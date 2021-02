Ognisko zakażeń wśród Polaków pracujących w Trondheim: chodzi o brytyjską mutację koronawirusa

To pierwsze zakażenia brytyjską odmianą koronawirusa w Trondheim od początku stycznia. Fot. Pixabay

Jak informuje główny lekarz miejski w Trondheim, ognisko infekcji w firmie handlującej materiałami budowlanymi związane jest z imigrantami z Polski. 10 z 27 zakażonych osób przyjechało do Norwegii znad Wisły. Kilkaset osób, w tym klienci sklepu, trafiło na kwarantannę.

Służby sanitarne w Trondheim skierowały na izolację osoby, które miały kontakt z zakażonymi, klientów sklepu, w którym dochodziło do zainfekowania oraz współlokatorów pracowników, którzy otrzymali dodatnie wyniki testu na obecność koronawirusa. – W sumie 10 z 27 zakażonych to imigranci zarobkowi z Polski. Inni zarażeni to koledzy z pracy lub kontakty towarzyskie polskich pracowników. [...] Zachorowania wynikają z jednego ogniska infekcji. Możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że wszyscy zostali zainfekowani tą samą mutacją koronawirusa – mówi na łamach Dagbladet Tove Røsstad, lekarz miejski w Trondheim.