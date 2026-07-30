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Aktualności
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Redakcja
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30 lipca 2026 16:07

Łukasz S. zaginął przy Linnesstranda. Policja ujawniła, co się stało

42-letni Łukasz S. utonął w fiordzie w rejonie Drammen. Polak był poszukiwany od 22 lipca, kiedy zgłoszono jego zaginięcie przy Linnesstranda w gminie Lier. Po kilku dniach ciało mężczyzny znaleziono na plaży Gilhusodden.
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Łukasz S. zaginął przy Linnesstranda. Policja ujawniła, co się stało
Mężczyzna był poszukiwany od 22 lipca. Fot. Flickr.com/Søren Storm Hansen/CC BY 2.0
Podsumowanie artykułu
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Informację o śmierci Polaka norweska policja przekazała 30 lipca 2026 roku w komunikacie. Poszukiwania rozpoczęły się natychmiast po wieczornym zgłoszeniu zaginięcia, a do działań skierowano kilka jednostek ratunkowych. W akcji uczestniczył także śmigłowiec. Służby przez kilka godzin sprawdzały fiord i jego okolice.
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Zgłoszenie przyszło wieczorem. Ruszyła szeroka akcja

Zaginięcie Łukasza S. zgłoszono wieczorem 22 lipca. Mężczyzna przebywał wcześniej w rejonie Linnesstranda, położonym w gminie Lier. Na miejsce skierowano policjantów. Do poszukiwań dołączyli również nurkowie straży pożarnej oraz załoga śmigłowca ratunkowego.

W działania włączył się Norweski Czerwony Krzyż (Norges Røde Kors). Organizacja skierowała nad teren poszukiwań drona, który pomagał sprawdzać linię brzegową i powierzchnię wody. Akcja trwała kilka godzin. Ratownicy nie odnaleźli jednak zaginionego mężczyzny.
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Ratownicy zakończyli działania. Ciało znaleziono po kilku dniach

Po kilku godzinach akcja ratunkowa została zakończona. Służby uznały, że nie ma już szans na odnalezienie Polaka żywego, dlatego dalsze działania miały charakter poszukiwawczy. W kolejnych dniach nadal sprawdzano okolice fiordu. W akcję zaangażowani byli między innymi nurkowie.

Ciało 42-latka odnaleziono na plaży Gilhusodden w okolicach Drammen. Norweska policja potwierdziła, że zmarłym był poszukiwany Łukasz S. Informację przekazano następnie jego bliskim.
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