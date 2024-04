Widmo strajku i kolejne podwyżki pensji. Norwegia walczy o wyższe zarobki

Svane Bemanning AS poszukuje doswiadczonego spawacza aluminium. Wymagane doswiadczenie w spawaniu aluminium

Svane Bemanning AS poszukuje doswiadczonego spawacza aluminium. Wymagane doswiadczenie w spawaniu aluminium

Spawacz aluminium - metoda 131 Svane Bemanning AS poszukuje doswiadczonego spawacza aluminium. Wymagane doswiadczenie w spawaniu aluminium