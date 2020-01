Ikea prosi klientów o zwrot tego produktu. Może zagrażać zdrowiu

Chodzi o podróżny kubek Troligtvis, który oznaczono opisem “Made in India”. IKEA prosi wszystkich klientów, którzy zakupili produkt, by zwrócili go do sklepu, gdzie zostaną im zwrócone pieniądze. Sieć informuje, że do zwrotu kubka nie wymaga przedstawienia paragonu.



Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc na infolinię obsługi klienta: 915 02 340.



Chodzi o kubek podróżny, który w sprzedaży jest od października 2019.