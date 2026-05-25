25 maja 2026 15:27

Norwegia dołącza do grupy państw UE. Będzie współpracowała m.in. z Polską

Norwegia została członkiem unijnej współpracy na rzecz regionu Morza Bałtyckiego. Oslo już wcześniej zabiegało o udział w EUSBSR. Decyzja zapadła w czasie, gdy Bałtyk ma coraz większe znaczenie dla bezpieczeństwa Europy.
EUSBSR analizuje m.in. bezpieczeństwo w regionie Bałtyku. Fot. Trondheim Havn, Flickr.com (CC BY-SA 2.0)
Znaczenie współpracy państw wokół Morza Bałtyckiego wzrosło po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jednym z przykładów jest kontrola tzw. rosyjskiej floty cieni. Do EUSBSR (Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego) należą już Szwecja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa i Polska. Teraz do tego grona dołączyła Norwegia.
Wojna Rosji przeciwko Ukrainie wzmocniła współpracę państw regionu. Morze Bałtyckie stało się jednym z ważnych obszarów europejskiego bezpieczeństwa. Większą uwagę zwraca się m.in. na ruch statków. Dotyczy to także jednostek określanych jako rosyjska „flota cieni”.

Norweskie media przypominają sprawę tankowca Jin Hui. 3 maja na jego pokład weszły szwedzka straż przybrzeżna i szwedzka policja. Służby działały po podejrzeniu pływania pod fałszywą banderą. Przypadek pokazuje, dlaczego kontrola na Bałtyku stała się jednym z tematów współpracy.

Fot. NCGKYSTVAKTEN, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Na zdjęciu: statek wykorzystywany przez Sjøforsvaret, czyli norweską marynarkę wojenną.Fot. NCGKYSTVAKTEN, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Norwegia w walce o bezpieczeństwo. Chce być zauważalna w regionie

Norwegia uzyskała członkostwo w EUSBSR po wcześniejszych staraniach. Według ministra spraw zagranicznych Espena Bartha Eidego wzmacnia to współpracę Oslo z UE. Ma też zwiększyć wpływ Norwegii w regionie. Wypowiedź ministra przytoczono w komunikacie norweskiego MSZ.

Eide wskazał na nowe możliwości udziału w pracach dotyczących współpracy morskiej, monitoringu i bezpieczeństwa. Podkreślił też znaczenie spójności i odporności najbliższego otoczenia Norwegii. EUSBSR ma sprawić, że region będzie bardziej zielony, konkurencyjny i odporny. W ostatnich latach strategię dostosowano do trudniejszej sytuacji.
W ramach EUSBSR wzmocniono także współpracę z Ukrainą w różnych obszarach. Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Samorządu i Rozwoju Regionalnego zapowiedziały zaproszenia dla kolejnych uczestników z Norwegii. Chodzi o instytucje publiczne, firmy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Programy mogą dotyczyć morza, energii, gospodarki, transportu, kultury, zdrowia, obrony cywilnej i odporności na sytuacje kryzysowe.
Komentarze (1)
10 godzin temu
kapitalizm nie powstał po to by biedni ludzie mieli lepiej.
pierwszy i jedyny komentarz
