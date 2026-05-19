Wataha Festival 2026 w Arendal już 7–8 sierpnia. Muzyka, natura i polsko-norweski klimat

Wataha Festival wraca do Hove Leirsenter w Arendal. W dniach 7–8 sierpnia uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwudniowym wydarzeniu, które łączy muzykę, naturę, dobrą atmosferę i spotkanie polsko-norweskiej społeczności.

Tegoroczna edycja Wataha Festival ma być odpowiedzią na głosy festiwalowiczów. Organizatorzy zapowiadają lżejszy klimat i muzyczną podróż przez różne style: od słowiańskiej folktroniki, przez soul, pop, stoner i trance, aż po rootsowe reggae. Na uczestników czekają koncerty artystów z Polski i Norwegii, strefy tematyczne, jedzenie, atrakcje dla dzieci oraz możliwość noclegu tuż obok festiwalu.



Echo Rodu Sprawling Wings Orchestra Paprosound Bong Temple Beniamin Sobaniec Folkdjupet Sułtan G.U.R. The Healing Keys Green Wolf Music Club Na scenie pojawią się artyści z Polski i Norwegii:

Wataha Festival to jednak nie tylko koncerty. W tym roku organizatorzy przygotowują kilka stref, które mają stworzyć pełne festiwalowe doświadczenie dla uczestników w różnym wieku.

Strefa Chill będzie miejscem relaksu, rozmów, warsztatów i spotkań. Festiwalowicze będą mogli skorzystać z wiedzy prelegentów z Anglii i Norwegii, wziąć udział w sesjach, ćwiczeniach oraz aktywnościach dla ciała i ducha.

Strefa Kids została zaplanowana z myślą o najmłodszych uczestnikach. Organizatorzy zapowiadają gry i zabawy dla różnych grup wiekowych, tak aby dzieci również mogły aktywnie spędzić festiwalowy czas.

Strefa Expo w tej edycji znajdzie się w środku strefy koncertowej. To miejsce dla wystawców, projektów i inspirujących inicjatyw.

Nie zabraknie również Strefy Gastro. Po ubiegłorocznej przerwie wraca polskie jedzenie, którego — jak podkreślają organizatorzy — brakowało uczestnikom. W planach są m.in. grill z kiełbasą, polska piekarnia oraz kuchnia azjatycka.

Organizatorzy podkreślają, że Wataha Festival to spotkanie ludzi z Polski, Norwegii i innych krajów, którzy chcą wspólnie dzielić muzykę, atmosferę i festiwalowe chwile. Naturalne otoczenie Hove ma być ważną częścią całego wydarzenia i stworzyć wyjątkową oprawę dla późnoletniej przygody.

Bilety

Piątek: 350 NOK Sobota: 450 NOK Karnet dwudniowy: 700 NOK Bilety:



Bilety: https://tinyurl.com/4tjbny7j Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1225729256361376

Nocleg blisko festiwalu 34 pokojach jednoosobowych.



W cenie noclegu:

prywatny pokój, dostęp do pryszniców i toalet, wspólne przestrzenie, kuchnia, sprzątanie w cenie.

Cena: 1000 NOK za 2 noce. Pościel i ręcznik: 200 NOK opcjonalnie.



Ważne informacje: płatność z góry, sprzątanie po sobie, opłata za zgubiony klucz: 800 NOK.



Rezerwacje: watahafestival.booking@gmail.com



