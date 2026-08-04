Nowa szkoła za 132 mln NOK. W Gryllefjord powstanie też sala gimnastyczna

Peab wybuduje nową szkołę w Gryllefjord w gminie Senja. Inwestycja za 132 mln NOK ma być gotowa 31 maja 2028 roku.

W Gryllefjord ma powstać nowa szkoła dla około 45 uczniów. Zdjęcie ma charakter ilustracyjny i nie przedstawia ostatecznego wyglądu budynku. Illustrationer: Asplan Viak, udarbejdet af Sune Ross Jakobsen