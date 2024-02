Norweski premier zachwycony Polską. „Nasze relacje to wzór dla innych państw świata”

Niezwykle wysoko cenię sobie wymiar energetyczny naszej współpracy. To jest także kwestia bezpieczeństwa, a więc nie tylko współpraca militarna. My jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy militarnej. To co kupujemy od naszych przyjaciół z Norwegii to jest jeden z najbardziej nowoczesnych i skutecznych elementów naszej obrony nad Bałtykiem, a współpraca energetyczna zapewniła Polsce realną dywersyfikację. I ta współpraca z Norwegią ma dla nas też ten wymiar bezpieczeństwa wprost. Bardzo to sobie cenię.~ Donald Tusk