30 lipca 2026 16:07
Łukasz S. zaginął przy Linnesstranda. Policja ujawniła, co się stało
Zgłoszenie przyszło wieczorem. Ruszyła szeroka akcja
W działania włączył się Norweski Czerwony Krzyż (Norges Røde Kors). Organizacja skierowała nad teren poszukiwań drona, który pomagał sprawdzać linię brzegową i powierzchnię wody. Akcja trwała kilka godzin. Ratownicy nie odnaleźli jednak zaginionego mężczyzny.
Ratownicy zakończyli działania. Ciało znaleziono po kilku dniach
Ciało 42-latka odnaleziono na plaży Gilhusodden w okolicach Drammen. Norweska policja potwierdziła, że zmarłym był poszukiwany Łukasz S. Informację przekazano następnie jego bliskim.
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