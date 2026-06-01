Kto zajmie się dzieckiem, gdy wydarzy się coś nieprzewidzianego? O sprawie, o której wielu rodziców woli nie myśleć

To temat, którego większość rodziców wolałaby nigdy nie poruszać. Trudny, emocjonalny, często odkładany „na później”. A jednak coraz częściej pojawia się w rozmowach z prawnikami i specjalistami zajmującymi się prawem rodzinnym w Norwegii. Widać też wyraźnie, że wielu Polaków mieszkających tutaj zaczyna o tym myśleć: co stanie się z naszymi dziećmi, jeśli wydarzy się coś niespodziewanego?

Nie chodzi o straszenie ani o tworzenie czarnych scenariuszy. Raczej o odpowiedzialność i spokój – świadomość, że w razie trudnej sytuacji przyszłość dziecka jest uporządkowana, a decyzje nie będą podejmowane w pośpiechu przez instytucje czy sąd.

Co mówi prawo w Norwegii Jeśli umiera jeden z rodziców, odpowiedzialność rodzicielska zazwyczaj przechodzi w całości na drugiego. Problem pojawia się w sytuacji, gdy oboje rodzice umrą albo z innych powodów nie mogą zajmować się dzieckiem.

Wtedy decyzję o dalszej opiece podejmują instytucje oraz sąd. W praktyce oznacza to analizę sytuacji rodzinnej dziecka i wybór osoby, która będzie w stanie zapewnić mu stabilne warunki życia.

Wiele osób zakłada, że w razie tragedii dzieci automatycznie trafią pod opiekę najbliższej rodziny. Niestety nie zawsze jest to tak oczywiste. Jeśli rodzice wcześniej nie wskazali żadnych preferencji, sąd musi sam ustalić, kto powinien przejąć opiekę.~Tomasz Nierzwicki, adwokat z kancelarii Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

Dlatego coraz więcej rodzin decyduje się wcześniej wskazać osobę, która w razie potrzeby mogłaby zająć się dzieckiem.

Czy można wskazać opiekuna dla dziecka? Tak. Najczęściej robi się to w testamencie albo w dokumencie powiązanym z testamentem.

Warto jednak wiedzieć, że taki zapis nie oznacza automatycznego przekazania opieki. Ostateczna decyzja zawsze należy do sądu. Jednak wskazanie dokonane przez rodziców jest bardzo ważną informacją i w praktyce często ma duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji.

rodzeństwo

chrzestnych

bliskich przyjaciół

dalszą rodzinę

Najważniejsze jest to, aby była to osoba, która zna dziecko, ma z nim relację i jest gotowa przyjąć taką odpowiedzialność.

Dlaczego warto porozmawiać o tym wcześniej Wielu rodziców odkłada takie decyzje na przyszłość. Tymczasem brak jasnych ustaleń może prowadzić do trudnych sytuacji – zwłaszcza gdy różni członkowie rodziny mają odmienne zdanie na temat tego, kto powinien zająć się dzieckiem.

Najlepiej, jeśli rodzice nie tylko wskażą potencjalnego opiekuna w testamencie, ale też wcześniej z nim o tym porozmawiają. Taka decyzja powinna być świadoma po obu stronach.~podkreśla adwokat Tomasz Nierzwicki

To także moment, aby zastanowić się nad innymi sprawami: gdzie dziecko miałoby mieszkać, czy pozostałoby w tym samym środowisku, czy zmieniłoby kraj lub szkołę.

Gdzie przechowywać testament Samo sporządzenie testamentu to jedno. Równie ważne jest jego bezpieczne przechowanie.

W Norwegii istnieje możliwość zdeponowania testamentu w sądzie (tingrett). Dokument trafia do oficjalnego depozytu i w razie śmierci testatora zostaje automatycznie uwzględniony w postępowaniu spadkowym.

dokument nie zginie ani nie zostanie zniszczony

sąd ma do niego dostęp w odpowiednim momencie

zmniejsza się ryzyko sporów w rodzinie To rozwiązanie daje kilka ważnych korzyści:

Warto pamiętać, że w wielu sytuacjach dotyczących dziedziczenia osób mieszkających w Norwegii zastosowanie ma właśnie prawo norweskie, nawet jeśli dana osoba jest obywatelem innego kraju.

Testament to nie tylko sprawy majątkowe Wielu osobom testament kojarzy się wyłącznie z podziałem majątku. Tymczasem może on również uporządkować sprawy rodzinne i pomóc w zabezpieczeniu przyszłości dzieci.

Testament często kojarzy się wyłącznie z majątkiem. Tymczasem może on również zawierać ważne wskazówki dotyczące przyszłości dzieci i pomóc uniknąć wielu niepotrzebnych problemów.~mówi advokat Tomasz Nierzwicki

Opieka nad dzieckiem

Od czego zacząć – krótki przewodnik Jeśli chcesz uporządkować tę kwestię, warto przejść przez kilka prostych kroków.

Po pierwsze – zastanów się nad osobą, która mogłaby zostać opiekunem. Najczęściej jest to ktoś z bliskiej rodziny albo zaufany przyjaciel.

Po drugie – porozmawiaj z tą osobą. To ważne, aby wiedziała o Twojej decyzji i była na nią gotowa.

Po trzecie – sporządź testament lub odpowiedni dokument. Najlepiej zrobić to przy wsparciu prawnika znającego norweskie przepisy.

Po czwarte – zadbaj o przechowanie dokumentu. Depozyt sądowy to jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań.

Po piąte – pamiętaj o aktualizacji. Sytuacja rodzinna może się zmieniać, dlatego dokument warto co jakiś czas sprawdzić.

Potrzebujesz pomocy prawnej w Norwegii? Sprawy związane z zabezpieczeniem przyszłości dzieci, testamentem czy dziedziczeniem w Norwegii często wyglądają inaczej niż w Polsce. Różnice dotyczą nie tylko procedury sporządzania testamentu, ale także zasad odpowiedzialności rodzicielskiej czy prowadzenia spraw spadkowych. Norweskie prawo w wielu sytuacjach opiera się na ustaleniach dokonanych wcześniej przez rodzinę. Jeśli jednak takich ustaleń brakuje, decyzje mogą zostać podjęte przez sąd, a postępowania bywają długie i stresujące dla bliskich.

