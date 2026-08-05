  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Życie w Norwegii
|
Redakcja
|

05 sierpnia 2026 11:59

Wracasz z Polski do Norwegii? Korona, prąd, ceny i pogoda - tak wygląda początek sierpnia

Walizka jeszcze nierozpakowana, a BankID już przypomina, że urlop się skończył. Po powrocie z Polski do Norwegii czeka kilka dobrych wiadomości, kilka mniej przyjemnych i jedna stara prawda: bardzo dużo zależy od tego, w której części kraju mieszkasz. Szczególnie gdy przychodzi rachunek za prąd.
Komentarze
Kopiuj link
Wracasz z Polski do Norwegii? Korona, prąd, ceny i pogoda - tak wygląda początek sierpnia
Wracasz z urlopu w Polsce do Norwegii? Zanim rozpakujesz walizkę, sprawdź, co czeka Twój portfel. fot.Ai Wracasz do Norwegii? Kurs korony, prąd, ceny i pogoda, zawiera lokowanie produktów
Zobacz podsumowanie Orła AI

W skrócie

  • Początek sierpnia to powrót do pracy i codziennych obowiązków.
  • Kurs korony norweskiej wynosi około 0,392 zł.
  • Inflacja w Norwegii wynosi 2,7%.
  • Stopa procentowa Norges Bank to 4,25%.
  • Ceny prądu różnią się w zależności od regionu.
  • Rynek pracy jest stabilny, ale chłodniejszy.
  • Prognozy pogody wskazują na cieplejsze temperatury.
Reklama
Początek sierpnia to dla wielu Polaków powrót do pracy, przedszkola, szkoły i zwykłego trybu: jobb, zakupy, Vipps, rachunki. Zebraliśmy najważniejsze dane, żeby po urlopie szybko sprawdzić, co dzieje się z koroną, cenami, kredytami, energią, rynkiem pracy i pogodą.

Korona: tysiąc NOK to około 392 zł

Według kursu referencyjnego z 4 sierpnia jedna korona norweska była warta około 0,392 zł. Oznacza to, że:
  • 1 000 NOK to około 392 zł,
  • za 1 euro trzeba było zapłacić około 10,99 NOK.
Dla osób zarabiających w Norwegii i wysyłających pieniądze do Polski to przyzwoity poziom korony. Trzeba jednak pamiętać, że bank lub operator przelewu zastosuje własny kurs i może doliczyć prowizję.
W praktyce: przy większym przelewie nie patrz tylko na reklamowany kurs. Sprawdź, ile złotych rzeczywiście trafi na konto po wszystkich opłatach.

Ceny: inflacja zwolniła, ale nie wszystko tanieje tak samo

Najnowsze pełne dane pokazują, że ceny w Norwegii były w czerwcu o 2,7 proc. wyższe niż rok wcześniej. To spokojniejszy wynik niż w okresie największej drożyzny, ale nie oznacza, że rachunki wróciły do dawnych poziomów.
Najbardziej codzienne kategorie wyglądały następująco:
  • żywność i napoje bezalkoholowe: wzrost o 2,3 proc.,
  • mieszkanie, woda, prąd i ogrzewanie: wzrost o 3,4 proc.,
  • restauracje i noclegi: wzrost o 6 proc.,
  • ubezpieczenia i usługi finansowe: wzrost o 8,9 proc.,
  • transport: wzrost o 1,7 proc.
Czyli pierwszy większy szok po powrocie może pojawić się niekoniecznie przy półce z mlekiem, ale przy odnowieniu polisy, opłacie bankowej, wyjściu do restauracji albo noclegu podczas kolejnego wyjazdu.
W praktyce: inflacja zwalnia, lecz ceny nie cofają się automatycznie. Rosną po prostu wolniej.

Kredyt: urlop się skończył, wysoka rata została

Stopa procentowa Norges Bank wynosi 4,25 proc. Najbliższa decyzja banku centralnego ma zostać ogłoszona 13 sierpnia.
Dla osób spłacających kredyt hipoteczny, samochodowy albo konsumpcyjny oznacza to, że pieniądz nadal jest drogi. Jeżeli masz kilka zobowiązań, wysoka suma odsetek może zjadać sporą część miesięcznej pensji - nawet gdy każda pojedyncza rata wygląda jeszcze „do przeżycia”.
Przy refinansowaniu nie należy patrzeć tylko na niższą miesięczną ratę. Dłuższy okres spłaty może poprawić płynność tu i teraz, ale podnieść całkowitą kwotę do oddania.
Masz kilka kredytów lub kart? Sprawdź swoje zobowiązania i możliwości refinansowania w GjeldsMonitor.no. Porównaj oprocentowanie, opłaty i całkowity koszt, a nie tylko wysokość raty.

Prąd: powrót do dwóch różnych Norwegii

Największa różnica w finansowym obrazie kraju dotyczy cen energii. Średnia cena spot z 4 sierpnia wynosiła:
Strefa Region Cena spot
NO4 Tromsø i północ 0,07 NOK/kWh
NO3 Trondheim i środek 0,89 NOK/kWh
NO5 Bergen i zachód 1,22 NOK/kWh
NO1 Oslo i wschód 1,26 NOK/kWh
NO2 Kristiansand i południe 1,31 NOK/kWh
Na północy jedna kilowatogodzina kosztowała więc prawie 19 razy mniej niż na południu.
Przy zużyciu 30 kWh dziennie sama energia kosztowałaby około 2,10 NOK w strefie NO4 i około 39,30 NOK w NO2. To wciąż nie jest pełny rachunek — trzeba doliczyć między innymi opłaty sieciowe i podatki.
W praktyce: po powrocie sprawdź nie tylko cenę na fakturze, ale również rodzaj umowy, strefę cenową i godziny największego zużycia. W Norwegii kod pocztowy potrafi mieć większy wpływ na koszt prądu niż liczba urządzeń w domu.

Praca: nie ma załamania, ale rynek jest chłodniejszy

Stopa bezrobocia mierzona przez SSB wynosiła w czerwcu 4,7 proc. i pozostawała na tym samym poziomie od kilku miesięcy. Jednocześnie od początku roku przybyło około 20 tys. osób pracujących.
To nie wygląda jak kryzys na rynku pracy, ale kandydaci nie w każdej branży mogą już liczyć na szybkie zatrudnienie bez większego wysiłku. Warto przed powrotem odświeżyć CV, sprawdzić aktualne stawki i nie odkładać kontaktu z pracodawcą na ostatni dzień urlopu.

Ankieta

Po urlopie w PL co najbardziej boli w Norwegii?

Rachunek za prąd (moja strefa to dramat)
Raty kredytu/odsetki
Ceny w sklepie i usługach
Kurs korony przy przelewach do Polski
Pogoda - znowu kurtka i deszcz
Głosy: 1
Podgląd wyników
W praktyce: masz nową umowę, inną pensję albo zmieniłeś liczbę pracodawców? Sprawdź kartę podatkową, żeby uniknąć zbyt niskich potrąceń i dopłaty po rozliczeniu.

Polityka: najważniejszy temat nadal mieści się w portfelu

Norwegią nadal kieruje rząd Partii Pracy z premierem Jonasem Gahrem Støre. W codziennej polityce mocno obecne są koszty życia, energia, podatki, zatrudnienie i bezpieczeństwo.
Budżet na 2026 rok przewiduje między innymi ulgi w podatku dochodowym oraz środki na rozwiązania ograniczające koszty energii. Dla zwykłego gospodarstwa domowego nie oznacza to jednak, że drogie kredyty albo regionalne różnice w cenach prądu nagle znikną.
W praktyce: mniej liczy się jedna polityczna deklaracja, a bardziej to, czy sprawdzisz własną umowę na prąd, skattekort, oprocentowanie kredytu i świadczenia, do których masz prawo.

Pogoda: nadal lato, ale nie pakuj kurtki na dno szafy

Prognoza sezonowa na sierpień, wrzesień i październik wskazuje, że w całej Norwegii temperatury prawdopodobnie będą wyższe od normy.
Jednocześnie południe kraju ma większą szansę na okresy suche, a północ — na bardziej mokry sezon. To oznacza klasyczny norweski zestaw powrotny: okulary przeciwsłoneczne, cienka kurtka przeciwdeszczowa i sprawdzanie prognozy przed wyjściem, a nie dzień wcześniej.
Na południu i wschodzie trzeba też uważać z otwartym ogniem w terenie. Sucha roślinność może szybko się zapalić, dlatego przed grillem, ogniskiem albo wycieczką warto sprawdzić lokalne ostrzeżenia.

Pięć rzeczy do zrobienia po powrocie

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Jobbleder.no – darmowa aplikacja do szybkiego tworzenia kontraktów, faktur, timelist i ofert

Rusztowania/ Montaż / Demontaż / Wynajem

Polski Chiropraktor / Fizjoterapeuta w Oslo/Drammen

Ogłoszenia MojaNorwegia

Norwegia po urlopie: bez paniki, ale z kalkulatorem pod ręką

Powrót nie oznacza finansowej katastrofy. Inflacja wyraźnie zwolniła, korona jest warta około 39 groszy, a rynek pracy nadal działa. Trudniejsze pozostają wysokie oprocentowanie kredytów oraz bardzo nierówne ceny prądu.
Najprostszy plan na pierwszy wieczór po powrocie? Rozpakować walizkę, uruchomić BankID i przez kilkanaście minut przejrzeć rachunki. W Norwegii kilka sprawdzonych liczb często daje więcej spokoju niż kilka godzin czytania nagłówków.
Stan danych: 4–5 sierpnia 2026 roku. Kursy walut, ceny energii i prognozy pogody zmieniają się na bieżąco.
Źródła: Norges Bank, Statistisk sentralbyrå, Meteorologisk institutt, Skatteetaten, NVE oraz redakcyjny monitoring cen energii MojaNorwegia.
Zobacz, gdzie przepłacasz za kredyty i karty w Norwegii
Sprawdź swoje zobowiązania w jednym miejscu i dowiedz się, co warto przeanalizować najpierw.
Sprawdź za darmo
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Pytania wygenerowane przez AI
Inflacja 2,7% – co to znaczy dla mnie?
Przelew do Polski: ile realnie dostanę?
Dlaczego prąd tak różni się między regionami?
Kredyt: jak obniżyć koszt przy 4,25%?
Skattekort po zmianie pracy – kiedy zmienić?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Było źle, jest gorzej. Kurs korony norweskiej nie napawa optymizmem
Poradniki
Biznes i gospodarka

Gorąco na rynku walut. Norges Bank o przyszłości korony norweskiej
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norwegowie będą płakać, wyjeżdżając na wakacje? Tanieje tylko dolar amerykański
Poradniki
Biznes i gospodarka

Kolejny rekord złotówki. Korona norweska znowu boi się Donalda Trumpa
Poradniki
Biznes i gospodarka

Złotówka po raz kolejny zbliżyła się do rekordu. Korona z wyraźną stratą
Poradniki
Biznes i gospodarka

Korona norweska (niestety) blisko pandemicznego rekordu. Dolar i złotówka w mocy
Poradniki
Turystyka

Turcja rekordowo tania, Polska coraz droższa. Gdzie opłaca się lecieć na wakacje?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Korona norweska w górę. Dalszy los waluty wyjaśni decyzja Norges Bank
Poradniki
Biznes i gospodarka

Ceny prądu i żywności w górę. Inflacja w Norwegii z kolejnym wzrostem
Poradniki
Biznes i gospodarka

To jeden z najgorszych wyników korony w 2025 roku. Złotówka znowu przekroczyła barierę
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Zarządzaj preferencjami
Odrzuć wszystkie
Potwierdź
Akceptuj wszystkie