!” w Oslo (13–16 listopada): cztery dni twórczości, filmu i muzyki
Poradniki
Kultura

We Do Festiwal 2025: polska kultura, muzyka i film w Oslo – sprawdź program! Już 15-19 października.
Poradniki
Życie w Norwegii

„Miejsce żalu, refleksji i oporu”. Oslo upamiętni ofiary ataku terrorystycznego z 25 czerwca
Poradniki
Aktualności

Kościół Norwegii przeprasza osoby LGBTQ+. Zaplanowano specjalną uroczystość
Poradniki
Wydarzenia

Norwegia szykuje się na 17 maja. Sprawdziliśmy program obchodów w największych miastach
Poradniki
Polacy w Norwegii

„Thanks Jimi Festival” 2025 w Norwegii: jubileuszowa edycja gitarowego święta
Poradniki
Rozrywka

Pacześ i Lotek wystąpią w Oslo 21 sierpnia i w Reykjaviku 23 sierpnia 2026 roku
Poradniki
Polacy w Norwegii

Bieg, żaglowiec, koncert i wspólnota: Polonia w Oslo świętuje dzień Konstytucji 3 Maja
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie