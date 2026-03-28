28 marca 2026 09:33
Negocjacje w Norwegii zakończone. Pracownicy nie porozumieli się z pracodawcami. Czy dojdzie do strajku?
Brak postępów w rozmowach
Organizacja Przemysłu Norweskiego uczestniczyła w negocjacjach od 23 marca. Rozmowy miały wyznaczony termin do 26 marca. Strony jednak nie osiągnęły kompromisu. Zerwanie rozmów jest w tym procesie częstym zjawiskiem. Kolejnym etapem będą mediacje.
Mediacje mają doprowadzić do wypracowania porozumienia między stronami.
Kluczowe kwestie i harmonogram
W centrum sporu znajdują się dwa postulaty. Chodzi o wzrost siły nabywczej. Drugi dotyczy wcześniejszego finansowania zasiłków chorobowych. Mediacje rozpoczną się 7 kwietnia. Termin zakończenia w sektorze prywatnym wyznaczono na 11 kwietnia.
