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Redakcja
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12 czerwca 2026 11:11
V edycja Tanecznego Show Yo.Yo.Danseskole już 14 czerwca w Sandnes
Już 14 czerwca 2026 roku w Bydelhus Ganddal w Sandnes odbędzie się V edycja Tanecznego Show Yo.Yo.Danseskole. Szkoła tańca zaprasza mieszkańców Stavanger, Sandnes i okolic do wspólnego świętowania tanecznej pasji dzieci, młodzieży i dorosłych.
V edycja Tanecznego Show
Yo.Yo.Danseskole
Podsumowanie artykułu
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15:00, a wejście dla publiczności będzie możliwe już od godziny 14:00.
Tegoroczna, jubileuszowa edycja zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. Na scenie wystąpi aż 10 grup tanecznych, które zaprezentują efekty całorocznej pracy uczestników Yo.Yo.Danseskole. Dla wielu młodych tancerzy będzie to ważny moment podsumowania miesięcy treningów, nauki choreografii i wspólnego rozwijania talentu.
Po raz pierwszy w historii wydarzenia odbędzie się również Dance Battle dla młodszych grup wiekowych. Nowa formuła pozwoli młodym uczestnikom zaprezentować swoje umiejętności w bardziej dynamicznej i rywalizacyjnej odsłonie, a publiczności dostarczy dodatkowych emocji.
Atrakcje dla uczestników i publiczności
Taneczne Show Yo.Yo.Danseskole to nie tylko występy sceniczne. Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje dla gości. W programie znajdą się m.in. loteria z voucherami i nagrodami ufundowanymi przez lokalne firmy, konkurs taneczny dla publiczności, a także uroczyste wręczenie dyplomów i medali wszystkim uczestnikom szkoły.
Nie zabraknie również kawy oraz domowych wypieków, które od lat towarzyszą lokalnym wydarzeniom integrującym społeczność.
Święto tańca i lokalnej wspólnoty
Yo.Yo.Danseskole działa w regionie Rogaland, łącząc dzieci, młodzież i dorosłych pasjonujących się tańcem. Szkoła integruje zarówno polską, jak i międzynarodową społeczność Stavanger, Sandnes i okolic, tworząc przestrzeń do rozwoju, aktywności i wspólnego spędzania czasu.
Taneczne Show jest zwieńczeniem całorocznej pracy uczestników, ale także świętem dziecięcej radości, odwagi scenicznej i wspólnoty, która buduje się wokół tańca.
Portal Moja Norwegia po raz kolejny objął wydarzenie patronatem medialnym, wspierając inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych rozwijających swoje artystyczne pasje w Norwegii.
Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnego kibicowania młodym tancerzom i świętowania jubileuszowej edycji wydarzenia.
Może – jak ogarnę czas/rodzinę
Nie, ale kibicuję zdalnie
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.com/events/969870515754498
Informacje o wydarzeniu
Co: V edycja Tanecznego Show Yo.Yo.Danseskole
Kiedy: 14 czerwca 2026 roku
Godzina: start o 15:00, wejście od 14:00
Gdzie: Bydelhus Ganddal, Sandnes
Organizator: Yo.Yo.Danseskole
Kontakt: +47 968 34 146
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