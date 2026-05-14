14 maja 2026 15:09
Norwegia po zmianie prawa aborcyjnego. Znamy liczbę zabiegów
Wzrost po latach spadków
Mette Løkeland-Stai z Rejestru Aborcji FHI wskazuje na związek z liczbą urodzeń. Gdy rośnie liczba urodzeń, zwykle rośnie też liczba aborcji. Taki układ widać także w danych za 2025 r. FHI zapowiada dalsze obserwowanie zmian.
Różnice między regionami i grupami wieku
W Agder wskaźnik wyniósł 8,3. W Rogalandzie było to 8,5. W Møre og Romsdal odnotowano 9,4 aborcji na 1000 kobiet. W grupie 15–19 lat wskaźnik wzrósł z 4,4 w 2020 r. do 6,9 w 2025 r. W grupie 25–29 lat zmiana była największa. Wskaźnik wzrósł z 16,5 do 18 na 1000 kobiet.
W grupie 20–24 lata odnotowano niewielki spadek. Wskaźnik zmniejszył się z 16,1 w 2024 r. do 15,9 w 2025 r. Dziewięć na dziesięć aborcji wykonano do końca 10. tygodnia ciąży. Taki sam udział miały aborcje farmakologiczne. Siedem na dziesięć aborcji farmakologicznych przed 10. tygodniem zakończono poza szpitalem.
