Biznes i gospodarka
|
Dawid Górny, analityk walutowy platformy Walutomat.pl
|

29 kwietnia 2026 10:45

Jak wojna na Bliskim Wschodzie wpłynie na kurs NOK i twoje zarobki?

Pierwszy kwartał 2026 r. był udany dla korony norweskiej, która zyskiwała względem dolara. NOK dominuje również na EUR/NOK czy NOK/PLN. Jak długo jeszcze korona będzie prężyć muskuły na forex? Czy wydłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie zaszkodzi NOK? A może Norges Bank będzie chciał osłabić koronę?
Wymieniaj korony po korzystnych kursach Internetowy Kantor
Podsumowanie artykułu
Kilka słów o NOK

Korona norweska to waluta surowcowa. Jej wartość zależy m. in. od cen eksportowanych zasobów naturalnych. W przypadku Norwegii kluczową rolę odgrywają ropa naftowa i gaz ziemny, które stanowią fundament gospodarki oraz główne źródło dochodów państwa. Kiedy ich ceny rosną, do kraju napływa więcej kapitału. Wtedy zwiększa się popyt na NOK, co prowadzi do umocnienia waluty. W 2026 r. obserwujemy właśnie taki scenariusz.

Dodatkowo za koroną stoi Norges Bank, czyli emitent norweskiej waluty. Antyinflacyjna polityka monetarna połączona ze wzrostem cen surowców energetycznych to dwa silne fundamenty, które w ostatnich miesiącach zwiększyły atrakcyjność NOK na arenie międzynarodowej.

Ceny ropy i gazu, a kurs NOK w 2026 r.

Wzrost wartości NOK z ostatnich miesięcy nie jest efektem jednego, nagłego wydarzenia, jakim był wybuch wojny na Bliskim Wschodzie. Siła korony wynika z szerszego trendu zwyżkowego na rynku surowców energetycznych. Ceny gazu i ropy zaczęły piąć się ku górze już na początku stycznia.
Wtedy kurs NOK/PLN oscylował przy 0,36 PLN. Wraz z rosnącym napięciem politycznym (operacja wojskowa USA w Wenezueli) czy negatywnymi skutkami eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, pogłębiały się problemy rynku paliwowego. Niszczenie infrastruktury wydobywczej, transportowej czy magazynów wpłynęło na ograniczenie podaży. Przy jednoczesnym utrzymaniu globalnego popytu, świat doświadczył skoku notowań ropy do poziomów niewidzianych od 2022 r., kiedy to wybuchł konflikt w Ukrainie. Zwyżki spowodowały, że NOK zyskał jako „naturalny beneficjent” drogiej energii. Wiedzą o tym forexowi inwestorzy, którzy traktują koronę jako pośredni sposób inwestowania w rynek surowców. Skutkiem wzmożonego popytu był wzrost kursu NOK/PLN, który w drugiej połowie kwietnia osiągnął poziom 0,39 PLN.
Aktualny kurs waluty Norwegii można sprawdzić tutaj: https://www.walutomat.pl/kursy-walut/nok-pln/.

W przypadku kursu EUR/NOK tempo umocnienia korony także jest znaczące. Jeszcze na początku roku za jedno euro otrzymywaliśmy ok. 11,75 NOK. Natomiast w drugiej połowie kwietnia notowania spadły poniżej 10,90 NOK.
Rola Norges Bank w umacnianiu NOK

Siła korony to nie tylko surowce. Istotnym czynnikiem wspierającym walutę jest polityka monetarna prowadzona przez Norges Bank. Przez ostatnie pół roku Bank Norwegii pozostaje ostrożny w kwestii obniżek stóp procentowych, mimo że w innych rozwiniętych gospodarkach luzowanie drastycznie obniżyło koszt pieniądza.
Dla porównania stopy procentowe w Norwegii w drugiej połowie kwietnia 2026 wynoszą 4%, podczas gdy w sąsiedniej Szwecji to tylko 1,75%. Powodem restrykcyjnej polityki monetarnej Norges Banku jest uporczywa inflacja, która nie spada tak szybko, jak oczekiwano. Wyższe stopy procentowe sprawiają, że aktywa denominowane w NOK oferują atrakcyjniejsze oprocentowanie w porównaniu do innych walut, takich jak korona szwedzka czy euro. To przyciąga kapitał zagraniczny poszukujący wyższych stóp zwrotu przy relatywnie niskim ryzyku.
W efekcie NOK zyskuje dodatkowe wsparcie nie tylko ze strony rynku surowców, ale również dzięki polityce monetarnej banku centralnego, co wzmacnia atrakcyjność inwestycyjną waluty.

Co dalej z NOK?

Niekończący się konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie ma bezpośredni wpływ na ceny ropy i gazu. Im dłużej utrzymuje się niepewność geopolityczna, tym większa presja na wzrost cen surowców energetycznych. Dla Norwegii oznacza to możliwość sprzedaży swoich zasobów po wyższych cenach, co przekłada się na większe dochody eksportowe i poprawę bilansu handlowego. Można zatem powiedzieć, że przedłużająca się wojna pośrednio wzmacnia NOK, ponieważ zwiększa znaczenie Norwegii jako stabilnego dostawcy energii dla Europy.
Z drugiej jednak strony, w przypadku zakończenia wojny, norweska waluta może oddać część zysków z pierwszych miesięcy roku. Spadek kursu NOK/PLN dla osób zarabiających w NOK oznaczać będzie niższe wynagrodzenie w przeliczeniu na złote.
Innym czynnikiem ryzyka jest sposób zarządzania dochodami z surowców. Jeżeli podobnie jak kilka lat temu dowiemy się, że część wpływów ze sprzedaży będzie wymieniana na inne waluty, to zamiast wsparcia NOK, powstanie presja podażowa.

Czy istnieje szansa na podobny ruch w najbliższym czasie?
Raczej nie, gdyż pod koniec marca bank poinformował, że do lutego 2027 roku realizowana będzie sprzedaż części walut rezerwowych i kupno NOK, a to w średnim terminie powinno wspierać norweską walutę. Jaki interes ma w tym Norges Bank? Silna korona łagodzi inflację importowaną, co także jest pożądane przez instytucję, której celem jest utrzymanie dynamiki cen na niskim poziomie.
Chcesz zaoszczędzić na wymianie walut? Załóż darmowe konto na platformie Walutomat.pl i odbierz 50% rabatu na prowizję przy pierwszej wymianie.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Polski Gabinet Stomatologiczny - SVELVIK i okolice Drammen

OSLO. Od 400nok/h. Ale minimum 600NOK za wyjazd...... A takze LAWETA

Stała współpraca łazienki do remontu.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Walutomat

WalutomatWalutomat

Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
Sprawdź
reklama
reklama
Cyrk
2 dni temu
Korona tak pręży muskuły że w 2012 była po 58groszy a dziś jest po 38 groszy . Nie wiem jak trzeba być ślepym by tego nie zauważać. Albo jest tak celowe wprowadzanie w błąd opinii publicznej i sianie propagandy i dezinformacji jakoby to korona norweska miała się świetnie.
Pl
2 dni temu
Artykuł z serii masło maślane ciemny lud wszystko kupi pewnie zaraz ktoś doda że trzeba podnosić kwalifikacje to kasa sama przypęłznie.
Bob
2 dni temu
Analitycy sa calkowicie zgodni ze sytuacja wplywa a wrecz uderza w gospodarke. Sytuacja rozwija sie dynamicznie co powoduje absolutna koniecznosc podniesienia, obnizenia lub utrzymania na dotychczasowym poziomie stop procentowych. Ze swojej strony dodam ze w piatek jest 1maja wiec mam wolne.
Anonimowy
2 dni temu
W 2006 roku ropa byla po 57 dolarow srednio za barylke a korona byla najmocniejsza w histori.
Takze spekulacja jest teraz czynnikiem odpowiadajacym za wartosc a nie cena surowca .
Pozdrawiam
Ryszard z Drammen
2 dni temu
Kolejny spekulacyjny artykuł. Prawda jest taka, że jako jednostki mamy niewielki wpływ na kurs walut. To co możemy zrobić, to wziąć sprawy w swoje ręce, podwyższyć kwalifikacje i zarabiać więcej.
Ryszard z Drammen
2 dni temu
Dla narzekających na wysokość zarobków mam pytanie: czy uzyskałeś nowe kwalifikacje? Szkolenia, certyfikaty? Podniosłeś znacząco jezyk na poziom minimum B2? Awansowałeś? Pniesz się po kolejnych szczeblach kariery? Zajmujesz coraz wyższe stanowiska?
Pozdrawiam.
Bob
2 dni temu
W zamian za to mam swiety spokoj, nie interesuje mnie wynik finansowy firmy, urojone problemy pracownikow i nie konczace sie idiotyczne spotkania w hoved kontorze. Interesuje mnie rodzina, moje koty, moj ogrod i ogolnie mam na wszystko [niedozwolone slowo].
Bob
2 dni temu
I byc moze jestem w twoich oczach czlowiekim pozbawion6m ambicji, ale w moich ocxach jestem po prostu wyluzowany i szczesliwy. To kwestia priorytetow. Tak czy owak gratuluje Ci podniesionych kwalifikacji i wzrostu zarobkow.
Bob
2 dni temu
Nie Ryszardzie, nie pne sie po szczeblach kariery a wrecz 3 lata temu na wlasna prosbe ze stylingu menadzerskiego przenioslem sie na zwyklego ansate med variabel ansvar. Moje zarobki "znzczaco"spadly w zwiazku z tym, konkretnie spadly o 7 koron na godzine brutto.
Sh
2 dni temu
„ pod koniec marca bank poinformował, że do lutego 2027 roku realizowana będzie sprzedaż części walut rezerwowych i kupno NOK” czyli może spaść czy wzrosnąć korona norweska względem tego co jest teraz?
Sh
2 dni temu
Przepraszam, ale jestem tylko po podstawówce a nie po studiach jak większość z was
Bob
2 dni temu
Juz ci tlumacze jak ja to rozumiem: Mowiono mi ze on jej trzykroc powiedzial jemu ze choc im to wielka sprawia przykrosc niestety jemu nie.
Obserwator
2 dni temu
Utopia, szkoda gadać.
