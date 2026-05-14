Norwegia po zmianie prawa aborcyjnego. Znamy liczbę zabiegów

Dane o powodach aborcji po 1 czerwca 2025 r. nie są porównywalne z wcześniejszym okresem z powodu zmiany warunków prawnych.

W Norwegii wzrosła liczba aborcji. Dane FHI (Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego) pokazują niewielki wzrost między 2024 a 2025 r. Największa zmiana dotyczy kobiet w wieku 25-29 lat.

W 2025 roku w Norwegii wykonano 13,21 tys. aborcji. Rok wcześniej było ich 12,84 tys. Wskaźnik aborcji wyniósł 10,6 na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat. FHI podkreśla, że przy analizie trzeba patrzeć na wskaźnik, ponieważ liczba ludności rośnie.

Wzrost po latach spadków Według FHI liczba aborcji zaczęła rosnąć w 2022 r. Był to pierwszy wzrost od 2008 r. W 2019 r. wskaźnik aborcji po raz pierwszy spadł poniżej 10 na 1000 kobiet. W 2025 r. wyniósł 10,6.



Mette Løkeland-Stai z Rejestru Aborcji FHI wskazuje na związek z liczbą urodzeń. Gdy rośnie liczba urodzeń, zwykle rośnie też liczba aborcji. Taki układ widać także w danych za 2025 r. FHI zapowiada dalsze obserwowanie zmian.

Różnice między regionami i grupami wieku Najwyższe wskaźniki odnotowano w Finnmarku, Troms i Oslo. W Finnmarku było to 16,8 aborcji na 1000 kobiet. W Troms wskaźnik wyniósł 13,8. W Oslo było to 11,7. Najniższe dane podano dla Agder, Rogalandu oraz Møre og Romsdal.



W Agder wskaźnik wyniósł 8,3. W Rogalandzie było to 8,5. W Møre og Romsdal odnotowano 9,4 aborcji na 1000 kobiet. W grupie 15–19 lat wskaźnik wzrósł z 4,4 w 2020 r. do 6,9 w 2025 r. W grupie 25–29 lat zmiana była największa. Wskaźnik wzrósł z 16,5 do 18 na 1000 kobiet.



W grupie 20–24 lata odnotowano niewielki spadek. Wskaźnik zmniejszył się z 16,1 w 2024 r. do 15,9 w 2025 r. Dziewięć na dziesięć aborcji wykonano do końca 10. tygodnia ciąży. Taki sam udział miały aborcje farmakologiczne. Siedem na dziesięć aborcji farmakologicznych przed 10. tygodniem zakończono poza szpitalem.