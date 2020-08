Eskalacja przemocy wśród norweskiej młodzieży. Przestępstwa potęgują media społecznościowe

Liczba doniesień o aktach przemocy wśród młodzieży zwiększyła się o prawie 40 proc. od 2016 roku, wynika z danych Norweskiego Urzędu Policyjnego (Politidirektoratet). W samym Oslo natomiast na przestrzeni 5 ostatnich lat odnotowano wzrost o 122 proc. w przypadku przestępstw seksualnych z udziałem nieletnich.

Statystyki Politidirektoratet porównują zdarzenia z pierwszych półroczy okresu 2016-2020, obejmujących zarówno bójki, w wyniku których doszło do lekkich lub ciężkich obrażeń ciała, jak i zabójstwa. W ciągu tego czasu takich sytuacji przybyło o 37,8 proc. Gdyby z kolei wziąć pod uwagę cały rok w latach 2015-2019, wzrost zgłoszeń o aktach przemocy w stosunku do nastolatków w Norwegii wyniósłby aż 68,3 proc., pisze dziennik VG, który uzyskał aktualne dane od policji.



Tylko w stolicy kraju fiordów od 2015 do 2020 roku zgłoszeń o napadach z udziałem sprawców w wieku 10-17 lat zrobiło się więcej o 62 procent. Liczba przestępstw na tle seksualnym z równie młodymi winowajcami wzrosła o 122 procent – z 23 w 2015 roku do 60 do końca lipca 2020.