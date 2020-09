Norweski reaktor atomowy stwarza zagrożenie? Będzie kontrola

Norweski Urząd ds. Ochrony przed Promieniowaniem (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA) ogłosił, że w bieżącym tygodniu przeprowadzi inspekcję reaktora jądrowego w Halden. Urząd nie wyklucza bowiem, że ma on teraz lub miał problemy z bezpieczeństwem.

Decyzja Strålevernet to następstwo oszustw badawczych, jakie ujawniono wiosną tego roku, pisze NRK. Mieli się ich dopuścić pracownicy Instytutu Technologii Energetycznych (Institutt for Energiteknikk, IFE) – pracując dla zagranicznych klientów, manipulowali wynikami z reakora w Halden, by pomiary temperatury i ciśnienia wydawały się korzystniejsze.