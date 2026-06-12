Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Wydarzenia
|
Redakcja
|

12 czerwca 2026 11:11

V edycja Tanecznego Show Yo.Yo.Danseskole już 14 czerwca w Sandnes

Już 14 czerwca 2026 roku w Bydelhus Ganddal w Sandnes odbędzie się V edycja Tanecznego Show Yo.Yo.Danseskole. Szkoła tańca zaprasza mieszkańców Stavanger, Sandnes i okolic do wspólnego świętowania tanecznej pasji dzieci, młodzieży i dorosłych.
Komentarze
Kopiuj link
V edycja Tanecznego Show Yo.Yo.Danseskole już 14 czerwca w Sandnes
V edycja Tanecznego Show Yo.Yo.Danseskole
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Szczegóły wydarzenia dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/events/969870515754498
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15:00, a wejście dla publiczności będzie możliwe już od godziny 14:00.
Tegoroczna, jubileuszowa edycja zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. Na scenie wystąpi aż 10 grup tanecznych, które zaprezentują efekty całorocznej pracy uczestników Yo.Yo.Danseskole. Dla wielu młodych tancerzy będzie to ważny moment podsumowania miesięcy treningów, nauki choreografii i wspólnego rozwijania talentu.
Po raz pierwszy w historii wydarzenia odbędzie się również Dance Battle dla młodszych grup wiekowych. Nowa formuła pozwoli młodym uczestnikom zaprezentować swoje umiejętności w bardziej dynamicznej i rywalizacyjnej odsłonie, a publiczności dostarczy dodatkowych emocji.

Atrakcje dla uczestników i publiczności

Taneczne Show Yo.Yo.Danseskole to nie tylko występy sceniczne. Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje dla gości. W programie znajdą się m.in. loteria z voucherami i nagrodami ufundowanymi przez lokalne firmy, konkurs taneczny dla publiczności, a także uroczyste wręczenie dyplomów i medali wszystkim uczestnikom szkoły.
Reklama
Nie zabraknie również kawy oraz domowych wypieków, które od lat towarzyszą lokalnym wydarzeniom integrującym społeczność.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Polski Gabinet Stomatologiczny - SVELVIK i okolice Drammen

Odszkodowanie za WYPADEK PRZY PRACY w Norwegii

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Ogłoszenia MojaNorwegia

Święto tańca i lokalnej wspólnoty

Yo.Yo.Danseskole działa w regionie Rogaland, łącząc dzieci, młodzież i dorosłych pasjonujących się tańcem. Szkoła integruje zarówno polską, jak i międzynarodową społeczność Stavanger, Sandnes i okolic, tworząc przestrzeń do rozwoju, aktywności i wspólnego spędzania czasu.
Taneczne Show jest zwieńczeniem całorocznej pracy uczestników, ale także świętem dziecięcej radości, odwagi scenicznej i wspólnoty, która buduje się wokół tańca.
Portal Moja Norwegia po raz kolejny objął wydarzenie patronatem medialnym, wspierając inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych rozwijających swoje artystyczne pasje w Norwegii.
Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnego kibicowania młodym tancerzom i świętowania jubileuszowej edycji wydarzenia.

Ankieta

Idziesz na taneczne show w Sandnes 14 czerwca?

Tak, będę na widowni
Może – jak ogarnę czas/rodzinę
Nie, ale kibicuję zdalnie
Nie, to nie moje klimaty
Głosy: 0
Podgląd wyników
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.com/events/969870515754498

Informacje o wydarzeniu

Co: V edycja Tanecznego Show Yo.Yo.Danseskole
Kiedy: 14 czerwca 2026 roku
Godzina: start o 15:00, wejście od 14:00
Gdzie: Bydelhus Ganddal, Sandnes
Organizator: Yo.Yo.Danseskole
Kontakt: +47 968 34 146
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Godziny wejścia i startu show
Jak dojechać na show w Sandnes?
Bilety i zasady wejścia
Co to jest Dance Battle dla dzieci?
Co będzie poza występami?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Wydarzenia

Rytmy hip-hopu i wielka bitwa taneczna w Rogaland: Yo.Yo.Danseshow znów porwie publiczność
Poradniki
Wydarzenia

Czwarta edycja tanecznego show Yo.Yo.Danseskole już 25 stycznia w Stavanger.
Poradniki
Polacy w Norwegii

„Polonia to kuźnia młodych talentów”: pasjonaci tańca przejmą scenę w Stavanger
Poradniki
Wydarzenia

Charytatywny turniej piłkarski Love Dance Help w Oslo. Kolejna edycja już w sobotę 13 czerwca
Poradniki
Polacy w Norwegii

Neony, ortalion i niezapomniane hity: Polonia norweska zaprasza na charytatywną imprezę karnawałową w stylu lat 90.
Poradniki
Polacy w Norwegii

„Thanks Jimi Festival” 2025 w Norwegii: jubileuszowa edycja gitarowego święta
Poradniki
Wydarzenia

Wataha Festival 2026 w Arendal już 7–8 sierpnia. Muzyka, natura i polsko-norweski klimat
Poradniki
Wydarzenia

Norwegia szykuje się na 17 maja. Sprawdziliśmy program obchodów w największych miastach
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie