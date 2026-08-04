Nauka w Norwegii
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Redakcja
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04 sierpnia 2026 15:53
Nowa szkoła za 132 mln NOK. W Gryllefjord powstanie też sala gimnastyczna
Peab wybuduje nową szkołę w Gryllefjord w gminie Senja. Wartość podpisanej umowy wynosi 132 mln NOK bez VAT. Budynek ma służyć około 45 uczniom, ale znajdą się w nim również biblioteka, specjalistyczne pracownie i sala gimnastyczna dla lokalnej społeczności.
Peab wybuduje nową szkołę w Gryllefjord w gminie Senja. Inwestycja za 132 mln NOK ma być gotowa 31 maja 2028 roku.
W Gryllefjord ma powstać nowa szkoła dla około 45 uczniów. Zdjęcie ma charakter ilustracyjny i nie przedstawia ostatecznego wyglądu budynku. Illustrationer: Asplan Viak, udarbejdet af Sune Ross Jakobsen
W skrócie
- Peab wybuduje szkołę w Gryllefjord za 132 mln NOK.
- Szkoła pomieści około 45 uczniów i będzie miała bibliotekę oraz salę gimnastyczną.
- Budowa rozpocznie się jesienią 2026 roku, zakończenie planowane na 31 maja 2028 roku.
- Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
- Peab zobowiązał się do ekologicznych praktyk budowlanych.
Budowa ma rozpocząć się późną jesienią 2026 roku. Zgodnie z harmonogramem nowa szkoła ma być gotowa do użytku 31 maja 2028 roku.
Peab odpowiada za cały projekt
Kontrakt podpisany przez gminę Senja i Peab ma formę totalentreprise. Oznacza to, że wykonawca odpowiada nie tylko za samą budowę, ale również za projektowanie oraz koordynację wszystkich branż uczestniczących w inwestycji.
Wartość umowy wynosi 132 mln NOK bez podatku VAT. Jak przekazała gmina, inwestycja ma zakończyć ostatni i najważniejszy etap prac nad stworzeniem w Gryllefjord nowoczesnego budynku szkolnego.
Szkoła dla około 45 uczniów
Nowy obiekt zostanie przygotowany dla około 45 uczniów. W środku mają znaleźć się:
- sale lekcyjne,
- pomieszczenia do zajęć specjalistycznych,
- część administracyjna,
- biblioteka szkolna,
- sala gimnastyczna.
Zagospodarowany zostanie również teren wokół szkoły. Sala gimnastyczna ma służyć nie tylko uczniom, ale także mieszkańcom Gryllefjord. Dlatego inwestycja jest traktowana jako ważny obiekt dla całej miejscowości, a nie wyłącznie jako budynek szkolny.
Budynek musi wytrzymać nadmorski klimat
Projekt ma spełniać wysokie wymagania dotyczące zużycia energii, akustyki oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Materiały mają zostać dobrane z uwzględnieniem nadmorskiego klimatu Gryllefjord.
W tej części Norwegii budynki są narażone między innymi na silny wiatr, wilgoć i zasolenie. Właściwy dobór elewacji, izolacji oraz elementów konstrukcyjnych ma więc duże znaczenie dla późniejszych kosztów utrzymania szkoły.
Niskoemisyjne maszyny i segregowanie odpadów
Peab zobowiązał się także do ograniczenia wpływu budowy na środowisko. Podczas prac mają być wykorzystywane maszyny o niskiej emisji. Wykonawca zapowiada również oszczędne gospodarowanie materiałami i wysoki poziom segregowania odpadów budowlanych.
Tak, za drogo jak na taką szkołę
Nie, jakość i trwałość kosztują
Nie wiem - niech pokażą szczegóły kosztorysu
Firma budowała już wcześniej obiekty szkolne w regionie, między innymi nową szkołę w Sørreisa. Przedstawiciele gminy Senja podkreślają, że doświadczenie wykonawcy w realizacji podobnych inwestycji było ważnym argumentem przy wyborze oferty.
Na razie nie podano informacji o ewentualnej rekrutacji pracowników ani o firmach, które otrzymają zlecenia jako podwykonawcy.
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Pytania wygenerowane przez AI
Co to jest „totalentreprise”?
132 mln NOK bez VAT — o co chodzi?
Kiedy szkoła będzie gotowa?
Czy mieszkańcy skorzystają z sali?
Co oznacza „eko budowa” w praktyce?
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