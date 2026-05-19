19 maja 2026 08:55

Wataha Festival 2026 w Arendal już 7–8 sierpnia. Muzyka, natura i polsko-norweski klimat

Wataha Festival wraca do Hove Leirsenter w Arendal. W dniach 7–8 sierpnia uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwudniowym wydarzeniu, które łączy muzykę, naturę, dobrą atmosferę i spotkanie polsko-norweskiej społeczności.
Podsumowanie artykułu
Tegoroczna edycja Wataha Festival ma być odpowiedzią na głosy festiwalowiczów. Organizatorzy zapowiadają lżejszy klimat i muzyczną podróż przez różne style: od słowiańskiej folktroniki, przez soul, pop, stoner i trance, aż po rootsowe reggae. Na uczestników czekają koncerty artystów z Polski i Norwegii, strefy tematyczne, jedzenie, atrakcje dla dzieci oraz możliwość noclegu tuż obok festiwalu.
Na scenie pojawią się artyści z Polski i Norwegii:
    • Echo Rodu
    • Sprawling Wings Orchestra
    • Paprosound
    • Bong Temple
    • Beniamin Sobaniec
    • Folkdjupet
    • Sułtan G.U.R.
    • The Healing Keys
    • Green Wolf Music Club
Wataha Festival to jednak nie tylko koncerty. W tym roku organizatorzy przygotowują kilka stref, które mają stworzyć pełne festiwalowe doświadczenie dla uczestników w różnym wieku.
Strefa Chill będzie miejscem relaksu, rozmów, warsztatów i spotkań. Festiwalowicze będą mogli skorzystać z wiedzy prelegentów z Anglii i Norwegii, wziąć udział w sesjach, ćwiczeniach oraz aktywnościach dla ciała i ducha.
Strefa Kids została zaplanowana z myślą o najmłodszych uczestnikach. Organizatorzy zapowiadają gry i zabawy dla różnych grup wiekowych, tak aby dzieci również mogły aktywnie spędzić festiwalowy czas.

Strefa Expo w tej edycji znajdzie się w środku strefy koncertowej. To miejsce dla wystawców, projektów i inspirujących inicjatyw.
Nie zabraknie również Strefy Gastro. Po ubiegłorocznej przerwie wraca polskie jedzenie, którego — jak podkreślają organizatorzy — brakowało uczestnikom. W planach są m.in. grill z kiełbasą, polska piekarnia oraz kuchnia azjatycka.

Organizatorzy podkreślają, że Wataha Festival to spotkanie ludzi z Polski, Norwegii i innych krajów, którzy chcą wspólnie dzielić muzykę, atmosferę i festiwalowe chwile. Naturalne otoczenie Hove ma być ważną częścią całego wydarzenia i stworzyć wyjątkową oprawę dla późnoletniej przygody.

Bilety

Ceny biletów:
    • Piątek: 350 NOK
    • Sobota: 450 NOK
    • Karnet dwudniowy: 700 NOK
Bilety: https://tinyurl.com/4tjbny7j

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1225729256361376
Nocleg blisko festiwalu

Dla uczestników dostępne są również noclegi tuż obok festiwalu. Organizatorzy informują o 34 pokojach jednoosobowych.

W cenie noclegu:
    • prywatny pokój,
    • dostęp do pryszniców i toalet,
    • wspólne przestrzenie,
    • kuchnia,
    • sprzątanie w cenie.

Cena: 1000 NOK za 2 noce. Pościel i ręcznik: 200 NOK opcjonalnie.

Ważne informacje: płatność z góry, sprzątanie po sobie, opłata za zgubiony klucz: 800 NOK.

Rezerwacje: watahafestival.booking@gmail.com

Kontakt w sprawie noclegu: Oliwia Sobaniec

Kontakt organizacyjny

Współpraca: wataha.fest@gmail.com

Stoiska / Expo: sobkoagnes@gmail.com

Wolontariusze: https://www.facebook.com/groups/614924188346355/?ref=share
