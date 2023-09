Inflacja wciąż jest, ale spada. Wzrost cen w Norwegii niższy od oczekiwanego

Inflacja w Norwegii wyniosła w sierpniu 4,8 procent, poinformowało Centralne Biuro Statystyczne (SSB). To zdecydowanie mniej od prognoz ekonomistów. Kolejny miesiąc z rzędu wysoki wzrost cen napędzała cena artykułów spożywczych.

Analitycy agencji Bloomberga przewidywali, że sierpniowa inflacja w Norwegii wyniesie 5,4 proc. Eksperci DNB Markets wskazywali, że wzrośnie do poziomu 5,5 proc. Inflację bazową, czyli nieuwzględniającą cen prądu i zmian podatkowych, oceniali na 6,6 proc. Wskaźnik zmalał o 0,1 punktu procentowego w stosunku do lipca i wyniósł 6,3 proc. Wartość jest szczególnie ważna dla Norges Bank. Przedstawiciele instytucji zwracają na nią uwagę, m.in. ustalając ewentualne podwyżki stóp procentowych. – Oczekiwania wskazują, że inflacja bazowa pozostanie na wysokim poziomie przez dłuższy okres. Jednak fakt, że ogólna inflacja spada, oznacza mniejszą presję dla Norges Banku – skomentował na łamach E24 Kjetil Martinsen, przedstawiciel Swedbanku.

Wszystko przez ceny prądu

Najmocniej na korzyść norweskich konsumentów wpłynęły ceny energii elektrycznej. Od lipca do sierpnia spadły o 10,9 proc. W skali roku obniżka wyniosła 26,1 proc. Na korzyść rynku wpłynęła sytuacja w południowym, południowo-zachodnim i południowo-wschodnim obszarze energetycznym. Ekstremalnie duży poziom opadów doprowadził do wysokiego zapełnienia zbiorników wodnych. Doprowadzało to nawet do tzw. nadprodukcji prądu, wskutek czego gospodarstwa domowe nie płaciły za niego.



Spadek wskaźnika inflacji to dobra informacja dla norweskich gospodarstw domowych. Jeśli sytuacja nie zmieni się, Norges Bank zdecyduje się na jedną i ostatnią w 2023 roku podwyżkę stóp procentowych. Powinno to zatrzymać osłabienie korony norweskiej i zapewnić większą stabilność kredytobiorcom.



Źródła: SSB, E24, MojaNorwegia.pl