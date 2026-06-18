18 czerwca 2026 08:59
Oslo Pride 2026 z rekordową skalą. Parada przejdzie nową trasą przez centrum
W piątek 19 czerwca zaplanowano dużą imprezę otwarcia w SALT. Wydarzenie ma potrwać 11 godzin. Program całego festiwalu obejmuje koncerty, debaty, sztukę, spotkania i wydarzenia społeczne.
Rekordowy program. Większy Pride Park w Oslo
Nowością będzie Hagen na Rådhusplassen. To przestrzeń łącząca zieleń i klubowy charakter, w której wystąpią didżeje z Oslo. Pride Park będzie miał cztery sceny: Hovedscenen, BamseScenen, Panorama i Schlagersletta. W programie są między innymi Matoma, Bertine Zetlitz, LP, Pangina Heals, A1, Anna of the North i Big Daddy Karsten.
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Na zdjęciu: publiczność bawi się w Parku Równości w Kontraskjæret (2025 rok).Fot. Arnel Ramic/Oslo Pride
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Oslo Pride 2026: idziesz, omijasz czy kibicujesz z boku?
Parada zmienia trasę. Miasto szykuje głośny finał
Organizatorzy podali, że zgłoszono ponad 150 sekcji. Tegoroczna trasa ma objąć większą część Karl Johan niż w poprzednich latach. W programie znalazło się też Pride House z blisko 90 punktami, w tym debatami, wykładami i warsztatami. Mini Pride będzie skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin.
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