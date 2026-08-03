Norwegia między suszą a ulewami. Dane pokazują skalę lipcowych kontrastów

Lipiec przyniósł Norwegii skrajnie różne warunki pogodowe. W części kraju niemal nie padało, podczas gdy inne regiony otrzymały ponad dwa razy więcej deszczu niż zwykle. Południe doświadczyło także fali upałów, a Svalbard zanotował najwyższą temperaturę w tym roku.

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Norweski Instytut Meteorologiczny (MET) wskazuje, że suma opadów dla całego kraju była zbliżona do normy. Średnia nie pokazuje jednak dużych różnic między regionami. Innlandet, Telemark i Agder miały znacznie mniej deszczu niż zwykle, natomiast część Nordland oraz Møre og Romsdal zakończyła miesiąc z wysokimi sumami opadów. Temperatury również wyraźnie dzieliły kraj.

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Deszcz podzielił kraj. Skjåk pobił rekord suszy Najwięcej deszczu spadło w Lurøy w Nordland. Stacja zanotowała 349,7 mm, podczas gdy Gullfjellet w Vestland otrzymało 337 mm opadów. W Samnanger II zmierzono 309,9 mm. W części północnych i zachodnich regionów lipiec był więc wyraźnie bardziej mokry niż zazwyczaj.



Na drugim końcu zestawienia znalazło się Skjåk II. Spadło tam jedynie 5,5 mm deszczu, a w Hjartdal i Bjorli odpowiednio 7,9 oraz 9,2 mm. Skjåk odnotowało najbardziej suchy lipiec od rozpoczęcia pomiarów ponad 85 lat temu. Poprzedni rekord pochodził z 1946 roku.

Mapa wilgotności w Norwegii w lipcu 2026. Czerwony wskazuje na ekstremalną suszę, ciemny niebieski na ekstremalną wilgoć.Il. Helga Therese Tilley Tajet/MET

Południe dostało falę upałów. Svalbard zakończył miesiąc rekordem Południowa i wschodnia Norwegia oraz Finnmark były cieplejsze od normy. Jednocześnie duża część zachodniej, środkowej i północnej części kraju, od Rogaland po Troms, miała chłodniejszy lipiec. Najwyższą średnią temperaturę wśród miast zanotował Drammen. Była to również jedyna stacja w kraju, na której każdego dnia lipca temperatura przekraczała 20°C.



Największe dodatnie odchylenie od normy zmierzono w Vågsli i wyniosło ono 3,4°C. W Mo i Rana temperatura była natomiast o 2,6°C niższa od średniej. Na lotnisku Svalbard 30 lipca zanotowano 13,6°C, a dzień później 15,4°C. Był to najwyższy wynik na archipelagu od początku roku, wyższy tego dnia niż między innymi w Tromsø, Molde, Kristiansund i na lotnisku Flesland.

Skala temperatury w Norwegii na przełomie lipca 2026.Il. Helga Therese Tilley Tajet/MET