Bergen królestwem hulajnóg elektrycznych. Na 10 000 mieszkańców przypada ich tam najwięcej w Europie

Bergen jest obecnie miastem o największym zagęszczeniu hulajnóg elektrycznych w Europie. W głównym mieście okręgu Vestland użytkownicy mają obecnie do dyspozycji 8500 pojazdów do wypożyczenia na minuty, poinformował radny z gminy Bergen, Lars Ove Kvalbein w rozmowie z lokalną prasą.

Według Bergens Tidende oznacza to, że na 10 tys. mieszkańców drugiego największego miasta Norwegii przypada około 309 hulajnóg elektrycznych. Dla porównania, w takich europejskich ośrodkach jak Paryż, Berlin i Rzym podczas tegorocznej wiosny mieszkańcy mieli do dyspozycji 50 pojazdów na 10 tys. osób.

Do tej pory zarówno w skali kraju fiordów, jak i Europy, pod względem dostępności hulajnóg na minuty brylowało Oslo. Jeszcze do niedawna w stolicy Norwegii na 10 tys. mieszkańców przypadało 340 pojazdów. Na początku września liczba ta zmalała jednak do 125.

Każdy z 12 obecnych operatorów może wykorzystywać w stolicy Norwegii maksymalnie 667 urządzeń. Nieaktywne pojazdy firmy miały odholować na własną rękę. Surowe przepisy będą obowiązywały co najmniej do 31 marca 2022 roku.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w przestrzeni norweskich miast, w których korzysta się z hulajnóg na minuty, poza karami za złe parkowanie pojazdów, przekroczenie prędkości czy przemieszczanie się hulajnogą w dwie osoby lub więcej, norweskie władze przesłały do konsultacji kolejne propozycje zaostrzenia przepisów. Uwzględniają one m.in. wprowadzenie granicy promili we krwi dla prowadzących hulajnogę, obowiązek noszenia kasku w przypadku dzieci i wymóg ukończenia 12 roku życia, by móc korzystać z pojazdów.