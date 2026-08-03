Aktualności
|
Redakcja
|
03 sierpnia 2026 17:26
Norwegia między suszą a ulewami. Dane pokazują skalę lipcowych kontrastów
Lipiec przyniósł Norwegii skrajnie różne warunki pogodowe. W części kraju niemal nie padało, podczas gdy inne regiony otrzymały ponad dwa razy więcej deszczu niż zwykle. Południe doświadczyło także fali upałów, a Svalbard zanotował najwyższą temperaturę w tym roku.
Skala kontrastów pogodowych w Norwegii jest olbrzymia.
Fot. Fotolia
Zobacz podsumowanie Orła AI
Norweski Instytut Meteorologiczny (MET) wskazuje, że suma opadów dla całego kraju była zbliżona do normy. Średnia nie pokazuje jednak dużych różnic między regionami. Innlandet, Telemark i Agder miały znacznie mniej deszczu niż zwykle, natomiast część Nordland oraz Møre og Romsdal zakończyła miesiąc z wysokimi sumami opadów. Temperatury również wyraźnie dzieliły kraj.
Deszcz podzielił kraj. Skjåk pobił rekord suszy
Najwięcej deszczu spadło w Lurøy w Nordland. Stacja zanotowała 349,7 mm, podczas gdy Gullfjellet w Vestland otrzymało 337 mm opadów. W Samnanger II zmierzono 309,9 mm. W części północnych i zachodnich regionów lipiec był więc wyraźnie bardziej mokry niż zazwyczaj.
Na drugim końcu zestawienia znalazło się Skjåk II. Spadło tam jedynie 5,5 mm deszczu, a w Hjartdal i Bjorli odpowiednio 7,9 oraz 9,2 mm. Skjåk odnotowało najbardziej suchy lipiec od rozpoczęcia pomiarów ponad 85 lat temu. Poprzedni rekord pochodził z 1946 roku.
Mapa wilgotności w Norwegii w lipcu 2026. Czerwony wskazuje na ekstremalną suszę, ciemny niebieski na ekstremalną wilgoć.Il. Helga Therese Tilley Tajet/MET
Południe dostało falę upałów. Svalbard zakończył miesiąc rekordem
Południowa i wschodnia Norwegia oraz Finnmark były cieplejsze od normy. Jednocześnie duża część zachodniej, środkowej i północnej części kraju, od Rogaland po Troms, miała chłodniejszy lipiec. Najwyższą średnią temperaturę wśród miast zanotował Drammen. Była to również jedyna stacja w kraju, na której każdego dnia lipca temperatura przekraczała 20°C.
Największe dodatnie odchylenie od normy zmierzono w Vågsli i wyniosło ono 3,4°C. W Mo i Rana temperatura była natomiast o 2,6°C niższa od średniej. Na lotnisku Svalbard 30 lipca zanotowano 13,6°C, a dzień później 15,4°C. Był to najwyższy wynik na archipelagu od początku roku, wyższy tego dnia niż między innymi w Tromsø, Molde, Kristiansund i na lotnisku Flesland.
Skala temperatury w Norwegii na przełomie lipca 2026.Il. Helga Therese Tilley Tajet/MET
W tym samym czasie znaczną część Europy obejmowały długotrwałe fale upałów, susza i pożary lasów. Pojawiały się również intensywne burze oraz ulewy, a system opadowy znad Europy Środkowej dotarł pod koniec miesiąca w kierunku Troms i Finnmark. MET wyjaśnia, że cieplejsza atmosfera zwiększa parowanie i może pogłębiać suszę, ale jednocześnie zatrzymuje więcej wilgoci, co sprzyja gwałtowniejszym opadom.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz