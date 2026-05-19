Wataha Festival 2026 w Arendal już 7–8 sierpnia. Muzyka, natura i polsko-norweski klimat
Wataha Festival wraca do Hove Leirsenter w Arendal. W dniach 7–8 sierpnia uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwudniowym wydarzeniu, które łączy muzykę, naturę, dobrą atmosferę i spotkanie polsko-norweskiej społeczności.
Tegoroczna edycja Wataha Festival ma być odpowiedzią na głosy festiwalowiczów. Organizatorzy zapowiadają lżejszy klimat i muzyczną podróż przez różne style: od słowiańskiej folktroniki, przez soul, pop, stoner i trance, aż po rootsowe reggae. Na uczestników czekają koncerty artystów z Polski i Norwegii, strefy tematyczne, jedzenie, atrakcje dla dzieci oraz możliwość noclegu tuż obok festiwalu.
Na scenie pojawią się artyści z Polski i Norwegii:
Echo Rodu
Sprawling Wings Orchestra
Paprosound
Bong Temple
Beniamin Sobaniec
Folkdjupet
Sułtan G.U.R.
The Healing Keys
Green Wolf Music Club
Wataha Festival to jednak nie tylko koncerty. W tym roku organizatorzy przygotowują kilka stref, które mają stworzyć pełne festiwalowe doświadczenie dla uczestników w różnym wieku.
Strefa Chill będzie miejscem relaksu, rozmów, warsztatów i spotkań. Festiwalowicze będą mogli skorzystać z wiedzy prelegentów z Anglii i Norwegii, wziąć udział w sesjach, ćwiczeniach oraz aktywnościach dla ciała i ducha.
Strefa Kids została zaplanowana z myślą o najmłodszych uczestnikach. Organizatorzy zapowiadają gry i zabawy dla różnych grup wiekowych, tak aby dzieci również mogły aktywnie spędzić festiwalowy czas.
Strefa Expo w tej edycji znajdzie się w środku strefy koncertowej. To miejsce dla wystawców, projektów i inspirujących inicjatyw.
Nie zabraknie również Strefy Gastro. Po ubiegłorocznej przerwie wraca polskie jedzenie, którego — jak podkreślają organizatorzy — brakowało uczestnikom. W planach są m.in. grill z kiełbasą, polska piekarnia oraz kuchnia azjatycka.
Organizatorzy podkreślają, że Wataha Festival to spotkanie ludzi z Polski, Norwegii i innych krajów, którzy chcą wspólnie dzielić muzykę, atmosferę i festiwalowe chwile. Naturalne otoczenie Hove ma być ważną częścią całego wydarzenia i stworzyć wyjątkową oprawę dla późnoletniej przygody.
