Norwegia szykuje się na 17 maja. Sprawdziliśmy program obchodów w największych miastach

17 maja Norwegia obchodzi swoje święto narodowe, czyli Grunnlovsdagen – Dzień Konstytucji. To jedna z najbardziej charakterystycznych uroczystości w kraju: radosna, rodzinna i bardzo widoczna w przestrzeni publicznej. W miastach i mniejszych miejscowościach od rana słychać orkiestry, ulice wypełniają się dziećmi, flagami, bunadami i okrzykami „hurra!”, a wielu mieszkańców zaczyna dzień od uroczystego śniadania.

Norwegowie świętują 17 maja, ponieważ tego dnia w 1814 roku konstytucja została datowana i podpisana na Eidsvoll. Dokument przyjęto dzień wcześniej, 16 maja, a 17 maja podpisano go i wybrano Christiana Frederika na króla Norwegii. To właśnie dlatego święto nazywa się także Dniem Konstytucji.

W odróżnieniu od wielu innych świąt narodowych 17 maja w Norwegii nie kojarzy się z defiladami wojskowymi, lecz przede wszystkim z dziećmi. Barnetog, czyli pochód dziecięcy, jest jednym z najważniejszych symboli dnia. Tradycja królewskiego pozdrawiania dziecięcego pochodu w Oslo z balkonu Pałacu Królewskiego sięga czasów króla Haakona VII i 1906 roku.

Co będzie się działo 17 maja 2026 roku? Poniżej zebraliśmy programy obchodów w wybranych norweskich miastach. Warto pamiętać, że szczegóły mogą się jeszcze zmieniać, dlatego przed wyjściem najlepiej sprawdzić aktualne informacje na stronach gmin i lokalnych komitetów 17-majowych.

Oslo: największy pochód dziecięcy i koncerty w centrum W stolicy dzień rozpocznie się wcześnie. Już od rana zaplanowano muzykę chóralną, występy orkiestr i tradycyjne uroczystości w różnych częściach miasta. Najważniejszym punktem obchodów będzie barnetoget, czyli pochód dziecięcy, który przejdzie przez centrum Oslo.

Od godz. 7:00 Muzyka chóralna i występy orkiestr m.in. przy kościołach Fossum, Paulus, Sinsen, Frogner i Torshov.

Godz. 8:00–9:25 Tradycyjne składanie wieńców w różnych miejscach miasta, połączone z przemówieniami i muzyką.

Godz. 10:00–13:30 Barnetoget, czyli główny pochód dziecięcy.

Godz. 10:00 Parada łodzi Oslo Seilforening. Łodzie wyruszą z okolic Huk i popłyną m.in. przez Sørengę, Vippetangen i Aker Brygge.

Godz. 12:00 Bicie w Liberty Bell na Akershus Festning.

Godz. 13:00 Salwa armatnia.

Po południu i wieczorem W programie są także nabożeństwa świąteczne, koncert na Egertorget, pokaz Gwardii Królewskiej na Universitetsplassen, koncert w Borggården oraz Brusteinsball o godz. 18:14.

Bergen: procesje, båtparade i rodzinne atrakcje na Torgallmenningen Bergen tradycyjnie świętuje 17 maja bardzo intensywnie. Oficjalny program przygotowuje lokalny komitet 17-majowy. W mieście odbędą się procesje, parada łodzi, uroczystości z przemówieniami oraz rodzinne atrakcje w centrum.

Rano Poranna procesja, składanie wieńców i uroczystości w różnych częściach miasta.

Godz. 9:45 Uczestnicy głównej procesji mają stawić się na Koengen.

Godz. 10:15 Główna procesja powinna być gotowa do wymarszu.

Godz. 10:30 Salwa armatnia ze Skansen i start głównej procesji. O tej samej godzinie z Hilleren ruszy również parada łodzi na Byfjorden.

Godz. 10:40 Z Festplassen wyruszy flaggtoget, który pójdzie w przeciwnym kierunku niż główna procesja.

Od godz. 12:45 Uroczysta ceremonia przy Vikingskipet z przemówieniami i muzyką.

Godz. 13:30–20:30 Program rodzinny na Torgallmenningen.

Informacje praktyczne: Centrum Bergen będzie częściowo zamknięte dla ruchu samochodowego od godz. 7:00 do 24:00. Skyss zapowiada dodatkowe kursy Bybanen i autobusów, a w mieście ustawione zostaną punkty z darmową wodą.

Trondheim: folkemøte na Torvet i zasady dla uczestników pochodu W Trondheim jednym z głównych punktów obchodów będzie folkemøte na Torvet. Miasto zapowiada, że przemówienia i pieśni będą tłumaczone na język migowy oraz wyświetlane jako tekst na ekranie i w telefonie po zeskanowaniu kodu QR. Dostępna będzie też pętla indukcyjna.

W ciągu dnia Pochody, lokalne uroczystości i wydarzenia 17-majowe w mieście.

Godz. 14:45 Folkemøte na Torvet.

W programie spotkania na Torvet przewidziano m.in. powitanie przez przewodniczącą komitetu 17 maja Ninę Westad, wspólne śpiewanie, przemówienie dla króla wygłoszone przez Amalie Lesund z Huseby ungdomsskole, występ męskich chórów oraz przemówienie dnia, które wygłosi Ole Martin Hafsmo.

Ważne zasady dla uczestników: Trondheim przypomina, że w pochodzie zakazane są polityczne hasła, reklamy, alkohol i inne używki w przestrzeni publicznej, a także elementy uznane za obraźliwe lub niebezpieczne.

Stavanger: barnetog na Eiganes, folketog na Storhaug W Stavanger tegoroczne pochody będą miały nieco inną organizację: barnetoget przejdzie przez Eiganes, a folketoget przez Storhaug. Miasto zachęca też do sprawdzania lokalnych wydarzeń przy szkołach w poszczególnych dzielnicach.

Godz. 8:00 Podniesienie flagi przy budynku basenu.

Od godz. 8:00 Uroczystości i składanie wieńców, m.in. na Eiganes gravlund.

W ciągu dnia Barnetoget, czyli pochód dziecięcy, przejdzie przez Eiganes. Lokalne wydarzenia będą odbywać się także przy szkołach w poszczególnych dzielnicach.

Godz. 13:00 Wydarzenie kulturalne przy katedrze. W programie znajdą się m.in. przemówienie burmistrza Tormoda W. Losnedala, występ taneczny grupy erytrejskiej, wręczenie Hurraprisen, występ Mareike Wang oraz udział dziecięcego chóru Showakademiet.

Godz. 13:45 Koncert Stavanger storband na Torget.

Godz. 16:00 Start folketoget na Storhaug.

Trasa pochodu poprowadzi m.in. przez Olav Vs gate, Jernbaneveien, Lagårdsveien, Kirkegårdveien, Paradissvingen, Avaldsnesgata i Pedersgata, a zakończy się na Nytorget. W pochodzie zapowiedziano udział m.in. Oilers, Viking Fotballklubb oraz organizacji sportowych, kulturalnych i międzynarodowych.

Tromsø: święto z akcentem młodzieżowym W Tromsø obchody 17 maja będą w tym roku związane także z faktem, że miasto jest Europejską Stolicą Młodzieży 2026. Komitet zapowiada, że w programie mocno wybrzmi udział młodych ludzi – młodzież będzie wygłaszać część przemówień, a koncert na Stortorget po folketoget również będzie miał młodzieżowy charakter.

Godz. 8:45 Fredsmarkering na Rambergan, czyli uroczystość pamięci ofiar wojny.

Godz. 10:15 Ustawienie skoletoget przy Kongsbakken videregående skole.

Godz. 10:45 Program w szkolnym dziedzińcu.

Godz. 11:00 Wymarsz skoletoget.

Godz. 13:00 Småbarnstoget, czyli pochód dla najmłodszych dzieci z rodzicami.

Godz. 16:00 Ustawienie folketoget.

Godz. 16:30 Start folketoget.

Po folketoget na Stortorget zaplanowano koncert z młodzieżowym akcentem.

Kristiansand: program w Kvadraturen, dzielnicach i konkursy w pochodach Kristiansand opublikowało program 17 maja 2026, który obejmuje m.in. wydarzenia w Kvadraturen i dzielnicach, informacje o parkowaniu, ustawieniu pochodów szkolnych i obywatelskich, składaniu wieńców oraz wydarzeniach przy szkołach.

Rano i przed południem Uroczystości 17-majowe, składanie wieńców oraz wydarzenia lokalne przy szkołach i w dzielnicach.

W ciągu dnia Skoletoget, czyli pochód szkolny. W tym roku w pochodzie zostanie wybrana najlepsza szkoła w konkursie śpiewu.

Później w programie Borgertoget, czyli pochód obywatelski. Uczestnicy będą oceniani m.in. za kreatywność.

Szczególny punkt obchodów: W 2026 roku flagę miasta w borgertoget poniesie Katrine Lunde, była zawodowa piłkarka ręczna i jedna z najbardziej znanych sportsmenek z Kristiansand.

Drammen: folketog po raz pierwszy przez nowy Bybrua W Drammen tegoroczna celebracja będzie miała wyjątkowy punkt: folketog przejdzie po raz pierwszy przez nowy Bybrua. Udział mogą wziąć nie tylko organizacje, kluby i stowarzyszenia, ale również mieszkańcy niezrzeszeni – zaproszono ich do dołączenia na końcu pochodu.

Od rana Muzyka, flagi i lokalne uroczystości 17-majowe.

Godz. 8:00 Salwa z Holmenokken.

Godz. 10:00 Start barnetoget po zbiórce na Marienlyst stadion.

Godz. 13:30 Zbiórka uczestników folketoget w Tollbugata przy Strømsø torg.

Godz. 13:45 Start folketoget.

Trasa pochodu poprowadzi przez nowy Bybrua, dalej Øvre Storgate, St. Olavs gate i Øvre Torggate, a zakończy się na Bragernes torg.

Na Bragernes torg Program sceniczny z przemówieniami, występami, międzynarodowymi akcentami tanecznymi i muzycznymi oraz występem Andreasa Harketa.

Ålesund: salwa o 7:00 i pochód przez centrum W Ålesund obchody rozpoczną się bardzo wcześnie. Już o poranku zaplanowano salwę 17-majową, podniesienie flag i muzyczne „budzenie miasta” przez orkiestry.

Godz. 7:00 Salwa 17-majowa, podniesienie flag i muzyczne rozpoczęcie dnia przez orkiestry.

Rano Składanie wieńców przy Borgund kirke oraz uroczystość pamięci na Øvre gravlund.

Od godz. 9:30 Ustawienie głównego pochodu w centrum.

Godz. 9:50, 9:55 i 10:00 Salwy przed wymarszem.

Godz. 10:00 Start głównego pochodu przez centrum.

Trasa przejdzie m.in. przez Kirkegata, Apotekertorget, Hellebroa, Notenesgata, St. Olavs plass, Løvenvoldbakken, Storgata, Kipervikgata, Rådstugata, Røysegata i Borgundvegen, a zakończy się przy Utstillingsplassen.

Poza centrum Święto będzie obchodzone także w innych częściach gminy, m.in. na Ona, Sandøy, Skodje, Sjøholt oraz w rejonie Skarbø i Vaksvik.

Jak przygotować się do 17 maja? Najważniejsze są wygodne buty, ubranie dopasowane do pogody i wcześniejsze zaplanowanie transportu. W wielu miastach centra są zamykane dla ruchu, a autobusy i tramwaje kursują według świątecznych rozkładów lub z dodatkowymi kursami. Warto też zabrać małą flagę, coś przeciwdeszczowego i cierpliwość – w centrum największych miast będą tłumy.

Dla Polaków mieszkających w Norwegii 17 maja to dobra okazja, by zobaczyć norweską kulturę w najbardziej radosnej odsłonie. Nie trzeba znać wszystkich pieśni ani tradycji, żeby wziąć udział w świętowaniu. Wystarczy pojawić się na trasie pochodu, obejrzeć barnetog, spróbować lodów lub pølse i razem z innymi krzyknąć: Gratulerer med dagen!