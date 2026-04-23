MultiNOR

Nowy formularz

Zleć rozliczenie podatku
prościej niż kiedykolwiek

Rozlicz podatek
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

23 kwietnia 2026 13:47

Korona norweska zaskakuje. Wakacje nagle stały się tańsze

Korona norweska wyraźnie się umacnia. Kurs osiąga najwyższy poziom od ponad trzech lat. Wzrost przekłada się na większe zainteresowanie wakacjami zagranicznymi.
Komentarze
Kopiuj link
Korona radzi sobie dobrze mimo globalnej niepewności. Fot. materiały prasowe Apollo (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Od początku 2026 roku korona zyskała 6,82 proc. wobec walut głównych partnerów handlowych, według indeksu I44. To najwyższy poziom od przełomu lat 2022/2023. Umocnienie wspierają rosnące ceny ropy oraz oczekiwania podwyżek stóp procentowych. Może to oznaczać najlepszy okres dla norweskiej waluty od czterech lat.
Reklama
Silniejsza korona napędza turystykę

Biuro podróży Apollo sprzedało w ostatnich dwóch tygodniach o 40 proc. więcej wyjazdów wakacyjnych niż rok wcześniej. To najlepsze tygodnie sprzedażowe w 2026 roku. Firma wskazuje, że mocniejsza korona mogła wpłynąć na decyzje klientów. Jednocześnie zaznacza, że trudno jednoznacznie określić skalę wpływu.

Korona umocniła się o ponad 7 proc. wobec euro, dolara i funta. 22 kwietnia w południe euro kosztowało 10,90 NOK, dolar 9,28 NOK, a funt 12,55 NOK. Poprawiła się także wobec korony szwedzkiej. Obecnie 100 SEK kosztuje około 101,4 NOK, wobec ok. 109 NOK przed świętami. Apollo podkreśla, że ceny wyjazdów nie są podnoszone po zakupie. Krótkoterminowe wahania kosztów paliwa nie wpływają na ceny sprzedanych ofert.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

POLSKI POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI - EIENDOMSMEGLER

OSLO. Od 400nok/h. Ale minimum 600NOK za wyjazd...... A takze LAWETA

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Ogłoszenia MojaNorwegia

Możliwe jest utrzymanie obecnych poziomów kursu latem.

Możliwe jest utrzymanie obecnych poziomów kursu latem. Fot. fotolia.pl - royalty free

Globalne czynniki i niepewność rynku

Eksperci wskazują na silny związek korony norweskiej z cenami ropy. Wzrost notowań nastąpił po działaniach militarnych USA i Izraela wobec Iranu. Na kurs wpływają także oczekiwania dotyczące polityki Norges Bank, który sygnalizuje możliwość podwyżek stóp procentowych. Zmienia się również podejście inwestorów do dolara i aktywów amerykańskich. Podobne ruchy widać w innych walutach wrażliwych na ryzyko, takich jak korona szwedzka czy dolar australijski.

Utrzymuje się wysoka niepewność związana z sytuacją globalną. Klienci biur podróży częściej pytają o bezpieczeństwo wyjazdów. Obawy dotyczą możliwego kryzysu paliwowego w lotnictwie. Wpływ na nastroje miał także incydent z dronem na Cyprze w marcu. Pojawiają się pytania o dodatkowe koszty i realizację podróży. Organizatorzy zapewniają, że programy wakacyjne zostaną zrealizowane zgodnie z planem.
Prognozy na lato są zróżnicowane. Część analityków zakłada możliwe osłabienie korony, przy czym kurs euro może znaleźć się w przedziale 11-11,5 NOK. Spadek cen ropy mógłby osłabić walutę, ale poprawa nastrojów na rynkach mogłaby działać w przeciwnym kierunku. W dłuższej perspektywie pojawiają się oczekiwania, że 2026 rok okaże się lepszy dla korony norweskiej niż poprzednie lata.
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
Sprawdź
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest indeks I44 kursu NOK?
Ile oszczędzę przy mocnej koronie?
Kupić euro teraz czy poczekać?
Czemu ropa i stopy ruszają NOK?
Czy cena wycieczki może wzrosnąć?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie