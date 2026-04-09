09 kwietnia 2026 16:15
Cicha operacja wyszła na jaw. Rosyjskie okręty w pobliżu wrażliwej infrastruktury
Rosyjskie jednostki przy infrastrukturze
W działaniach brały udział fregaty, lotnictwo oraz setki żołnierzy. Brytyjskie okręty wykorzystywały systemy sonarowe do śledzenia ruchów rosyjskich jednostek. Minister Healey poinformował, że okręty opuściły rejon operacji. Podkreślił, że nie odnotowano uszkodzeń infrastruktury. Skierował również ostrzeżenie do władz Rosji.
Aktywność Rosji została określona jako celowa i zaplanowana.
Współpraca wojskowa i napięcia w regionie
Nie potwierdzono udziału uczestników ćwiczeń w tej operacji. Minister Sandvik zwrócił uwagę na rozwój rosyjskich zdolności. Chodzi o działania związane z rozpoznaniem oraz potencjalnym sabotażem infrastruktury podmorskiej. Podkreślił, że aktywność stanowi sygnał ostrzegawczy. Zaznaczył jednocześnie, że żadna ze stron nie jest zainteresowana wzrostem napięcia w regionie.
Kto za to płaci?
To jak podrywanie myśliwców w Polsce przy każdym piardzie komara
Dlaczego te jednostki nie zostały zatopione skoro naruszyły granice państwowe?