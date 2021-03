Polski rząd zamyka kolejne województwo: twardy lockdown na Pomorzu

Polski rząd poinformował o utrzymaniu dotychczasowego sposobu walki z koronawirusem i pozostaniu przy koncepcji wprowadzania obostrzeń regionalnych. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji 5 marca, że surowe obostrzenia zostaną utrzymane na Warmii i Mazurach. Restrykcje zostaną wprowadzone również na Pomorzu.

Od pierwszego marca tzw. twardy lockdown towarzyszy mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego. Od 13 marca dołączy do niego również pomorskie. Oznacza to, że w obu regionach zamknięte będą centra handlowe, kina, muzea i teatry. Podobny los spotka hotele i obiekty sportowe. Z kolei uczniów klas I-III czeka powrót do nauki hybrydowej. Rada Ministrów podjęła decyzję piątego marca, po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. – Województwem najbardziej dotkniętym pandemią jest woj. warmińsko-mazurskie. W drugiej kolejności, jeśli chodzi o zachorowalność na koronawirusa, jest pomorskie. W mazowieckim, lubuskim, kujawsko-pomorskim oraz podkarpackim średnia zachorowań również jest wyższa od średniej krajowej – przyznał szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Od 13 do 20 marca zaostrzamy zasady bezpieczeństwa na Pomorzu oraz przedłużamy obostrzenia na Warmii i Mazurach. W pozostałych województwach przedłużamy dotychczasowe zasady bezpieczeństwa do 28 marca. Czytaj więcej https://t.co/gavoDBNQtf pic.twitter.com/S7FVjAsiNk

Minister zdrowia poinformował, że przedstawione obostrzenia będą obowiązywałe we wskazanych województwach do 20 marca. W pozostałych regionach zliberalizowana wersja restrykcji pozostanie w mocy co najmniej do 28 marca. Jak przyznał Adam Niedzielski, wszystkie decyzje będą zapadały w trybie tygodniowym.



Rada Ministrów podejmuje ostatnie decyzje na podstawie wzrastającej liczby zakażeń w Polsce. Od trzeciego marca, dzienna liczba nowych infekcji przekracza 15 tys. Coraz więcej osób wymaga również hospitalizacji.