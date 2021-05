Część lokalnych ognisk koronawirusa zlikwidowana: kolejne gminy bez dodatkowych obostrzeń

W ostatnich sześciu gminach Viken zlikwidowano konieczność obowiązywania dodatkowych restrykcji regionalnych. Rząd zaproponował podobne kroki władzom Bergen. Decyzję dotyczącą przyszłości obostrzeń podejmą teraz samorządowcy.

Zniesienie dodatkowych obostrzeń rekomendowały Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz Urząd ds. Zdrowia. Od 26 maja środki regionalne przestały obowiązywać w Lørenskog, Lillestrøm, Nordre Follo, Ullensaker, Rælingen oraz Ås. – W Viken obserwujemy ustabilizowanie się sytuacji epidemicznej. Kierując się radami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Urzędu ds. Zdrowia, wycofujemy wszystkie obostrzenia regionalne w tamtejszych gminach. Teraz do władz gmin należy ocena, czy wprowadzić dodatkowe restrykcje, czy wystarczające okażą się środki krajowe – komentuje zmiany minister zdrowia Bent Høie. Jak informuje szef resortu, część miejscowości podjęła już kroki, które pozwolą wejść w życie obostrzeniom lokalnym.

Urzędnicy zajmujący się zdrowiem publicznym w Norwegii wydali również nowe zalecenia dla Bergen. Jak czytamy w rekomendacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, gminie zaleca się, by powróciła do krajowych środków ostrożności. Ostatnie dni wolne – Dzień Konstytucji oraz Zielone Świątki – nie przyczyniły się do pogorszenia sytuacji epidemicznej w mieście.