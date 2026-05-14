  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

14 maja 2026 15:09

Norwegia po zmianie prawa aborcyjnego. Znamy liczbę zabiegów

W Norwegii wzrosła liczba aborcji. Dane FHI (Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego) pokazują niewielki wzrost między 2024 a 2025 r. Największa zmiana dotyczy kobiet w wieku 25-29 lat.
Komentarze
Kopiuj link
Norwegia po zmianie prawa aborcyjnego. Znamy liczbę zabiegów
Dane o powodach aborcji po 1 czerwca 2025 r. nie są porównywalne z wcześniejszym okresem z powodu zmiany warunków prawnych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
W 2025 roku w Norwegii wykonano 13,21 tys. aborcji. Rok wcześniej było ich 12,84 tys. Wskaźnik aborcji wyniósł 10,6 na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat. FHI podkreśla, że przy analizie trzeba patrzeć na wskaźnik, ponieważ liczba ludności rośnie.
Reklama
Przeczytaj również Rekord szczepień nie wystarczył. Coraz więcej zakażeń po ukąszeniach kleszczy

Wzrost po latach spadków

Według FHI liczba aborcji zaczęła rosnąć w 2022 r. Był to pierwszy wzrost od 2008 r. W 2019 r. wskaźnik aborcji po raz pierwszy spadł poniżej 10 na 1000 kobiet. W 2025 r. wyniósł 10,6.

Mette Løkeland-Stai z Rejestru Aborcji FHI wskazuje na związek z liczbą urodzeń. Gdy rośnie liczba urodzeń, zwykle rośnie też liczba aborcji. Taki układ widać także w danych za 2025 r. FHI zapowiada dalsze obserwowanie zmian.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Odpowiednik FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

Ogłoszenia MojaNorwegia

Sprawy odrzucone przez komisję są automatycznie przekazywane do komisji odwoławczej.

Sprawy odrzucone przez komisję są automatycznie przekazywane do komisji odwoławczej.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Różnice między regionami i grupami wieku

Najwyższe wskaźniki odnotowano w Finnmarku, Troms i Oslo. W Finnmarku było to 16,8 aborcji na 1000 kobiet. W Troms wskaźnik wyniósł 13,8. W Oslo było to 11,7. Najniższe dane podano dla Agder, Rogalandu oraz Møre og Romsdal.

W Agder wskaźnik wyniósł 8,3. W Rogalandzie było to 8,5. W Møre og Romsdal odnotowano 9,4 aborcji na 1000 kobiet. W grupie 15–19 lat wskaźnik wzrósł z 4,4 w 2020 r. do 6,9 w 2025 r. W grupie 25–29 lat zmiana była największa. Wskaźnik wzrósł z 16,5 do 18 na 1000 kobiet.

W grupie 20–24 lata odnotowano niewielki spadek. Wskaźnik zmniejszył się z 16,1 w 2024 r. do 15,9 w 2025 r. Dziewięć na dziesięć aborcji wykonano do końca 10. tygodnia ciąży. Taki sam udział miały aborcje farmakologiczne. Siedem na dziesięć aborcji farmakologicznych przed 10. tygodniem zakończono poza szpitalem.
Przeczytaj również Rowerzyści giną, kierowcy są bezpieczniejsi. Norwegia chce zmian w przepisach
Od 1 czerwca 2025 r. w Norwegii obowiązuje nowa granica aborcji na życzenie. Została przesunięta z 12. do 18. tygodnia ciąży. W 2025 r. przeprowadzono 392 postępowania przed komisją. Przed 1 czerwca zatwierdzono 301 spraw, a po tej dacie zgodę wydano 91 razy. Wszystkie wnioski poza jednym zaakceptowano w pierwszej komisji.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Do którego tygodnia aborcja jest legalna?
Jak wygląda aborcja tabletkami w Norwegii?
Komisja aborcyjna: kiedy i jak działa?
Co oznacza wskaźnik „na 1000 kobiet”?
Dlaczego są różnice między regionami?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
1
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Aktualności

Norwegia ma coraz mniej dzieci. Nowe propozycje mają zachęcić do zakładania rodziny
Poradniki
Zdrowie

Tylu przypadków rzeżączki jeszcze nie zdiagnozowano: rekord zakażeń w Norwegii
Poradniki
Życie w Norwegii

Prostytutki wróciły na ulice Bergen. Okradają pijanych mężczyzn
Poradniki
Aktualności

W 2024 roku mniej imigrantów w Norwegii, ale więcej uchodźców z prawem pobytu
Poradniki
Aktualności

Do Norwegii przyjeżdża mniej rodzin imigrantów. Polacy tradycyjnie w czołówce
Poradniki
Praca i pieniądze

Coraz więcej imigrantów w Norwegii pracuje. Zmiany widoczne głównie wśród młodych
Poradniki
Życie w Norwegii

Wskaźnik dzietności w kraju fiordów wzrósł. Nadal jest jednak prawie najniższy w historii
Poradniki
Zdrowie

Na to najczęściej umierają mieszkańcy Norwegii. Główna przyczyna niezmienna od siedmiu lat
Poradniki
Życie w Norwegii

Bieda w Norwegii. Ubóstwo maleje, ale wciąż jest na alarmującym poziomie
Poradniki
Aktualności

Drastyczny spadek migracji do Norwegii. Mimo wszystko, populacja wciąż rośnie
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie