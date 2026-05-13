Aktualności
13 maja 2026 13:21

Czterech obywateli Szwecji aresztowanych po napadzie na Norwega w Gdańsku

Czterech młodych mężczyzn ze Szwecji zostało tymczasowo aresztowanych po brutalnym napadzie na obywatela Norwegii w centrum Gdańska. Według ustaleń polskich mediów, do zdarzenia doszło w nocy z 6 na 7 maja.
Napastnicy mieli grozić Norwegowi nożem, zabrać mu telefon, kartę płatniczą i gotówkę, a następnie zmusić go do wypłaty pieniędzy z bankomatu. Po napadzie mieli także korzystać z jego karty, dokonując kolejnych transakcji.
Podejrzani zostali zatrzymani 8 maja na lotnisku w Gdańsku, skąd mieli lecieć do Göteborga. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Za zarzucane im czyny grozi kara od 3 do 20 lat więzienia.

Część mediów podała imiona i inicjały podejrzanych: Mohamad H., Aran Acib A., Jabril H. oraz Senal Saned O. Same dane osobowe nie przesądzają jednak o pochodzeniu mężczyzn — oficjalnie w relacjach wskazywano przede wszystkim, że są obywatelami Szwecji.
Sprawę opisały polskie media m.in. TVN24, RMF24, Trojmiasto.pl, Radio Gdańsk i Dziennik Bałtycki.
