Norwegia policzyła wilki. Po raz pierwszy od 11 lat padła ważna granica

W Norwegii po raz pierwszy od 11 lat liczba wilczych miotów spadła poniżej krajowego celu. Zimą potwierdzono młode wilki w dwóch rewirach całkowicie norweskich i trzech rewirach granicznych ze Szwecją. Dane pokazują też dalszy spadek liczby wilków w kraju.

Norweski Instytut Badań Przyrodniczych (NINA) poinformował, że najnowszy raport statusowy przygotował Uniwersytet Inland na zlecenie Rovdata. Rejestracja trwała od 1 października do 31 marca. Wilki w Norwegii i Szwecji tworzą wspólną skandynawską populację, która występuje po obu stronach granicy. Wyniki dotyczą zimy 2025-2026.

Cel nie został osiągnięty. Liczba miotów spadła Storting wyznaczył krajowy cel na poziomie 4-6 wilczych miotów rocznie. Chodzi o mioty w Norwegii i w rewirach granicznych. Co najmniej trzy mioty powinny pochodzić z rewirów całkowicie norweskich. Mioty w rewirach granicznych liczone są z wagą 0,5.



Rovdata podała, że młode potwierdzono w rewirach Disenå i Setten. To rewiry położone w całości w Norwegii. Kolejne mioty wykryto w rewirach Boksjø, Kynna i Kymmen, które leżą przy granicy ze Szwecją. Łącznie daje to 3,5 miotu, w tym tylko dwa w Norwegii.

W Norwegii aktywiści regularnie protestują przeciwko odstrzałowi wilków.Fot. MaxPixel

Wilków jest mniej. Większość żyje w tzw. strefie wilka Zimą w granicach Norwegii wykazano 55-58 wilków. Z tej liczby 34-36 osobników przebywało wyłącznie w Norwegii. Kolejne 21-22 wilki stwierdzono w rewirach granicznych. Poprzedniej zimy liczba wynosiła 59-66 wilków w Norwegii.



Rovdata odnotowała też dwie grupy rodzinne bez młodych. Potwierdzono również trzy pary znakujące rewiry w Norwegii. Jedną taką parę wykryto po obu stronach granicy. Wszystkie wilki poza jednym stwierdzono w okręgach objętych strefą wilka w południowo-wschodniej Norwegii.