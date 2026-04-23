Korona norweska zaskakuje. Wakacje nagle stały się tańsze

Korona norweska wyraźnie się umacnia. Kurs osiąga najwyższy poziom od ponad trzech lat. Wzrost przekłada się na większe zainteresowanie wakacjami zagranicznymi.

Od początku 2026 roku korona zyskała 6,82 proc. wobec walut głównych partnerów handlowych, według indeksu I44. To najwyższy poziom od przełomu lat 2022/2023. Umocnienie wspierają rosnące ceny ropy oraz oczekiwania podwyżek stóp procentowych. Może to oznaczać najlepszy okres dla norweskiej waluty od czterech lat.

Silniejsza korona napędza turystykę Biuro podróży Apollo sprzedało w ostatnich dwóch tygodniach o 40 proc. więcej wyjazdów wakacyjnych niż rok wcześniej. To najlepsze tygodnie sprzedażowe w 2026 roku. Firma wskazuje, że mocniejsza korona mogła wpłynąć na decyzje klientów. Jednocześnie zaznacza, że trudno jednoznacznie określić skalę wpływu.



Korona umocniła się o ponad 7 proc. wobec euro, dolara i funta. 22 kwietnia w południe euro kosztowało 10,90 NOK, dolar 9,28 NOK, a funt 12,55 NOK. Poprawiła się także wobec korony szwedzkiej. Obecnie 100 SEK kosztuje około 101,4 NOK, wobec ok. 109 NOK przed świętami. Apollo podkreśla, że ceny wyjazdów nie są podnoszone po zakupie. Krótkoterminowe wahania kosztów paliwa nie wpływają na ceny sprzedanych ofert.

Możliwe jest utrzymanie obecnych poziomów kursu latem.

Globalne czynniki i niepewność rynku Eksperci wskazują na silny związek korony norweskiej z cenami ropy. Wzrost notowań nastąpił po działaniach militarnych USA i Izraela wobec Iranu. Na kurs wpływają także oczekiwania dotyczące polityki Norges Bank, który sygnalizuje możliwość podwyżek stóp procentowych. Zmienia się również podejście inwestorów do dolara i aktywów amerykańskich. Podobne ruchy widać w innych walutach wrażliwych na ryzyko, takich jak korona szwedzka czy dolar australijski.



Utrzymuje się wysoka niepewność związana z sytuacją globalną. Klienci biur podróży częściej pytają o bezpieczeństwo wyjazdów. Obawy dotyczą możliwego kryzysu paliwowego w lotnictwie. Wpływ na nastroje miał także incydent z dronem na Cyprze w marcu. Pojawiają się pytania o dodatkowe koszty i realizację podróży. Organizatorzy zapewniają, że programy wakacyjne zostaną zrealizowane zgodnie z planem.