Norwegia dostosowuje prawo do międzynarodowych wymagań: zakaz wywożenia śmieci do krajów rozwijających się

Kraj fiordów dostosowuje państwowe regulacje do konwencji bazylejskiej. Umowa międzynarodowa dotyczy kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Norweski rząd poinformował, że od 1 stycznia obowiązywał będzie zakaz wywożenia odpadów niebezpiecznych do krajów rozwijających się.

Zyskają kraje mniej zamożne

Dostosowanie przepisów do konwencji bazylejskiej pozytywnie wpłynie przede wszystkim na sytuację państw rozwijających się. To właśnie do nich trafiała dotychczas duża część europejskich odpadów niebezpiecznych, również norweskich. Przepisy umowy międzynarodowej wymuszają na przedsiębiorcach udowodnienie, że eksportowane śmieci nie będą zagrażały środowisku. Sygnatariusze porozumieli się, że odpowiednim rozwiązaniem będzie również zakaz wysyłania odpadów plastikowych do krajów rozwijających się. – Nie można po prostu wysłać śmieci z wysypiska do nieznanego kraju [...] To istotny postęp w ochronie środowiska naturalnego i unikaniu zanieczyszczania go. [...] Eksport plastikowych odpadów do krajów spoza OECD będzie całkowicie zakazany, bo nie mamy gwarancji, że zostaną one odpowiednio przetworzone – komentuje Sveinung Rotevatn.