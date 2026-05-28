Promem z Polski do Skandynawii na wakacje 2026. Jak dostać się do Szwecji, Danii i Norwegii?

Podróż promem do Skandynawii to jedna z najwygodniejszych opcji dla osób, które chcą zabrać na wakacje własny samochód, kampera, rowery, większy bagaż albo psa. Dla Polaków mieszkających w Norwegii prom jest też praktycznym sposobem na odwiedziny w kraju — bez limitów bagażu znanych z samolotów i bez konieczności wynajmowania auta na miejscu.

W 2026 roku najczęstszy scenariusz podróży wygląda tak: prom z Polski do Szwecji, a potem dalsza jazda samochodem do Norwegii. Alternatywą jest trasa przez Niemcy i Danię, skąd można popłynąć bezpośrednio do Oslo, Kristiansand, Larvik, Stavanger lub Bergen.

Nie ma obecnie regularnego pasażerskiego promu z Polski bezpośrednio do Norwegii, ale połączenia przez Szwecję, Danię i Niemcy dają kilka wygodnych wariantów — dla rodzin, kierowców, osób z kamperem i podróżujących ze zwierzętami.

TT-Line: Świnoujście–Trelleborg. Najkrótsze połączenie z Polski do Szwecji TT-Line to międzynarodowy przewoźnik dysponujący flotą nowoczesnych, ekologicznych promów na połączeniach pomiędzy Szwecją a Polską, Niemcami i Litwą.

Linia Świnoujście–Trelleborg to najkrótsze połączenie pomiędzy Polską a Szwecją. Rejs trwa zaledwie 6 godzin. Nowością są wakacyjne rejsy weekendowe ze Świnoujścia do Karlshamn w południowo-wschodniej Szwecji oraz do Kłajpedy na Litwie, przez Trelleborg. Dzięki integracji siatki połączeń, w pierwszy taki Baltic Cruise będzie można wypłynąć ze Świnoujścia już 11 lipca~ informuje Aneta Wencel, dyrektor zarządzająca TT-Line Polska.

Rejs promem TT-Line to prawdziwa przygoda. Zapowiadają to już same nazwy promów, m.in. Peter Pan, Nils Holgersson, Robin Hood, Huckleberry Finn czy Tom Sawyer.

Głównym celem jest zapewnienie bezpiecznej i komfortowej podróży. Nowoczesne promy Green Ships oferują 239 przestronnych kabin i mogą przewieźć 800 pasażerów. To największe promy na trasie Polska–Szwecja. Pokład zewnętrzny liczy ponad 1200 m². Do dyspozycji gości są restauracje i bary z pięknym widokiem na Bałtyk, sklep pokładowy, sauna oraz nowoczesne przestrzenie w skandynawskim stylu. W okresie wakacyjnym na młodych podróżników czekają animacje. To doskonały moment na dłuższą chwilę relaksu dla rodziców.~kontynuuje Aneta Wencel

Osoby podróżujące ze zwierzętami są wyjątkowo mile widziane na pokładzie. Przewoźnik oferuje specjalnie dostosowane kabiny, toaletę dla psów na zewnętrznym pokładzie, dedykowane miejsca w restauracji oraz wysokiej jakości smaczki i akcesoria dla zwierząt w sklepie pokładowym. Co ważne, na trasie Świnoujście–Trelleborg kabina nie jest obowiązkowa.

Dla kogo? Dla kierowców, rodzin, osób podróżujących ze zwierzętami, pasażerów z zachodniej i południowej Polski oraz Polaków mieszkających w Norwegii, którzy szukają szybkiego połączenia z Polską przez Szwecję.

Finnlines: Świnoujście–Malmö. Wygodnie do południowej Szwecji i dalej do Norwegii Z Finnlines podróż do Skandynawii zaczyna się już w Świnoujściu. Bezpośrednie połączenie promowe do Malmö w Szwecji to wygodna i atrakcyjna cenowo opcja dla osób, które chcą komfortowo podróżować do Norwegii. Zabierz w swoją podróż samochód, kampera i swojego zwierzaka. Zamiast pokonywać długą trasę bez przerwy, pasażerowie wchodzą wieczorem na pokład, odpoczywają podczas nocnego rejsu i rano docierają wypoczęci do południowej Szwecji.

Z Malmö można łatwo kontynuować podróż do Norwegii dobrze rozwiniętą trasą E6. Droga prowadzi wzdłuż zachodniego wybrzeża Szwecji przez Göteborg w kierunku Oslo – idealnie dla osób, które chcą elastycznie zaplanować wyjazd, ograniczyć koszty opłat drogowych lub zrobić przystanki po drodze. To praktyczne rozwiązanie dla podróżnych planujących odkrywać Norwegię własnym pojazdem – od Oslo dalej w stronę fiordów, gór, parków narodowych i tras objazdowych po południowej Norwegii.

Na pokładzie Finnlines podróż zaczyna się spokojnie i komfortowo: do dyspozycji są wygodne kabiny, restauracja bufetowa, sauna, spokojna atmosfera oraz dużo miejsca na samochód, motocykl, kamper, bagaż i sprzęt podróżny.

Pasażerowie mogą też korzystać z atrakcyjnych zniżek: członkowie programu lojalnościowego oszczędzają 20% na cenach dla pasażerów, pojazdów i kabin. Przy jednoczesnej rezerwacji podróży w obie strony przysługuje dodatkowo 20% zniżki na rejs powrotny. Atrakcyjny program dla często podróżujących sprawia, że trasa jest szczególnie interesująca dla regularnych podróżnych do Norwegii.

MOJA5 wszyscy uczestnicy otrzymują: 5% zniżki na taryfy STANDARD i SPECIAL,

kod ważny na wszystkie rejsy Świnoujście–Malmö v.v. do 31.12.2026,

kod obowiązuje wyłącznie przy nowych rezerwacjach online,

kod nie obowiązuje przy rezerwacjach grupowych,

zniżka dotyczy cen dla pasażerów, zwierząt, kabin i pojazdów,

zniżka nie obejmuje posiłków ani dopłat ETS / EBS,

kod nie obowiązuje przy rezerwacjach grupowych,

Dla kogo? Dla kierowców, kamperów, rodzin, osób podróżujących ze zwierzętami, pasażerów planujących trasę przez południową Szwecję, Danię albo dalej do Norwegii.

Inne promy z Polski do Szwecji i Skandynawii Dla wielu osób jadących z Polski do Norwegii najlepszym początkiem podróży jest prom do Szwecji. Po zejściu z promu można kontynuować trasę samochodem przez południową lub środkową Szwecję — w stronę Malmö, Göteborga, Oslo albo południowej Norwegii.

Świnoujście–Ystad: POLSCA / Polferries i Unity Line Trasa Świnoujście–Ystad to jedna z popularnych opcji dla osób ruszających z zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Po dopłynięciu do Ystad można jechać dalej przez południową Szwecję w stronę Malmö, Göteborga, Oslo albo południowej Norwegii.

Gdańsk–Nynäshamn: POLSCA / Polferries Trasa Gdańsk–Nynäshamn może być wygodna dla osób ruszających z północnej i centralnej Polski. Nynäshamn leży na południe od Sztokholmu, więc po dopłynięciu można kontynuować podróż w stronę stolicy Szwecji, Oslo albo wschodniej Norwegii.

To wariant dla osób, które chcą uniknąć długiej jazdy przez Niemcy i Danię, a jednocześnie wygodnie rozpocząć trasę przez Szwecję.

Gdynia–Karlskrona: Stena Line Stena Line obsługuje jedną z najbardziej rozpoznawalnych tras promowych między Polską a Szwecją: Gdynia–Karlskrona. To wygodna opcja dla osób ruszających z północnej i centralnej Polski.

Karlskrona jest dobrym punktem startowym do dalszej jazdy przez Szwecję — w stronę Malmö, Göteborga, Oslo albo południowej Norwegii.

Świnoujście–Kopenhaga przez Ystad: POLSCA / Polferries Połączenie Świnoujście–Kopenhaga przez Ystad może być interesującą opcją dla osób, które chcą połączyć podróż promem z dalszą trasą przez Danię. To wariant dla tych, którzy planują przejazd przez Kopenhagę, most Øresund albo dalszą podróż w stronę Norwegii przez Danię i Szwecję.

Może sprawdzić się szczególnie u osób, które chcą połączyć transport z krótkim przystankiem w Danii albo elastycznie zaplanować dalszą drogę do Oslo i południowej Norwegii.

Promem z Danii, Niemiec i Szwecji bezpośrednio do Norwegii Jeśli ktoś chce dopłynąć bezpośrednio do Norwegii, zwykle musi najpierw dojechać samochodem do Danii, Niemiec albo Szwecji. Dla części podróżnych to bardzo wygodne rozwiązanie, bo prom skraca jazdę po Skandynawii i pozwala od razu rozpocząć urlop w Norwegii.

Hirtshals–Kristiansand, Stavanger i Bergen: Fjord Line Fjord Line to jeden z ważnych operatorów dla osób jadących do Norwegii przez Danię. Z portu Hirtshals można popłynąć m.in. do Kristiansand, Stavanger i Bergen.

Trasa do Kristiansand sprawdzi się, jeśli celem jest południowa Norwegia. Rejs do Stavanger lub Bergen będzie dobrym wyborem dla osób, które chcą od razu znaleźć się bliżej fiordów, górskich tras i zachodniego wybrzeża Norwegii.

Hirtshals–Larvik, Hirtshals–Kristiansand i Kiel–Oslo: Color Line Color Line obsługuje kilka ważnych połączeń do Norwegii. Dla osób jadących z Polski interesujące mogą być szczególnie trasy Hirtshals–Larvik, Hirtshals–Kristiansand oraz Kiel–Oslo.

Połączenie z Hirtshals do Larvik jest wygodne dla osób jadących w stronę Oslo, Telemarku i południowej Norwegii. Kiel–Oslo to z kolei komfortowy wariant dla podróżnych jadących przez Niemcy, którzy chcą dopłynąć bezpośrednio do norweskiej stolicy.

Strömstad–Sandefjord: Color Line Trasa Strömstad–Sandefjord może być przydatna dla osób podróżujących między Szwecją i Norwegią. To krótsze połączenie, które pozwala dostać się z zachodniej Szwecji do południowo-wschodniej Norwegii.

Może sprawdzić się jako element dłuższej trasy, szczególnie jeśli podróż przebiega przez południową Szwecję, Göteborg albo okolice granicy szwedzko-norweskiej.

Kopenhaga–Oslo: Go Nordic Cruiseline Go Nordic Cruiseline obsługuje połączenie Kopenhaga–Oslo. To wygodna opcja dla osób, które jadą przez Niemcy i Danię, chcą odwiedzić Kopenhagę albo rozpocząć wakacje od rejsu do Oslo.

Ten wariant może być atrakcyjny dla rodzin, par i turystów planujących city break w Danii oraz dla Polaków mieszkających w Norwegii, którzy zapraszają rodzinę z Polski i chcą zaproponować jej wygodną trasę do norweskiej stolicy.

Porównywarki i pośrednicy rezerwacji promowych Przy planowaniu podróży warto sprawdzić nie tylko strony operatorów, ale też serwisy porównujące połączenia. Mogą być pomocne szczególnie wtedy, gdy podróżny nie jest jeszcze zdecydowany, czy lepiej płynąć z Polski do Szwecji, czy jechać przez Niemcy i Danię.

Direct Ferries Direct Ferries to jedna z najpopularniejszych porównywarek promowych, która pozwala sprawdzić różne trasy, terminy i ceny w jednym miejscu. Może być szczególnie przydatna przy planowaniu podróży do Skandynawii, bo pozwala porównać oferty wielu operatorów bez przechodzenia osobno na każdą stronę.

To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą zestawić kilka wariantów podróży — np. prom z Polski do Szwecji, połączenie z Danii do Norwegii albo trasę przez Niemcy. Direct Ferries może być pomocne zarówno przy prostych rezerwacjach, jak i przy bardziej złożonych trasach przez kilka krajów.

Promy24 Promy24 to polski pośrednik rezerwacji promów. Może być pomocny dla osób, które wolą kontakt po polsku i chcą uzyskać wsparcie przy wyborze trasy.

AFerry AFerry to międzynarodowa platforma do wyszukiwania i rezerwacji promów. Może być przydatna szczególnie wtedy, gdy planowana jest bardziej złożona trasa przez kilka krajów.

Jak wybrać najlepszą trasę promem do Skandynawii? Najlepsza trasa zależy od miejsca startu w Polsce, celu w Norwegii, liczby pasażerów, rodzaju pojazdu i budżetu.

Jeśli celem jest Oslo lub południowa Norwegia, warto porównać trasy przez Szwecję z połączeniami z Danii do Kristiansand, Larvik albo Oslo. Jeśli celem są fiordy, Stavanger lub Bergen, praktycznym wariantem może być prom z Hirtshals do zachodniej Norwegii. Jeśli podróż zaczyna się w Polsce, naturalnym wyborem będą porty w Świnoujściu, Gdyni lub Gdańsku.

czy cena obejmuje samochód,

czy potrzebna jest kabina,

jakie są dopłaty za kampera,

jakie są zasady przewozu psa,

czy można zabrać rowery,

czy rejs jest dzienny czy nocny,

ile trwa dalsza jazda po zejściu z promu. Przy rezerwacji warto sprawdzić:

W sezonie wakacyjnym bilety najlepiej kupować z wyprzedzeniem, szczególnie na rejsy weekendowe, nocne i terminy popularne wśród Polaków mieszkających w Norwegii.

Podsumowanie Podróż promem z Polski do Skandynawii to dobra opcja dla osób, które chcą mieć własne auto na miejscu, zabrać więcej bagażu, podróżować z dziećmi, kamperem albo psem.

Szczególnie wygodne dla osób jadących z Polski do Szwecji i dalej do Norwegii są połączenia ze Świnoujścia: TT-Line na trasie Świnoujście–Trelleborg oraz Finnlines na trasie Świnoujście–Malmö. Oba warianty pozwalają rozpocząć podróż promem już w Polsce, zabrać własny pojazd i kontynuować trasę przez Szwecję w stronę Oslo, południowej Norwegii albo dalej — w kierunku fiordów, gór i tras objazdowych.

Pozostałe połączenia, m.in. z Gdańska, Gdyni, Danii, Niemiec i Szwecji, również mogą być dobrym wyborem — szczególnie wtedy, gdy trasa zależy od miejsca startu, celu podróży i tego, czy priorytetem jest czas, cena, wygoda czy bezpośredni dojazd do Norwegii.