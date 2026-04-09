Cicha operacja wyszła na jaw. Rosyjskie okręty w pobliżu wrażliwej infrastruktury

Rosja zwiększa aktywność okrętów podwodnych w pobliżu podmorskich instalacji, co może stanowić zagrożenie dla kabli i rurociągów państw NATO.

Rosja zwiększa aktywność okrętów podwodnych w pobliżu podmorskich instalacji, co może stanowić zagrożenie dla kabli i rurociągów państw NATO. Fot. wikimedia.org/ fot. Cavernia/ CC BY-SA 4.0 (zdjęcie poglądowe)

Minister obrony Norwegii Tore O. Sandvik potwierdził udział kraju w operacji prowadzonej w ostatnich tygodniach. Była odpowiedzią na aktywność rosyjskich jednostek na wodach norweskich i brytyjskich. Według informacji działania prowadził rosyjski Główny Zarząd Badań Głębinowych, będący częścią sił zbrojnych. W operacji uczestniczył norweski samolot patrolowy oraz fregata. Informacje o działaniach ujawnił brytyjski minister obrony John Healey.

Rosyjskie jednostki przy infrastrukturze Brytyjskie źródła poinformowały o wykryciu trzech rosyjskich jednostek. Był to jeden okręt podwodny o charakterze bojowym oraz dwie jednostki określane jako szpiegowskie. Okręty operowały w pobliżu podmorskich kabli i rurociągów na północ od Wielkiej Brytanii. Według brytyjskiego resortu obrony jednostki bazują na zachód od Półwyspu Kolskiego. Operacja monitorowania trwała ponad miesiąc.



W działaniach brały udział fregaty, lotnictwo oraz setki żołnierzy. Brytyjskie okręty wykorzystywały systemy sonarowe do śledzenia ruchów rosyjskich jednostek. Minister Healey poinformował, że okręty opuściły rejon operacji. Podkreślił, że nie odnotowano uszkodzeń infrastruktury. Skierował również ostrzeżenie do władz Rosji.

Aktywność Rosji została określona jako celowa i zaplanowana.Fot. Council.gov.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Współpraca wojskowa i napięcia w regionie Norwegia i Wielka Brytania zacieśniają współpracę wojskową. W grudniu podpisano nową umowę obronną. Celem jest wzmocnienie obecności NATO w regionie północnego Atlantyku. Norweski rząd podkreśla znaczenie współpracy dla bezpieczeństwa sojuszników. W ostatnim czasie w Norwegii odbyły się ćwiczenia NATO Cold Response.



Nie potwierdzono udziału uczestników ćwiczeń w tej operacji. Minister Sandvik zwrócił uwagę na rozwój rosyjskich zdolności. Chodzi o działania związane z rozpoznaniem oraz potencjalnym sabotażem infrastruktury podmorskiej. Podkreślił, że aktywność stanowi sygnał ostrzegawczy. Zaznaczył jednocześnie, że żadna ze stron nie jest zainteresowana wzrostem napięcia w regionie.