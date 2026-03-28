1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

28 marca 2026 09:33

Negocjacje w Norwegii zakończone. Pracownicy nie porozumieli się z pracodawcami. Czy dojdzie do strajku?

Negocjacje płacowe między Związkiem Pracowników Przemysłu (Fellesforbundet) a Organizacją Przemysłu Norweskiego (Norsk Industri) zakończyły się zerwaniem rozmów. Sprawa trafi do mediatora państwowego.
Strony tzw. modelu branży wiodącej negocjowały od poniedziałku. Termin osiągnięcia porozumienia upływał w czwartek. Związek zawodowy poinformował o braku postępów. Zapowiedziano skierowanie sprawy do mediatora państwowego.
Brak postępów w rozmowach

Związek Pracowników Przemysłu wskazuje na impas. Przewodniczący Christian Justnes mówi o ograniczonym postępie. Twierdzi, że druga strona nie odniosła się do żadnego z postulatów. Podkreśla potrzebę szybszych ustaleń i wskazuje na konieczność udziału mediatora.

Organizacja Przemysłu Norweskiego uczestniczyła w negocjacjach od 23 marca. Rozmowy miały wyznaczony termin do 26 marca. Strony jednak nie osiągnęły kompromisu. Zerwanie rozmów jest w tym procesie częstym zjawiskiem. Kolejnym etapem będą mediacje.
Mediacje mają doprowadzić do wypracowania porozumienia między stronami.

Mediacje mają doprowadzić do wypracowania porozumienia między stronami.Fot. pexels.com/public domain

Kluczowe kwestie i harmonogram

Model branży wiodącej zakłada pierwszeństwo przemysłu konkurencyjnego. Ustalenia negocjacji wpływają na inne sektory. Rozmowy prowadzą Związek Pracowników Przemysłu i Organizacja Przemysłu Norweskiego. Ich wynik wyznacza ramy dla kolejnych porozumień. Dotyczy to także sektora publicznego.

W centrum sporu znajdują się dwa postulaty. Chodzi o wzrost siły nabywczej. Drugi dotyczy wcześniejszego finansowania zasiłków chorobowych. Mediacje rozpoczną się 7 kwietnia. Termin zakończenia w sektorze prywatnym wyznaczono na 11 kwietnia.
Kolejne etapy procesu obejmą negocjacje w sektorze publicznym, które rozpoczną się w połowie kwietnia, rozszerzając zakres rozmów na administrację państwową i samorządy.
