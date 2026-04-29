Jak wojna na Bliskim Wschodzie wpłynie na kurs NOK i twoje zarobki?

Korona norweska to waluta surowcowa. Jej wartość zależy m. in. od cen eksportowanych zasobów naturalnych. W przypadku Norwegii kluczową rolę odgrywają ropa naftowa i gaz ziemny, które stanowią fundament gospodarki oraz główne źródło dochodów państwa. Kiedy ich ceny rosną, do kraju napływa więcej kapitału. Wtedy zwiększa się popyt na NOK, co prowadzi do umocnienia waluty. W 2026 r. obserwujemy właśnie taki scenariusz. Dodatkowo za koroną stoi Norges Bank, czyli emitent norweskiej waluty. Antyinflacyjna polityka monetarna połączona ze wzrostem cen surowców energetycznych to dwa silne fundamenty, które w ostatnich miesiącach zwiększyły atrakcyjność NOK na arenie międzynarodowej.

Co dalej z NOK?

Niekończący się konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie ma bezpośredni wpływ na ceny ropy i gazu. Im dłużej utrzymuje się niepewność geopolityczna, tym większa presja na wzrost cen surowców energetycznych. Dla Norwegii oznacza to możliwość sprzedaży swoich zasobów po wyższych cenach, co przekłada się na większe dochody eksportowe i poprawę bilansu handlowego. Można zatem powiedzieć, że przedłużająca się wojna pośrednio wzmacnia NOK, ponieważ zwiększa znaczenie Norwegii jako stabilnego dostawcy energii dla Europy.

Z drugiej jednak strony, w przypadku zakończenia wojny, norweska waluta może oddać część zysków z pierwszych miesięcy roku. Spadek kursu NOK/PLN dla osób zarabiających w NOK oznaczać będzie niższe wynagrodzenie w przeliczeniu na złote.

Innym czynnikiem ryzyka jest sposób zarządzania dochodami z surowców. Jeżeli podobnie jak kilka lat temu dowiemy się, że część wpływów ze sprzedaży będzie wymieniana na inne waluty, to zamiast wsparcia NOK, powstanie presja podażowa.



Czy istnieje szansa na podobny ruch w najbliższym czasie?

Raczej nie, gdyż pod koniec marca bank poinformował, że do lutego 2027 roku realizowana będzie sprzedaż części walut rezerwowych i kupno NOK, a to w średnim terminie powinno wspierać norweską walutę. Jaki interes ma w tym Norges Bank? Silna korona łagodzi inflację importowaną, co także jest pożądane przez instytucję, której celem jest utrzymanie dynamiki cen na niskim poziomie.