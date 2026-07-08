Rejsy po Norwegii na wakacje 2026. Fiordy, lokalne promy i najpiękniejsze trasy turystyczne

Norwegia z perspektywy wody wygląda zupełnie inaczej niż z drogi. Fiordy, strome góry, małe porty, wyspy, wodospady i kolorowe miejscowości sprawiają, że rejs może być nie tylko środkiem transportu, ale też jedną z największych atrakcji wakacji.

Podsumowanie artykułu

Dla Polaków mieszkających w Norwegii to dobry pomysł na weekend, rodzinne zwiedzanie albo atrakcję dla bliskich odwiedzających kraj fiordów. Dla turystów przyjeżdżających z Polski rejs po Norwegii może być sposobem na zobaczenie miejsc, których nie da się w pełni docenić z samochodu.

lokalne promy samochodowe,

szybkie łodzie i połączenia regionalne,

rejsy turystyczne po fiordach i wzdłuż wybrzeża. W Norwegii warto rozróżnić trzy rodzaje podróży wodą:

Norwegia z wody - lokalne trasy i promyMojaNorwegia

Polecana trasa: Fjord1 — Geiranger–Hellesylt Fjord1 to jeden z największych operatorów promowych w Norwegii, a jego trasa Geiranger–Hellesylt należy do tych przepraw, które warto potraktować nie tylko jako transport, ale także jako atrakcję samą w sobie. Rejs prowadzi przez słynny Geirangerfjord, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, i pozwala zobaczyć Norwegię z jednej z najpiękniejszych perspektyw — z poziomu wody.

Logo Fjord1Fjord1

Fjord1 ma najdłuższą historię obsługi tej trasy na Geirangerfjordzie, dlatego dla wielu podróżnych przeprawa jest także częścią klasycznego doświadczenia zwiedzania tego regionu. Podczas około 65-minutowej przeprawy pasażerowie mijają strome górskie zbocza, głęboką wodę fiordu, małe gospodarstwa położone wysoko nad brzegiem oraz jedne z najbardziej znanych wodospadów w Norwegii, m.in. Seven Sisters i Bridal Veil.

Dodatkowym udogodnieniem dla pasażerów jest bezpłatny audioprzewodnik dostępny na pokładzie, który pomaga lepiej poznać mijane miejsca i historię fiordu.

Podróż promem po fiordzie Geirangerfjord Fjord1

Trasa kursuje w sezonie od kwietnia do października, a podróż można rozpocząć zarówno w Geiranger, jak i w Hellesylt. Na pokład można wejść pieszo albo wjechać samochodem, motocyklem, autobusem lub kamperem. To szczególnie dobra propozycja dla osób podróżujących po zachodniej Norwegii samochodem lub kamperem. Fjord1 opisuje tę trasę jako spokojną przerwę od krętych górskich dróg i wygodny sposób na dalszą podróż bez konieczności zawracania. Szerokie pokłady ułatwiają wjazd i zjazd większym pojazdom, a w czasie rejsu można odpocząć, wyjść na zewnątrz, zrobić zdjęcia lub po prostu podziwiać fiord bez pośpiechu.

Trasa Geiranger–Hellesylt to dobry wybór dla osób, które chcą połączyć praktyczną przeprawę z wyjątkowym doświadczeniem turystycznym. Dla podróżujących samochodem lub kamperem jest to wygodny sposób na dalszą trasę przez zachodnią Norwegię, a jednocześnie okazja, by zobaczyć Geirangerfjord z jednej z najpiękniejszych perspektyw — z pokładu promu.~Hilde Anita Røyrvik, Kommunikasjonsrådgjevar, Fjord1

Na pokładzie dostępne są miejsca do siedzenia, toalety, kiosk oraz przestrzeń zewnętrzna. W wybranych promach Fjord1 działa oferta Ferdamat, czyli proste jedzenie na podróż: kawa, napoje, przekąski, dania ciepłe i zimne, bagietki, lody, gofry oraz popularne norweskie svele. Dla wielu pasażerów svele — podawane np. z kremem maślanym lub brązowym serem — są już częścią klasycznego doświadczenia podróży promem po norweskim wybrzeżu. W sezonie letnim, szczególnie od maja do września, Fjord1 rekomenduje wcześniejszą rezerwację miejsca. Jest to szczególnie ważne przy podróży większym pojazdem, kamperem lub w okresach większego ruchu turystycznego. Osoby z rezerwacją powinny pamiętać o czasie odprawy: najpóźniej 30 minut przed wypłynięciem dla pojazdów i 15 minut przed wypłynięciem dla pasażerów pieszych.

Dla kogo? Trasa Geiranger–Hellesylt będzie dobrym wyborem dla rodzin, turystów z Polski, osób mieszkających w Norwegii, podróżujących samochodem lub kamperem oraz wszystkich, którzy chcą połączyć praktyczną przeprawę z jednym z najbardziej widowiskowych widoków w zachodniej Norwegii.

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Na stronie Fjord1 czytelnicy znajdą również praktyczny opis, jak dotrzeć do trasy Geiranger–Hellesylt z różnych rejonów Norwegii, m.in. od strony Ålesund, Bergen, Oslo czy Trondheim.

Podróż promem po fiordzie Geirangerfjord Ford1

Polecany operator: Trollcruise — Oslofjord i Lofoty Poczuj magię Norwegii tego lata z Trollcruise.

Logo TrollcruiseTrollcruise

Zamknij oczy i wyobraź sobie: delikatny, cichy rejs 100% elektryczną łodzią po spokojnych wodach Oslofjordu. Letnie słońce ogrzewa twarz, gdy płyniesz obok charakterystycznej Opery, malowniczych domków kąpielowych i zielonych wysp. Niezależnie od tego, czy wybierasz spacer po mieście z przewodnikiem, czy island hopping do historycznych muzeów na Bygdøy, nadmorski urok Oslo potrafi zachwycić. Rozpocznij podróż w samym centrum Oslo i ciesz się tym doświadczeniem z partnerem, rodziną, dziećmi albo solo.

A teraz wyobraź sobie podróż dalej na północ. Rześkie arktyczne powietrze wypełnia płuca, a dramatyczne szczyty wyrastają prosto z oceanu. Jesteś na rejsie po ukrytych wyspach Lofotów. Poczuj pod stopami miękki piasek odosobnionych, białych plaż i przejdź się po spokojnych, autentycznych wioskach rybackich Henningsvær i Skrova. To spokojna ucieczka w surową, nietkniętą naturę, z dala od tłumów.

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Rejs przybrzeżny Bergen–Kirkenes: klasyka norweskiego wybrzeża Jedną z najbardziej znanych tras morskich w Norwegii jest rejs wzdłuż wybrzeża między Bergen i Kirkenes. To podróż przez porty, wyspy, fiordy i północne krajobrazy, która dla wielu turystów jest spełnieniem marzeń o Norwegii.

Hurtigruten opisuje trasę Coastal Express jako rejs z Bergen do Kirkenes i z powrotem, podczas którego statek zawija do 34 portów na norweskim wybrzeżu.

To propozycja dla osób, które chcą zobaczyć Norwegię bez pośpiechu — od zachodniego wybrzeża, przez Trøndelag, Helgeland, Lofoty i Vesterålen, aż po północ kraju.

Havila Voyages: nowoczesna alternatywa na trasie przybrzeżnej Havila Voyages również obsługuje rejsy na trasie Bergen–Kirkenes, oferując zarówno pełną podróż przybrzeżną, jak i krótsze odcinki. To ciekawa alternatywa dla osób, które chcą zobaczyć norweskie wybrzeże z pokładu statku, ale niekoniecznie planują pełny, wielodniowy rejs.

Taki rejs może być dobrym wyborem dla rodzin odwiedzających Norwegię, par planujących spokojny urlop albo osób mieszkających w Norwegii, które chcą lepiej poznać kraj.

Rejsy po fiordach: Nærøyfjord, Aurlandsfjord, Geirangerfjord i Lysefjord Najbardziej wakacyjny wariant to krótszy rejs po jednym z norweskich fiordów. Takie wycieczki zwykle trwają od kilkudziesięciu minut do kilku godzin i można je łatwo połączyć z podróżą samochodem, pociągiem albo weekendem w regionie.

Nærøyfjord,

Aurlandsfjord,

Geirangerfjord,

Lysefjord,

Hardangerfjord,

Oslofjord. Popularne kierunki to:

Norway’s Best / The Fjords oferuje rejsy m.in. po Nærøyfjordzie, Aurlandsfjordzie, Geirangerfjordzie i Oslofjordzie, a Norled prowadzi rejsy turystyczne po fiordach, w tym po Hardangerfjordzie i Lysefjordzie.

Lysefjord i okolice Stavanger Dla osób mieszkających w Rogaland albo odwiedzających Stavanger szczególnie ciekawą opcją jest rejs po Lysefjordzie. To region znany m.in. z Preikestolen, czyli jednej z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Norwegii.

Ankieta Wakacje w Norwegii: prom jako atrakcja czy tylko transport? Jadę promem dla widoków (fiordy, zdjęcia) Biorę prom, bo skraca trasę autem/kamperem Wolę drogę – promy mnie stresują/kolejki Kusi mnie, ale ceny mnie stopują

Rejs po Lysefjordzie może być dobrym pomysłem dla rodzin, które nie planują wejścia na szlak, ale chcą zobaczyć słynne skały i krajobrazy z poziomu wody. To także atrakcyjna propozycja dla gości odwiedzających Polaków mieszkających w Stavanger i okolicach.

Flåm, Nærøyfjord i Aurlandsfjord Okolice Flåm, Gudvangen, Aurland i Nærøyfjordu należą do najpopularniejszych miejsc turystycznych w Norwegii. Rejs po Nærøyfjordzie pozwala zobaczyć jeden z najbardziej widowiskowych krajobrazów w kraju: wąski fiord, wysokie góry, wodospady i małe osady przy brzegu.

To dobra propozycja dla turystów jadących przez zachodnią Norwegię, rodzin z dziećmi i osób, które chcą połączyć rejs z podróżą koleją Flåmsbana albo trasą samochodową przez region Sogn.

Geirangerfjord: widokówka z Norwegii Geirangerfjord to jeden z najbardziej znanych norweskich fiordów i częsty punkt programu wakacyjnych podróży po zachodniej Norwegii. Rejs po fiordzie pozwala zobaczyć wodospady, strome zbocza i krajobrazy znane z folderów turystycznych.

To dobry wybór dla osób planujących trasę samochodową przez Møre og Romsdal, Ålesund, Trollstigen i okolice Geiranger.

Oslofjord: rejs bez dalekiej podróży Nie trzeba jechać na zachód Norwegii, żeby wybrać się w rejs. Dla osób mieszkających w Oslo i okolicach ciekawą opcją są krótsze rejsy po Oslofjordzie. To dobry pomysł na weekend, prezent dla rodziny odwiedzającej Norwegię albo spokojną atrakcję bez długiego dojazdu.

W Oslo i okolicach działają operatorzy oferujący krótsze rejsy widokowe, rejsy kulinarne, wycieczki po fiordzie oraz rejsy elektrycznymi łodziami.

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Lofoty, Bodø, Tromsø i północ Norwegii Północ Norwegii to świetne miejsce na rejsy widokowe, obserwację wielorybów, wycieczki po fiordach i podróże między wyspami. Dla wielu turystów największą atrakcją są Lofoty, Vesterålen, okolice Tromsø i rejsy z Bodø.

To kierunki szczególnie atrakcyjne wizualnie — idealne na wakacje, zdjęcia, social media i wyjazdy rodzinne. Latem można liczyć na długie dni i jasne noce, a poza sezonem część operatorów oferuje rejsy związane z zorzą polarną lub obserwacją wielorybów.

Lokalne promy samochodowe: codzienność na zachodzie Norwegii Podróżując samochodem po Norwegii, szczególnie na zachodnim wybrzeżu, trzeba liczyć się z lokalnymi promami. Dla mieszkańców to element codziennego transportu, a dla turystów często dodatkowa atrakcja.

Promy samochodowe pojawiają się m.in. na trasach przez Vestland, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland i północ kraju. Część przepraw trwa kilkanaście minut, inne są dłuższe i prowadzą przez bardzo malownicze fragmenty fiordów.

Przed podróżą warto sprawdzić aktualne rozkłady, zasady płatności i informacje o ewentualnych zmianach w kursowaniu.

Dla kogo rejs po Norwegii będzie dobrym wyborem? Rejs po Norwegii sprawdzi się dla rodzin z dziećmi, par, seniorów, osób odwiedzających bliskich w Norwegii i turystów, którzy chcą zobaczyć fiordy bez trudnych szlaków pieszych.

To dobra atrakcja także dla Polaków mieszkających w Norwegii. Krótki rejs po fiordzie może być pomysłem na weekend, prezent, wakacyjny plan z dziećmi albo sposób na pokazanie kraju rodzinie przyjeżdżającej z Polski.

Norwegia najlepiej wygląda z wody Rejsy po Norwegii to nie tylko transport, ale też jedna z najpiękniejszych form zwiedzania kraju. Krótkie wycieczki po fiordach sprawdzą się podczas wakacji samochodem, a dłuższe rejsy przybrzeżne pozwalają zobaczyć Norwegię z zupełnie innej perspektywy.