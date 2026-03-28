Negocjacje w Norwegii zakończone. Pracownicy nie porozumieli się z pracodawcami. Czy dojdzie do strajku?

Negocjacje płacowe między Związkiem Pracowników Przemysłu (Fellesforbundet) a Organizacją Przemysłu Norweskiego (Norsk Industri) zakończyły się zerwaniem rozmów. Sprawa trafi do mediatora państwowego.

Strony tzw. modelu branży wiodącej negocjowały od poniedziałku. Termin osiągnięcia porozumienia upływał w czwartek. Związek zawodowy poinformował o braku postępów. Zapowiedziano skierowanie sprawy do mediatora państwowego.

Brak postępów w rozmowach Związek Pracowników Przemysłu wskazuje na impas. Przewodniczący Christian Justnes mówi o ograniczonym postępie. Twierdzi, że druga strona nie odniosła się do żadnego z postulatów. Podkreśla potrzebę szybszych ustaleń i wskazuje na konieczność udziału mediatora.



Organizacja Przemysłu Norweskiego uczestniczyła w negocjacjach od 23 marca. Rozmowy miały wyznaczony termin do 26 marca. Strony jednak nie osiągnęły kompromisu. Zerwanie rozmów jest w tym procesie częstym zjawiskiem. Kolejnym etapem będą mediacje.

Mediacje mają doprowadzić do wypracowania porozumienia między stronami.Fot. pexels.com/public domain

Kluczowe kwestie i harmonogram Model branży wiodącej zakłada pierwszeństwo przemysłu konkurencyjnego. Ustalenia negocjacji wpływają na inne sektory. Rozmowy prowadzą Związek Pracowników Przemysłu i Organizacja Przemysłu Norweskiego. Ich wynik wyznacza ramy dla kolejnych porozumień. Dotyczy to także sektora publicznego.



W centrum sporu znajdują się dwa postulaty. Chodzi o wzrost siły nabywczej. Drugi dotyczy wcześniejszego finansowania zasiłków chorobowych. Mediacje rozpoczną się 7 kwietnia. Termin zakończenia w sektorze prywatnym wyznaczono na 11 kwietnia.