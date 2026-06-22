Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

22 czerwca 2026 14:14

Norwegia policzyła wilki. Po raz pierwszy od 11 lat padła ważna granica

W Norwegii po raz pierwszy od 11 lat liczba wilczych miotów spadła poniżej krajowego celu. Zimą potwierdzono młode wilki w dwóch rewirach całkowicie norweskich i trzech rewirach granicznych ze Szwecją. Dane pokazują też dalszy spadek liczby wilków w kraju.
Komentarze
Kopiuj link
Norwegia policzyła wilki. Po raz pierwszy od 11 lat padła ważna granica
Wilki są fotografowane i nagrywane m.in. przy pomocy leśnych fotopułapek. Fot. Lilly M, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (zdjęcie poglądowe)
Norweski Instytut Badań Przyrodniczych (NINA) poinformował, że najnowszy raport statusowy przygotował Uniwersytet Inland na zlecenie Rovdata. Rejestracja trwała od 1 października do 31 marca. Wilki w Norwegii i Szwecji tworzą wspólną skandynawską populację, która występuje po obu stronach granicy. Wyniki dotyczą zimy 2025-2026.
Przeczytaj również Historyczne szlaki turystyczne w Norwegii. Połącz urlop z tajemnicami kraju fiordów

Cel nie został osiągnięty. Liczba miotów spadła

Storting wyznaczył krajowy cel na poziomie 4-6 wilczych miotów rocznie. Chodzi o mioty w Norwegii i w rewirach granicznych. Co najmniej trzy mioty powinny pochodzić z rewirów całkowicie norweskich. Mioty w rewirach granicznych liczone są z wagą 0,5.

Rovdata podała, że młode potwierdzono w rewirach Disenå i Setten. To rewiry położone w całości w Norwegii. Kolejne mioty wykryto w rewirach Boksjø, Kynna i Kymmen, które leżą przy granicy ze Szwecją. Łącznie daje to 3,5 miotu, w tym tylko dwa w Norwegii.
W Norwegii aktywiści regularnie protestują przeciwko odstrzałowi wilków.

W Norwegii aktywiści regularnie protestują przeciwko odstrzałowi wilków.Fot. MaxPixel

Wilków jest mniej. Większość żyje w tzw. strefie wilka

Zimą w granicach Norwegii wykazano 55-58 wilków. Z tej liczby 34-36 osobników przebywało wyłącznie w Norwegii. Kolejne 21-22 wilki stwierdzono w rewirach granicznych. Poprzedniej zimy liczba wynosiła 59-66 wilków w Norwegii.

Rovdata odnotowała też dwie grupy rodzinne bez młodych. Potwierdzono również trzy pary znakujące rewiry w Norwegii. Jedną taką parę wykryto po obu stronach granicy. Wszystkie wilki poza jednym stwierdzono w okręgach objętych strefą wilka w południowo-wschodniej Norwegii.
Przeczytaj również Norwegia poszła na rekord. To pierwsza taka sytuacja w historii
Jedyny wyjątek dotyczył wilka udokumentowanego w Jarfjord w Finnmarku. W tegorocznych danych uwzględniono też martwego wilka odstrzelonego w ramach trwającego licencjonowanego polowania poza strefą wilka w gminie Ringsaker.
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie