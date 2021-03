Można dłużej jeździć „z kolcami”: nowy termin wymiany opon

Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) wydłużył w tym roku termin wymiany opon z kolcami na letnie ogumienie. Nowa data obowiązuje dla całej Norwegii.

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa i ograniczeń z niej wynikających Statens vegvesen zmienił termin, do kiedy kierowcy mogą jeździć z “kolcami”. W 2021 piggdekki należy wymienić na letnie ogumienie do końca kwietnia. Przed pandemią obowiązywały bowiem terminy: do 1 maja dla północnej Norwegii, i do pierwszego poniedziałku po świętach wielkanocnych dla pozostałej części kraju.

Nie na ostatnią chwilę

Zarząd apeluje do kierowców, by - mimo wydłużenia czasu na zmianę ogumienia - nie zwlekali z tym do ostatniej chwili. - Nadal zachęcamy do jak najszybszej wymiany opon z kolcami. (...) Zwłaszcza że warsztaty samochodowe mogą być zamknięte lub pracować w ograniczonym zakresie - powiedziała Ingrid Heggebø Lutnæs ze Statens vegvesen.



Jest jeszcze jeden powód, dla którego drogowcy apelują, by w miarę możliwości się pospieszyć.



- Pojazdy z oponami z kolcami jeżdżą po drogach dłużej, niż to konieczne. Połączenie piggdekków, suchych dróg, wyższej temperatury i dużej prędkości jazdy powoduje powstanie dużej ilości unoszącego się w powietrzu pyłu. Prosimy, aby ci, którzy mają możliwość zmiany tak szybko, jak to możliwe, zrobili to w celu ograniczenia innych niekorzystnych warunków środowiskowych - dodała Lutnæs.